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 Політика України, За кордоном
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Все про:Брюссель (180) Коломойський (566) корупція (2568) Кулеба Дмитро (128)

 Українську корупцію в Брюсселі обговорюють більше, ніж Коломойського, - Кулеба

Віцепрем’єр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба зазначає, що під час його офіційного візиту до Брюсселя співрозмовники з ЄС і НАТО приділяли більше уваги питанню боротьби з корупцією в Україні, аніж подоланню впливу олігархів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Кулеба заявив у коментарі Укрінформу у відповідь на запитання, чи були якісь сигнали від європейських високопосадовців щодо необхідності подолання впливу олігархів, зокрема Ігоря Коломойського, на українську політику.

"Цю людину (Коломойського - ред.) згадували на одній неформальній зустрічі в рамках загальної розмови про феномен багатих впливових людей в Україні... У мене є кілька знайомих у Європейському Союзі, які кажуть: у вас це називається олігархи, а у нас заможна впливова родина. Тож вони є скрізь", - сказав Кулеба.

Водночас він зауважив, що тези про корупцію, "безумовно були, тому що Україна і корупція - це класична тема".

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"Вона (тема боротьби з корупцією - ред.) була актуальна п'ять років тому, десять років тому, вона актуальна і зараз. Але (в Брюсселі - ред.) є великі очікування, що новий уряд і нова Верховна Рада ухвалюватимуть і застосовуватимуть правильні антикорупційні закони. І ви вже бачите, що деякі такі речі вже були ухвалені", - зазначив віцепрем'єр.

У цьому контексті він нагадав, що Верховна Рада 10 вересня в першому читанні підтримала законопроєкт, згідно з яким Національне антикорупційне бюро та Державне бюро розслідувань отримують право самостійно здійснювати прослуховування чиновників.

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За словами Кулеби, це підсилює їхню спроможність протидіяти корупції.

"Тож це питання залишається на порядку денному", - резюмував урядовець.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149441
 
 
 Топ коментарі
 
Оце лизнув Бєні, так лизнув - треба премію виписати! Украинская коррупция в Брюсселе обсуждается больше, чем Коломойский, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2625
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Это никак не связано? Коррупция и олигархи - сущности из разных миров? Не хочу тебя расстраивать,Кулеба, но коррупция и Коломойский - близнецы-братья. Обсуждая коррупцию ,обсуждают Коломойского. И наоборот. Там же и другие ахметовы, пинчуки, фуксы(или как его там). Да, и задолизание - это не слишком выигрышная позиция. Ведь и передом могут повернуться. Абидно будет...
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Пёс,хватит своего хозяина защищать!
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Коломойский = коррупция. Он всю свою жизнь на этом зарабатывает.

Так что Кулеба может свою развесистую клюкву оставить на зиму.
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Коломойський голова ГО єврейства всієї Європи, він недоторканий !!!
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Не бреши. Беня - крімінал, його місце - за гратами. Покидькі не мають нації, а Зелю вибрали більшисть українців. До речі - на дільниці в Ізраїлі переміг Порошенко.
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Коломойський голова ГО єврейства всієї Європи, він недоторканий !!!
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