 Українську корупцію в Брюсселі обговорюють більше, ніж Коломойського, - Кулеба

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Кулеба заявив у коментарі Укрінформу у відповідь на запитання, чи були якісь сигнали від європейських високопосадовців щодо необхідності подолання впливу олігархів, зокрема Ігоря Коломойського, на українську політику.

"Цю людину (Коломойського - ред.) згадували на одній неформальній зустрічі в рамках загальної розмови про феномен багатих впливових людей в Україні... У мене є кілька знайомих у Європейському Союзі, які кажуть: у вас це називається олігархи, а у нас заможна впливова родина. Тож вони є скрізь", - сказав Кулеба.

Водночас він зауважив, що тези про корупцію, "безумовно були, тому що Україна і корупція - це класична тема".

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"Вона (тема боротьби з корупцією - ред.) була актуальна п'ять років тому, десять років тому, вона актуальна і зараз. Але (в Брюсселі - ред.) є великі очікування, що новий уряд і нова Верховна Рада ухвалюватимуть і застосовуватимуть правильні антикорупційні закони. І ви вже бачите, що деякі такі речі вже були ухвалені", - зазначив віцепрем'єр.

У цьому контексті він нагадав, що Верховна Рада 10 вересня в першому читанні підтримала законопроєкт, згідно з яким Національне антикорупційне бюро та Державне бюро розслідувань отримують право самостійно здійснювати прослуховування чиновників.

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За словами Кулеби, це підсилює їхню спроможність протидіяти корупції.

"Тож це питання залишається на порядку денному", - резюмував урядовець.