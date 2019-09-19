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Все про:Нацполіція (8217) Херсонщина (457)

 Новим главою Нацполіції Херсонщини став Прокудін

19 сентября, заместитель Председателя Нацполиции Игорь Клименко представил личному составу нового начальника Главного управления Национальной полиции в Херсонской области. Им стал полковник полиции Прокудин Александр Сергеевич. До этого полицию области 5 лет возглавлял генерал полиции третьего ранга Артур Мериков, который поблагодарил личный состав за годы плодотворной работы.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Нацполіції.

У повідомленні зазначається: "Заступник голови Нацполіції Ігор Клименко розповів про завдання, які керівництво Нацполіції ставить перед новим очільником поліції Херсонщини та всім особовим складом.

"В першу чергу, хочу звернути увагу особового складу на посилення боротьби з наркозлочинністю, підтримання публічного порядку, на покращення взаємодії з органами місцевої влади, патрульною поліцією та іншими правоохоронними структурами області задля забезпечення належного рівня безпеки громадян і підвищення довіри людей до працівників поліції", - підкреслив він.

Заступник Голови Нацполіції порадив керівникам служб та районних підрозділів проявляти більше ініціативи та наполегливості, впроваджувати нові шляхи і методи роботи. А також націлив на беззаперечне дотримання законності в роботі і недопущення проявів корупції.

До особового складу звернувся новопризначений начальник поліції Херсонщини полковник поліції Олександр Прокудін.

"Хочу сказати, що найважливіше і найцінніше для мене – це команда, успіх якої залежатиме від згуртованості всього колективу. Наша робота буде ґрунтуватися на таких цінностях, як вірність, чесність, відповідальність, дисциплінованість та оперативне виконання поставлених завдань задля процвітання України та підвищення рівня довіри громадян до поліції", - підкреслив Прокудін.

Довідка. Олександр Прокудін має 19-річний досвід роботи в органах внутрішніх справ. До нового призначення 36-річний полковник поліції майже чотири роки обіймав посаду заступника начальника Головного управління Національної поліції в Херсонській області.

До цього працював у слідчих підрозділах та відділі професійної підготовки, очолював Управління кадрового забезпечення органів внутрішніх справ Херсонської області.

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Новим главою Нацполіції Херсонщини став Прокудін 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149437
 
 
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Справка. Александр Прокудин имеет 19-летний опыт работы в органах внутренних дел--Опитний професіонал,такі нароблять реформ))Він і в ночи по карманам дома у шафі шурудить.
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Место всех херсонских мусоров на нарах !!! Новым главой Нацполиции Херсонщины стал Прокудин - Цензор.НЕТ 4621
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Какой нах опыт 19 лет! Он что с горшка опером работал?
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