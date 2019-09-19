 Прокуратура повідомила про підозру "мінеру" моста Метро Бельку

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.
Дії зловмисника кваліфіковані за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовці вибуху, що спричинило тяжкі наслідки) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї) КК України.
Зараз вирішується питання про обрання стосовно підозрюваного запобіжного заходу.
Зазначається, що будь-яких вимог корисливого або політичного змісту зловмисник не висував і вчинення своїх дій нічим не аргументував.
На місці скоєння злочину, а також в інших місцях, де були проведені невідкладні обшуки, вибухівки і зброї виявлено не було.
В результаті проведення співробітниками "КОРД" спецоперації із затримання зловмисника ніхто не постраждав.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 18 вересня невідомий заблокував рух на мосту Метро і погрожував підірвати його і державні установи.
Пізніше стало відомо, що це - уродженець Криму, ветеран Олексій Белько. Місяць тому він був звільнений із Сил спеціальних операцій.
Через кілька годин зловмисник здався поліції.
У Міністерстві у справах ветеранів заявили, що не дозволять використовувати те, що трапилося, для очорнення бійців та ветеранів.
Не выдавай желаемое за действительное.
Привязака этого минера к порошенко - мечта порохоботов.
У вас сейчас "Все до гори дригом".
Ну, привлек.
Шо дальше?
ІЗ СЕПАРАТИСТА ЄФРЕМОВА ЗНЯТО АРЕШТ. ЙОГО АДВОКАТ ТЕПЕР - У КОМАНДІ ЗЕЛЕНСЬКОГО
Старобільський районний суд Луганської області 18 вересня скасував цілодобовий домашній арешт одного з головних організаторів та спонсорів терористів у так званої «ЛНР» Олександра Єфремова. Такому рішенню суду, очевидно, посприяв колишній адвокат сепаратиста а тепер заступник глави Офісу Президента Андрій Смирнов. Єфремов колишній регіонал та близький соратник Януковича, у 2014 був одним головних посібників російських окупантів всіляко сприяючи окупації та допомагав створювати росіянам окупаційні сили під виглядом "ЛНР". Ватажка терористів було затримано 30 липня 2016 року. Йому висунули звинувачення в сепаратизмі, державній зраді, організації захоплення Луганської обласної державної адміністрації, пособництві захоплення управління Служби безпеки України і створення самопроголошеної "Луганської народної республіки". Після приходу до влади Зеленського, 22 липня Київська апеляційний суд відпустив з-під варти Єфремова і відправив його домашній арешт з носінням електронного браслета. "Суд вирішив скасувати домашній арешт і замінив його на особисте зобов'язання … Це м'який запобіжний захід, м'якшого не існує. Фактично, людина просто зобов'язується з'являтися до суду", - повідомив адвокат терориста 18 вересня.
Джерело: https://syla.news/2019/09/19/iz-separatysta-yefremova-znyato-aresht-jogo-advokat-teper-u-komandi-zelenskogo/
Источник: https://censor.net.ua/n3149436
Во как???
19 ч. ·
Є деякі питання, які, м'яко кажучи, мене турбують по мінуванню мосту і багато чого мені не подобається.
Сам підривник, якого назвали «бивший воєнний». Він служив в ССО, командиром радіостанції. Не беремо до уваги, що в нього нібито щось з головою. У нас у всіх щось з головою.
Чому він, за багато годин до вечірніх подій оголосив, що хоче підривати міст і себе, але нічого не видвинув? Бо кукуха поїхала? Так міг одразу і підірвати, раз не було нічого видвинуто.
Чому саме цей міст, щоб заблокувати найбільший трафік усього транспорту? Щоб зробити найбільший колапс - найбільше людей це зацепило, найбільший резонанс. Але ж стріха потекла, яка мотивація саме колапсу? Дівчина зрадила?
Усім відомо, що його пару місяців тому затримали і виймали вибухівку з патронами. Тобто, поліція уже затримала, забрала, і? Випустили, але найвірогідніше взяли «в оборот» - вічний принцип поліції, бо корисні довбойоби завжди треба.
З цієї теорії вже краще зрозуміло чому саме цей міст Метро.
Його конструкція не дозволяє бачити знизу, з будь якого берега, що саме коїться на середині. Ні на одному стрімі окрім голови одного з «спеців» до третини мосту нічого не було видно. Потім взагалі все зникло ніхто нічого не бачив.
Мінімум очей. Максимум колапсу трафіку.
БТР і КОЗАК. На одного озброєного карабіном терориста. Я ще розумію чому український прапор на БТРі був - щоб снайпера бачили вітер на мосту. Навіщо техніка? Якщо міст міг взірватись, зберегти від осколків кого? Групу з 5 чоловік, що пішком на 300 метрів попереду? Але відповідь може бути в двох варіантах: для нагнітання важливості/показуха або існує якийсь протокол чи інструкція їх використання в таких випадках.
Це все може бути реально поїхавшою клепкою, але мозок бачить багато питань і одну дуже вигідну теорію, яка має право на існування:
Це було шоу від МВД, з використанням спеців, снайперів, собак, БТРів, катерів, які чекали саме сутінок для зменшення можливості побачити щось зайвим очам. Військового ССОшника заставили піти на цю роль на попередньому затриманні і вилучення ***********. Ще тоді йому зробили «непригодність», щоб так і зараз пізніше його відпустити. Ніякі снайпери не стріляли, хоча могли це 100 разів зробити - це ж терорист, які перемовини, він може підірвати міст (наприклад ще повна машина вибухівки). До нього прийшла група і положила на землю, при цьому ніхто окрім тих пари десятків силовиків нічого так і не побачить.
В нинішній Україні і МВС під командуванням Авакова я більше схиляюсь до теорії шоу. Тому що він більше усіх і отримує в цій ситуації.
Плюс - показати ще раз, що ветерани небезпечні, а шум ветеранів навколо відведення військ на Донбасі - це шум неврівноважених воєнних.
От така теорія, малята. І ніхто не дізнається правди в найближчому часі, але нам своє робити і не дати відступити на своїй землі.
П.С. Про вимогу «ні капітуляції на Донбасі» не знаю хто запустив, але такої вимоги точно не було.
Поки в Києві погрожували підірвати міст, на території ОРДЛО міст таки підірвали.
В окупованому Луганську опівночі 19 вересня пролунав потужний вибух. Бойовики тривалий час приховували від населення те, що сталося насправді.
Невідомі намагалися підірвати один з найбільших мостів міста. Були підірвані три опори мосту, бетонні конструкції частково зруйновані, однак арматура витримала вибух. Що цікаво, саме цим шляхопроводом 19 вересня повинен був пересуватися так званий гуманітарний конвой з Росії.В окупованому місті паніка, в першу чергу через брак інформації. Деякі вулиці перекриті, окупанти оголосили про посилення охорони стратегічних об'єктів, а саме шляхопроводів та електростанцій.
третя сила, дай тобі Боже здоров"я!!!!!