 Прокуратура повідомила про підозру "мінеру" моста Метро Бельку

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Дії зловмисника кваліфіковані за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовці вибуху, що спричинило тяжкі наслідки) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї) КК України.

Зараз вирішується питання про обрання стосовно підозрюваного запобіжного заходу.

Зазначається, що будь-яких вимог корисливого або політичного змісту зловмисник не висував і вчинення своїх дій нічим не аргументував.

На місці скоєння злочину, а також в інших місцях, де були проведені невідкладні обшуки, вибухівки і зброї виявлено не було.

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В результаті проведення співробітниками "КОРД" спецоперації із затримання зловмисника ніхто не постраждав.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 18 вересня невідомий заблокував рух на мосту Метро і погрожував підірвати його і державні установи.

Пізніше стало відомо, що це - уродженець Криму, ветеран Олексій Белько. Місяць тому він був звільнений із Сил спеціальних операцій.

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Через кілька годин зловмисник здався поліції.

У Міністерстві у справах ветеранів заявили, що не дозволять використовувати те, що трапилося, для очорнення бійців та ветеранів.