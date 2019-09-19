 Рябошапка створив у ГПУ Департамент в особливо важливих кримінальних провадженнях

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.
Діяльність департаменту буде зосереджена на процесуальному керівництві у провадженнях щодо злочинів, пов’язаних з масштабними розкраданнями державних коштів, злочинів у кредитно-фінансовій сфері, зокрема пов’язаних із виведенням коштів з банків, внаслідок чого держава була змушена рефінансувати ці банки, провадженнями щодо посягань на права інвесторів, легалізації злочинних доходів і порушень в екологічній сфері.
А теперь для особо одаренных зебобиков...
Рябошапка говорил что программа презЕдента на первые 100 дней будет предоставлена перед вторым туром?? Говорил...на канале Г+Г,..
https://tsn.ua/ru/politika/u-zelenskogo-rasskazali-kogda-on-predstavit-plan-deystviy-na-pervye-100-dney-prezidentstva-1324032.html
И где она??
😂
щоб іммунітет від ЗЕ отримати??
😁
"Желаю, чтобы все!", только Шариковым это понятно...
И порадуйся результатом....
ЗеБенятки требуют посадок,забывая что сначала будут ловить мелкую рыбу