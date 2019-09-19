 Рябошапка створив у ГПУ Департамент в особливо важливих кримінальних провадженнях

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

Діяльність департаменту буде зосереджена на процесуальному керівництві у провадженнях щодо злочинів, пов’язаних з масштабними розкраданнями державних коштів, злочинів у кредитно-фінансовій сфері, зокрема пов’язаних із виведенням коштів з банків, внаслідок чого держава була змушена рефінансувати ці банки, провадженнями щодо посягань на права інвесторів, легалізації злочинних доходів і порушень в екологічній сфері.

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