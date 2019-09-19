EN|RU|UK
Теми дня: Замінування моста Метро в Києві Нова Рада Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  749  28
Все про:ГПУ (3230) прокуратура (1883) Рябошапка Руслан (117)

 Рябошапка створив у ГПУ Департамент в особливо важливих кримінальних провадженнях

У четвер, 19 вересня, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про створення в ГПУ Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях. До складу департаменту входитимуть п'ять відділів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

Діяльність департаменту буде зосереджена на процесуальному керівництві у провадженнях щодо злочинів, пов’язаних з масштабними розкраданнями державних коштів, злочинів у кредитно-фінансовій сфері, зокрема пов’язаних із виведенням коштів з банків, внаслідок чого держава була змушена рефінансувати ці банки, провадженнями щодо посягань на права інвесторів, легалізації злочинних доходів і порушень в екологічній сфері.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найближчим часом буде затверджено концепцію реформування кримінальної юстиції, - Рябошапка

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149435
 
 
 Топ коментарі
 
Не смейте мешать даме строчить! Рябошапка создал в ГПУ Департамент по особо важным уголовным производствам - Цензор.НЕТ 5865
 показати весь коментар
 
Что я хотел сказать ..я сказал...и не моя вина что ты не услышало....
 показати весь коментар
 
И что по мнению зебобика с воспаленным мозгом сее означает?? Что его так возбудило??
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А когда рябая кепка создаст департамент который допишет программу презЕдента на первые 100 дней..??? Рябошапка создал в ГПУ Департамент по особо важным уголовным производствам - Цензор.НЕТ 9639
 показати весь коментар
 
 
Что я хотел сказать ..я сказал...и не моя вина что ты не услышало....
 показати весь коментар
 
 
Ну разве что в воспаленном мозгу зебобика...более нигде.... Рябошапка создал в ГПУ Департамент по особо важным уголовным производствам - Цензор.НЕТ 5707
А теперь для особо одаренных зебобиков...
Рябошапка говорил что программа презЕдента на первые 100 дней будет предоставлена перед вторым туром?? Говорил...на канале Г+Г,..
https://tsn.ua/ru/politika/u-zelenskogo-rasskazali-kogda-on-predstavit-plan-deystviy-na-pervye-100-dney-prezidentstva-1324032.html

И где она??
 показати весь коментар
 
 
Попей зеленки...и у тебя все пройдет... Рябошапка создал в ГПУ Департамент по особо важным уголовным производствам - Цензор.НЕТ 5307
 показати весь коментар
 
 
Это лекарство для зебобиков...порохоботы его не употребляют...так что пей...не бойся....поможет... Рябошапка создал в ГПУ Департамент по особо важным уголовным производствам - Цензор.НЕТ 1479
 показати весь коментар
 
Та не треба ляля-скільки фанфуриків вже засвинячив,
щоб іммунітет від ЗЕ отримати??
😁
 показати весь коментар
 
 
Пей зеленку болезный...зебобикам это полезно...
 показати весь коментар
 
И что по мнению зебобика с воспаленным мозгом сее означает?? Что его так возбудило??
 показати весь коментар
 
 
Там же подчёркнуто - Все.

"Желаю, чтобы все!", только Шариковым это понятно...
 показати весь коментар
 
 
Свої мізки налаштовуй,від армії та мобілізації при петру закосив,скоро це непорозуміння виправлять
 показати весь коментар
 
 
И это все что смог выдать твой воспаленный мозг?? А по поводу картинки и результатов что?? Не смог понять для чего и зачем??
 показати весь коментар
 
Зебобик...а набери ка ты в Гугле вот такой запрос "зеленский тюрьма"... без кавычек разумеется...а то учитывая уровень умственного развития зебобиков вы и так можете...

И порадуйся результатом.... Рябошапка создал в ГПУ Департамент по особо важным уголовным производствам - Цензор.НЕТ 6769
 показати весь коментар
 
давай уже сажай, все время 28 лет что то создаете, а толку ноль. если и ВЫ создаете муляжи!.. я даже не знаю, что и делать, Майдан не поможет, США и ЕС тоже, что делать? может просто убивать без суда и следствия? все одно закона нет.
 показати весь коментар
 
 
Я тоже так нервничаю, когда жена заставляет мусор выносить!
 показати весь коментар
 
 
я спокоен. это я так грубо смеюсь сам с себя. клоун?
 показати весь коментар
 
А Беню слабо раскрутить?! Пороха чмырят а Беня при мастях.
ЗеБенятки требуют посадок,забывая что сначала будут ловить мелкую рыбу Рябошапка создал в ГПУ Департамент по особо важным уголовным производствам - Цензор.НЕТ 1570
 показати весь коментар
 
А до этого чем занималось ГПУ? Дегустацией коньяков?
 показати весь коментар
 
 
Мочи Порошенко, Гонтареву, Кононенко, Грановских, Гладковских, всю шоблу
 показати весь коментар
 
 
Офис президента вернул без рассмотрения запрос Генпрокуратуры по Мендель./ Это был запрос ещё предыдущего генпрокурора, неграмотного Луценко. Прокурор Рябошапка не прокурор-самоучка Луценко.Рябошапка получил прокурорское образование. И не на цыганском факультете. А в университете Соломона.И дело Мендель до конца-т.е. до нар-доведёт
 показати весь коментар
 
ну, всё, Бене пришёл песец..., теперь ним будет заниматься целый департамент.., или я не так понял, а, Рябошапка.. !?!?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору