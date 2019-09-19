 "Мінер" моста Метро Белько не висував жодних вимог, - Масі Найєм

Про це в Facebook написав Масі Найєм, передає Цензор.НЕТ.
"Олексій розповів про всі обставини, що передували вчорашнім подіям. Зброя, яка була у нього, зареєстрована. Стріляв він у відбійник, щоб зупинити рух машин на мосту. Він не цілився в людей, що також підтверджують слідчі. Мотив його дій - привернути до себе увагу суспільства. Не треба політизувати цю подію", - написав адвокат.
Найєм повідомив, що Белько кілька разів вибачився перед усіма, хто вчора простояв у пробках через його дії.
"Підозру вручать сьогодні. Кваліфікація: ч. 4 ст. 296 КК (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї). Завтра буде обрання запобіжного заходу. Швидше за все, будуть просити взяття під варту", - написав адвокат.
Відповідаючи на запитання в коментарях до посту, чи висував Белько якісь вимоги, Найєм сказав "ні".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 18 вересня невідомий заблокував рух на мосту Метро і погрожував підірвати його і державні установи.
Пізніше стало відомо, що це - уродженець Криму, ветеран Олексій Белько. Місяць тому він був звільнений із Сил спеціальних операцій.
Через кілька годин зловмисник здався поліції.
У Міністерстві у справах ветеранів заявили, що не дозволять використовувати те, що трапилося, для очорнення бійців та ветеранів.
вместо "собачатина" следует читать "свинособачатина".
В глаза смотри.....!
"Неизвестный осуществляет выстрелы и угрожает взрывом. Мы проводим специальную полицейскую операцию. Сейчас здесь находятся представители всех служб. Движение автомобилей и поездов на мосту перекрыто.
Следователи столичной полиции квалифицируют произошедшее как подготовка к террористическому акту", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.Источник: https://censor.net.ua/n3149212
Но учитывая все обстоятельства, что никто не пострадал, что он доброволец, воевавший за Украину, что у него не было даже намерений совершить преступление, итд...
То он отделается условным сроком и будет на свободе... В принципе нормально.
Очень мутный тип - наркоман, 2 судимости, "сдал" типа взрывчатки килограмм (явно поймали менты, но почему-то отпустили, он что "стукач" ? ), какие-то дела с мусорами - типа за ним следили ... Короче мутно сильно...
И тут Аваков за него мазу тянет... - да вы там с ума посходили все в МВД???!
Та Климова, что вчера с придыханием писала "ну слава богу началось"
В смысле "народ против зели поднялся".
Шо дальше?
А давайте все проблемные категории - дети, пенсионеры, инвалиды, тяжелобольные, многодетные и т.д. - будут таким образом привлекать к себе внимание!Источник: https://censor.net.ua/n3149432