 "Мінер" моста Метро Белько не висував жодних вимог, - Масі Найєм

Про це в Facebook написав Масі Найєм, передає Цензор.НЕТ.

"Олексій розповів про всі обставини, що передували вчорашнім подіям. Зброя, яка була у нього, зареєстрована. Стріляв він у відбійник, щоб зупинити рух машин на мосту. Він не цілився в людей, що також підтверджують слідчі. Мотив його дій - привернути до себе увагу суспільства. Не треба політизувати цю подію", - написав адвокат.

Найєм повідомив, що Белько кілька разів вибачився перед усіма, хто вчора простояв у пробках через його дії.

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"Підозру вручать сьогодні. Кваліфікація: ч. 4 ст. 296 КК (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї). Завтра буде обрання запобіжного заходу. Швидше за все, будуть просити взяття під варту", - написав адвокат.

Відповідаючи на запитання в коментарях до посту, чи висував Белько якісь вимоги, Найєм сказав "ні".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 18 вересня невідомий заблокував рух на мосту Метро і погрожував підірвати його і державні установи.

Пізніше стало відомо, що це - уродженець Криму, ветеран Олексій Белько. Місяць тому він був звільнений із Сил спеціальних операцій.

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Через кілька годин зловмисник здався поліції.

У Міністерстві у справах ветеранів заявили, що не дозволять використовувати те, що трапилося, для очорнення бійців та ветеранів.