 Невідомих, які забили до смерті двох людей на полі в Черкаській області, затримано, - Нацполіція

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті комунікацій Національної поліції України

У повідомленні зазначається: "Вчора, близько 2 години дня, в Смілянський відділ поліції надійшло повідомлення, що в полі в Смілянському районі, поблизу автодороги "Київ-Знам'янка", виявлено трупи двох чоловіків з ознаками насильницької смерті. Під час огляду на тілах потерпілих були виявлені множинні сліди від ударів і колото-різані рани тіла. Складалося враження, що постраждалих перед смертю катували.

"Під час проведення оперативних заходів ми встановили, що до скоєння кримінального злочину причетні двоє жителів міста Черкаси. Надалі встановили, що дійсно у них був конфлікт із потерпілими. Крім того, оперативники з'ясували, що зловмисники поспіхом збираються залишити територію країни", - повідомив Євген Коваль.

Зловмисників затримали незадовго до того, як вони збиралися втекти в іншу країну. Вирішується питання про оголошення їм підозри та обрання запобіжного заходу.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Вирішується питання про оголошення їм підозри та обрання запобіжного заходу".

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