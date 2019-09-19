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 Невідомих, які забили до смерті двох людей на полі в Черкаській області, затримано, - Нацполіція

Таку інформацію 19 вересня озвучив перший заступник голови Нацполіції - начальник кримінальної поліції Євген Коваль.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті комунікацій Національної поліції України

У повідомленні зазначається: "Вчора, близько 2 години дня, в Смілянський відділ поліції надійшло повідомлення, що в полі в Смілянському районі, поблизу автодороги "Київ-Знам'янка", виявлено трупи двох чоловіків з ознаками насильницької смерті. Під час огляду на тілах потерпілих були виявлені множинні сліди від ударів і колото-різані рани тіла. Складалося враження, що постраждалих перед смертю катували.

"Під час проведення оперативних заходів ми встановили, що до скоєння кримінального злочину причетні двоє жителів міста Черкаси. Надалі встановили, що дійсно у них був конфлікт із потерпілими. Крім того, оперативники з'ясували, що зловмисники поспіхом збираються залишити територію країни", - повідомив Євген Коваль.

Зловмисників затримали незадовго до того, як вони збиралися втекти в іншу країну. Вирішується питання про оголошення їм підозри та обрання запобіжного заходу.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Вирішується питання про оголошення їм підозри та обрання запобіжного заходу".

Дивіться також: Тіла двох чоловіків зі слідами тортур виявлено в полі на Черкащині, - поліція. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149429
 
   
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Автори так званого закону Савченко - народні депутати Іван Крулько і Надія Савченко - заявляють, що більшість зауважень щодо цього закону - це "типова маніпуляція фактами" і міфи.

Отмечается, что на свободу вышло 1587 человек, которые отбывали наказание за кражи, 1122 - за разбой, 925 осужденных за грабежи.Кроме того, из-под стражи вышли граждане, которых наказывали за преступления против основ национальной безопасности (три человека), умышленное убийство (852 человека), умышленное тяжкое телесное повреждение (528 человек), преступления, связанные с наркотиками (689 человек), хулиганство (65 человек) и другие преступления.
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Сявченко навряд чи приймала участь урозробці того закону, вона тоді на кацапії сиділа, чи ще десь, але щоб імітувати її ніби діяльність, бо ж в депутанши обрали, дали їй підписати якусь фігню, типа ти теж афтар, воно й підписало, а далі Капітельманша протягнула.
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Можно было и по подробней...Видать убийцы тоже люди не бедные и не неизвестные в том районе...раз так резко собрались за границу. Разве что на расею...тогда любая гопота.
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Мабуть цих покидьків відпустять через пару років як зрадника і посібника російських окупантів гопніка і соратника Януковича, пана Єфремова...
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При настоящем феодализме такие вопросы решались проще , а главное - понятнее .
А вот при клептократическом псевдо-феодализме есть множество вариантов ...
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