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Матеріали за темою:
Все про:Житомирщина (455) вирок (547) Військова прокуратура (577) дезертирство (149)

 Капітана ЗСУ засуджено до 3 років в'язниці за "самоволку"

Капітана ЗСУ за самовільне залишення військової частини засуджено до 3 років і 1 місяця позбавлення волі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону.

Богунський районний суд м. Житомира підтримав позицію прокурора і визнав військовослужбовця винним у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 407 Кримінального кодексу України (самовільне залишення військової частини без поважних причин тривалістю понад один місяць в умовах особливого періоду).

Встановлено, що кадровий військовий однієї з військових частин, яка дислокується у Житомирі, в квітні 2019 року, маючи на меті ухилитись від конституційного обов’язку пов’язаного із захистом Батьківщини, без дозволу відповідних командирів та начальників залишив територію військової частини та проводив час за власним розсудом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відкривається можливість через переатестацію залишити саме професійні кадри, - Монастирський про реформу прокуратури

"На злочинний шлях, до речі, капітан-прогульник став повторно - у 2018 році офіцер вже відбував покарання протягом 2 місяців на гауптвахті за втечу зі служби", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149428
 
 
 Топ коментарі
 
А Цемах, причастный к сбитию малазийского Боинга, с сотнями жертв... отпущен на свободу.
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З года за самоволку, а террориста-наркомана взять на поруки.
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Вот бл.ди!!!!Сепаров отпускают под домашний арест или условные дают,они же все просто на блокпостах стоят,а тут 3 года???
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И это чуть меньше, чем харьковской Зайке
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А Цемах, причастный к сбитию малазийского Боинга, с сотнями жертв... отпущен на свободу.
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не отпущен,а обменен,на украинских героев,которым может жизнь спасли,не манипулируй
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а почему вообще должен быть неравноценный обмен террориста, причастного к убийству сотен людей на моряков, которые не совершили никакого преступления?
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потому что в самолете не было украинских граждан,а Украина как страна должна думать о своих гражданах,а не о голландцах,голландские фирмы помогали строить крымский мост и их это не волновало особо
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что за бред,выгнать его из армии,садить зачем на три года?
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Ты робот или человек? Читай ВЫНИМАТЕЛЬНО. Я так понимаю его должны были отправить на передок , он капитан , знал на что подписывался ,приказали , а он в самоход. Какого хрена не уволился если не хочешь Родину защищать , выбрал сам работу.
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З года за самоволку, а террориста-наркомана взять на поруки.
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Вы не понимаете чем отличается приговор от следствия ?
Этот скорее всего просто дома сидел до суда, даже без порук.
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А убийц и их спонсоров Ефремку выпускают
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эти судебные решения не укрепят боевой дух,мужик может алкоголик запойный или к бабе бегал,за это три года влепили,как будто он на сторону врага перешел
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Вот бл.ди!!!!Сепаров отпускают под домашний арест или условные дают,они же все просто на блокпостах стоят,а тут 3 года???
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Гадя Савченко на свободе гуляет вместе с корректировщиком обстрела Марика.
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Сказал бы что что все это служил у террористов и "просто стоял на б-посту". Дали бы два условно(возможно).
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Террористка Савченко на свободе, террорист Цемах на свободе, организатор террористов Ефремов на свободе, а капитану ВСУ за самоволку 3 года
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Наверно ему надо было медаль вручить "За дезертирство, Iй степени" )))
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Сепары , убийцы уходят от наказания в этой стране ,отпускают подзалоги и т.п. Офицера за самоход 3 года ,пипец слов нет для выражопывания. Хотя логика какая то есть у власти сейчас сепары , воры и убийцы.
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Круто, а чому лише 3 роки? Треба було зразу 25 або довічне... це ж не зрадник України Єфремов.... До речі, Єфремов щей відсудить з кишені громадян гроші через своє "несправедливе" утримування під вартою. Привіт Зебілам котрі голосували за зелену шмарклю, гроші з ваших кишень теж вивернуть.
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