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 Політика України
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Все про:ВР (5751) закон (740) імпічмент (99) Разумков Дмитро (202)

 Разумков підписав закон про імпічмент президента

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон №1012 "Про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)".

Про це свідчать дані на сайті Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Сьогодні закон передано на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

Проєкт закону передбачає, що Верховна Рада може усунути президента з посади в порядку імпічменту виключно в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.

"Підставою для ініціювання імпічменту є письмове подання, підписане більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради, підписи яких не відкликаються. ... Верховна Рада більшістю голосів народних депутатів України від її конституційного складу приймає рішення щодо ініціювання імпічменту та включення його до порядку денного сесії Верховної Ради як невідкладного", - йдеться в законопроєкті.

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У разі включення до порядку денного питання про ініціювання імпічменту Верховна Рада створює спеціальну тимчасову слідчу комісію для проведення розслідування факту та обставин вчинення президентом державної зради чи іншого злочину.

Президент, зі свого боку, згідно із законопроєктом, може користуватися в процедурі імпічменту послугами захисників.

Після ухвалення Верховною Радою рішення про звинувачення президента парламент має звернутися до Конституційного і Верховного судів. У разі отримання висновків Конституційного суду і Верховного суду відповідно про додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент і про те, що діяння, в яких звинувачується президент України, містять ознаки державної зради чи іншого злочину, Верховна Рада приймає рішення про усунення президента України з поста в порядку імпічменту.

Передбачається, що рішення про імпічмент президента вважатиметься прийнятим, якщо за нього проголосує не менше трьох чвертей народних депутатів від конституційного складу ВР.

У разі неприйняття Верховною Радою постанови про імпічмент президента України головуючий від імені парламенту має вибачитися перед президентом.

Нагадаємо, 10 вересня Рада прийняла в цілому законопроєкт про імпічмент президента. На початку нардепи 337 голосами прийняли законопроєкт у першому читанні, потім незважаючи на заперечення і попередження представників опозиційних партій закон було прийнято в цілому 245 голосами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149427
 
 
 Топ коментарі
 
Насправді це закон про неможливість імпічменту президенту.
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Им не возможно воспользоваться...и в отношении чувака с ксивой презЕдента...ни в отношении любого другого слдедующего президента...
Это не закон...это филькина грамота...это все "божья роса" в глаза зебобиков...просили ..нате...
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Так как большинство депутатов подчинённые президенту слуги народа, то они конечно же не будут подавать письменное представление.. они ж не враги сами себе ))
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Закон є.
Чому б ним не скористатись...
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Им не возможно воспользоваться...и в отношении чувака с ксивой презЕдента...ни в отношении любого другого слдедующего президента...
Это не закон...это филькина грамота...это все "божья роса" в глаза зебобиков...просили ..нате...
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Цікаво подивитись на аналогічний закон США.
Але я і так знаю що там він був дієздатним і навіть застосовувався.
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На сьогоднішній день ні один із президентів США не був усунений з свого поста в порядку імпічменту.
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Насправді це закон про неможливість імпічменту президенту.
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Краще не лаятись з адміном.
Тебе вже не раз попереджали.
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Так как большинство депутатов подчинённые президенту слуги народа, то они конечно же не будут подавать письменное представление.. они ж не враги сами себе ))
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Даже если они захотят...то у них ничего не получится....раньше каденция зебобика закончится...чем они обьявят импичмент....
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Ну, самое время закон и применить. Пока от Украины ещё что-то осталось!
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Справа в тому, що якби цей закон можна було б застосувати, то його Разумков би не підписав. Це так, як елемент скульптури Маннекен Піс (Пісяючий хлопчик) у Брюсселі. Наче й орган, а свої функції виконувати реально не може.
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Да, я понимаю. То так, к слову пришлось. Извините.
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Та якби закон справді був діючий, то застосувати його було б саме час. Тому він і не діючий.
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Пожалуйста, простое большинство, без всяких крючкотворств. Просто и ясно.
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Закон про імпічмент президента є ??? Є !!! Зняття депутатської недоторканності є ??? Є !!!
Так, що вам тролі ще потрібно ???
Порошенко і К° за 5 років і половини не зробив від того, що зробила ЗЕ-команда.
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Хай Зе-команда ще ціни знизить, бо той Порошенко вже задовбав своіми помідорами по 40 гривень...
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Де ти бачив такі ціни ???
У супермаркетах може, так вони самі собі хазяї.
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"Филькина грамота" этот закон!
Проще десять раз Конституцию поменять, чем пол процедуры импичмента пройти.
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Лучший импичмент это майдан, проверенно временем.
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Есть более радикальное. Суд дядюшки Линча.
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Разумков подписал закон об невожмоности импичменте президента.
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Отлично! Значит Зеленский человек слова, сказал - сделал.
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ПОРОШКОВЫМ ДВОРНЯГАМ ВСЁ НЕ ТАК. НЕ БЫЛО ЗАКОНА - СКУЛИЛИ "А КАК ЖЕ ОБЕЩАННЫЙ ЗАКОН ОБ ИМПИЧМЕНТЕ?". ПРИНЯЛИ ЗАКОН - ОПЯТЬ СКУЛЁЖ И НЫТЬЁ Разумков підписав закон про імпічмент президента - Цензор.НЕТ 5104
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