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 Політика України
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Все про:Зеленський (2797) Штайнмаєр (185) Донбас (13060) Верещук (10)

 Щоб почути, що президент не здаватиме інтереси - не треба йти під Офіс Президента, - нардепка Верещук

Народна депутатка від партії "Слуга народу" Ірина Верещук висловлює сумнів, що люди, які збираються на акцію під Офісом Президента, розуміють про що йдеться, коли обговорюють застосування формули Штайнмаєра.

Таку думку Верещук висловила кореспонденту Цензор.НЕТ, коментуючи акцію під Офісом Президента "Нормандська змова - державна зрада", на якій увечері 19 вересня люди збираються протестувати проти імплементації Мінських угод за формулою Штайнмаєра.

"Мені дуже цікаво, хотілося б побачити, вони експерти і розуміють, що таке формула Штайнмаєра? Я, наприклад, не розумію до кінця. Хоча вважаю себе в чомусь експертом, в тому числі, щодо рішення конфлікту на Донбасі. Я часто коментую, я завжди читаю, активно спостерігаю за тим, що відбувається і назвати це визначення формулою Штайнмаєра - хотілося б подискутувати", - зазначила нардепка.

"А що саме вони хотіли б почути від президента? Що він не буде здавати інтересів? Так для цього не треба йти під Офіс Президента, можна просто запитати - і їм скажуть: а як ми можемо здати інтереси? Ну як? Що він може, підписати щось? Що може підписати президент, що не буде ратифіковано в парламенті? Ну що ви думаєте, що він може внести в зал такий документ, який буде обмежувати права людей, громадян України, або не буде відповідати національним інтересам? Ну це неможливо" , - додала Верещук.

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Вона зазначила, що розуміє, що це нормальний політичний процес, коли люди використовують кожну можливість.

Нагадаємо, 18 вересня представник України на переговорах тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма заявив, що Україна не має принципових заперечень проти "формули Штайнмаєра", але її реалізація можлива тільки у разі виконання низки попередніх умов.

У свою чергу, представник РФ в контактній групі Борис Гризлов вважає рішення Києва про відмову підписувати формулу Штайнмаєра зривом домовленостей радників глав країн "нормандської четвірки".

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав висунення Україною умов для реалізації "формули Штайнмаєра" "новим явищем", яке не відповідає домовленостям

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149425
 
 
 Топ коментарі
 
добрая сестра-близнец маши захаровой?.
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складывается впечатление, что нас тестируют. Прокатит-не прокатит. Принимают дебильное и провокационное решение и выжидают какой будет реакция украинцев (не путать с малороссами!) , как было, например, с парадом на День Незалежності
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На якому році війни зелені уклоністи стали экспертами? Десь в проміжках між коропоративими їх осяяло?
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Куда и когда ходить эта зе-самка пусть втирает своим зебилам.
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Есть такая работа - за Зелю верещать! (Ирина Верещук)
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"... не надо идти под Офис Президента..." (с). Не хотим мы вас там видеть! Не вашего ума это дело, мы тут сами разберёмся за сколько Украину продать.
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Шоколадному проносу в коментарях лишилось недовго. Невдовзі до домівок трольчиків завітають сіренькі люди з паперами на обшуки. Комп'ютери, телефони вилучать. Грошики прийдеться натрольовані повернути. І ще на адвоката наготуйте.
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"Хочете правду? Глобально ми програли у 2014 році. Бо 13 тисяч нині в землі, 1 млн переселенців, страшна криза, не знаємо, коли Крим повернеться. Ми не виграємо війну проти Росії глобально. Як проти неї не виграв Азербайджан, як не виграла Молдова, не виграла Грузія і не виграє ніколи." (с) член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, «слуга народу» Ірина Верещук.

Як вам таке, патріоти? Воїни ціною свого життя зробили так, що агресор не дойшов до Києва. Воювали так, що у т.з. "республіках" виникла своя зрада: все менше та менше було охочих воювати, все більше тих, хто голосно вказував на безперспективність війни з Україною. Жодна країна (Грузія, Молдова...) не змогла ініціювати таку кількість санкцій проти Росії та в такому обсязі. Україна - змогла. Але ж тепер у нас при владі "реалісти", які кажуть: "ми вже програли". Та й вони хочуть, щоб ми погодилися та стали такими ж, як вони.

Тоді пропоную переписати гімн. "Душу й тіло ми не положим за нашу свободу. Бо ми ж реалісти".
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ця Верещук - чи не єдинна риговка на Галиччині, яка стала мером (в Рава Руській) - почитайте в неті... Всіх інших ригів люди послали нах...утор
А тепер вона - слуга уродів... А втім - яка різниця?
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Есть простой ответ на вопрос Верещук. Нам нечего спрашивать у президента, в целом, все примерно понятно. Но нам есть что ему сказать. И есть о чем напомнить.
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нет у людей доверия к Гидранту и его зекомандЕ, не заслужили ещё.. и за Украину-порноактрису до сих пор не извинился, ссыкло
какой смысл спрашивать у презЕдента, если оно через слово брешет и не отвечает за свои слова, сказанные привселюдно и на камеру..?
Вошьдь зебилов настоящий хозяин своего слова: слово дал, слово взял обратно.. реальный 3,14зе-добол.. хотя зебилы-аквариумные рыбки, без ума от своего "красавы"
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