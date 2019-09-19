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 Економіка
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Все про:авіація (448) перевезення (191) МАУ (32)

 Новий президент МАУ Дихне назвав загрози краху авіаційної галузі України

Дихне пояснив, чому авіаперевезення в Україні опинилися на межі виживання

Через критичні помилки в державній політиці авіаційні перевезення в Україні опинилися на межі виживання. Таку думку висловив для Центру транспортних стратегій президент авіакомпанії "МАУ" Євген Дихне, передає РБК-Україна з посиланням на його блог, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Створюючи спільний з "Борисполем" авіаційний продукт (хаб), МАУ щорічно нарощує у середньому 20% пасажирів в рік. Це дуже велике збільшення, що свідчить про правильний вибір моделі розвитку авіакомпанії та аеропорту", – розповідає він.

Однак, за його оцінками, за останні роки непродумане державне регулювання призвело до того, що розвиток міжнародного транзитного хаба в Борисполі може бути зупинено.

"На жаль, на тлі інтенсивного зростання пасажиропотоку і розширення далекомагістрального флоту, політику держави по відношенню до авіаційної галузі важко було назвати сприятливою. Для аеропорту "Бориспіль" це виражалося у введенні дивідендів у розмірі 90%, які фактично вилучали у підприємства будь-який фінансовий ресурс для розвитку", – пояснює Дихне.

Для авіакомпанії МАУ, за його словами, проблеми виникли через надмірне держрегулювання і високе фіскальне навантаження на галузь. Серед причин: висока вартість аеронавігаційного обслуговування, зростання акцизів на паливо і необхідність обльоту територій РФ.

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"Простіше кажучи, національний перевізник опинився в значно гірших умовах, ніж його найближчі конкуренти з Туреччини, Польщі, Латвії і навіть Білорусі. Якщо говорити мовою цифр, то за останні п'ять років МАУ переплатила 216 млн доларів", – зазначив Дихне.

За його твердженням, відсутність економічних компенсаторів зробило МАУ заручником цієї проблеми:

"Необхідність обльоту території непідконтрольних східних регіонів України, Криму, а також території Російської Федерації передбачає збільшення маршруту польоту, а, отже, і витрат непомірно дорого авіапалива. Це робить МАУ неконкурентними як по часу в дорозі, так і по вартості перельоту. Крім того, це порушує хабову бізнес-модель авіакомпанії, адже підвезення пасажирів з східного напрямку для пересадки у "Борисполі" стає не вигідним".

При цьому Дихне обнадіює, що нова влада висловлює готовність проводити ключові реформи в авіагалузі для виходу з фінансової турбулентності, формування бюджету розвитку та якісного прориву на світовому авіаційному ринку.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149423
 
   
 Топ коментарі
 
МАУ - гавнище, которое должно быть ликвидировано.
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Это тело считает себя отраслью, но оно не отрасль, а отросток, апендицит, который давным давно нужно вырезать Новый президент МАУ Дыхне назвал угрозы краха авиационной отрасли Украины - Цензор.НЕТ 238
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Редкие пидорасты ! Они убили всех конкурентов,беня гнида использовал аэросвит и днеправиа для борьбы с конкурентами внутри страны и обанкротил их,простив всем все долги включая все аэропорты и за аэронавигацию !Если они сдохнут,буду аплодировать!Но это вторая МММ бени после приватбанка,глубина продаж по всему миру -один год !!!! Теперь только за счет бюджета,то есть нищих которые и не видели самолета со времен развала совка,будут доплачивать этим тварям,за облет рашки или еще какие оно там проблемы говорит ! Скорее бы ввели открытое небо чтоб на внутренний рынок пришли европейцы !
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МАУ - гавнище, которое должно быть ликвидировано.
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Вопрос 2: схерали это тело приравнивает гавнище мау со всей авиаотраслью?
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Это тело считает себя отраслью, но оно не отрасль, а отросток, апендицит, который давным давно нужно вырезать Новый президент МАУ Дыхне назвал угрозы краха авиационной отрасли Украины - Цензор.НЕТ 238
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зачем государству это?

пусть Беня разоряется и заходит еще нормальный лоукост

Порох бы сделал именно так Новий президент МАУ Дихне назвав загрози краху авіаційної галузі України - Цензор.НЕТ 6903
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В стране должна быть хотя бы одна приличная национальная авиакомпания.
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Беня и так его искусственно разоряет. Это еже не первая такая компания. Были и Аэросвит и Днеправиа. Аэросвит остался должен государству 3.8 млрд.
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...ты хоть одну авиационную госкомпанию найдёшь в Украине? Хоть какую нибудь государственную авиакомпанию ...что создало государство Украина можешь назвать? Та ..что возить Зебила и ту скоро приватизируют!!! Осталось только Военно-воздушные Силы приватизировать!!!)))))))))))))))
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І взагалі, перші слова заголовку - Новый президент МАУ Дыхне - чомусь асоціюються з алкотестером.
Новый президент МАУ дыхне у трубочку...
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Ответ. С такой, что это его мечта--конкурентов вымести, оставить в отрасли только себя и получать для себя (ладно, для Хозяина) компенсации за облет России, компенсации стоимости топлива, компенсации что кто то посмел полететь другой авиакомпанией.
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Не надо путать своих личных баранов с государственными!
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Ну все, ЗелеМойські будуть компесувати з держбюджета витрати на своє ж МАУ, а чому ж лоукости возять людей 2-3 рази дешевше і не потребують держпідтримки? СУк@, скільки можна лапші вішати, чи це зелемойське бидло думає, що всі заоаз кинуться літати цими МАУ, щоб підтримати їх, а не пішли б вони на ху...тор.
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Не надо путать своих личных баранов с государственными!
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Старые песни о главном - билеты дорогие, а МАУ бидует Новый президент МАУ Дыхне назвал угрозы краха авиационной отрасли Украины - Цензор.НЕТ 9843



"Беня, если не можешь управлять МАУ, надо идти на перевыборы (свалку истории)" Новый президент МАУ Дыхне назвал угрозы краха авиационной отрасли Украины - Цензор.НЕТ 6061

А.Ткаченко с Г+Г
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Конечно же, это пташки. Ткие, которые с двумя главами. Типа курицы недотра...е.
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Летайте Коломойскими авиалиниями Украины из Киева в Одессу за 500 долларов. Кстати, этот муфлон не говорил, что лоукосты это плохо? Скоро скажет.
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"МАУ это хорошо,

лоукосты Порошенка - плохо..." Новый президент МАУ Дыхне назвал угрозы краха авиационной отрасли Украины - Цензор.НЕТ 6092
В.Маяковский
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5 ярдов гривен мало компенсации?? беня требует есЧо??
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Зараз почнеться: "дайте бабок з бюджету, а ні - то МАУ фсьо".
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Так 5 ярдов уже дали....но бене этого мало....
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Редкие ********* ! Они убили всех конкурентов,беня гнида использовал аэросвит и днеправиа для борьбы с конкурентами внутри страны и обанкротил их,простив всем все долги включая все аэропорты и за аэронавигацию !Если они сдохнут,буду аплодировать!Но это вторая МММ бени после приватбанка,глубина продаж по всему миру -один год !!!! Теперь только за счет бюджета,то есть нищих которые и не видели самолета со времен развала совка,будут доплачивать этим тварям,за облет рашки или еще какие оно там проблемы говорит ! Скорее бы ввели открытое небо чтоб на внутренний рынок пришли европейцы !
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У жлоботрона Бени сраный бутер стоит 9 евро.
Постоянные задержки рейсов.
Цены на билеты дороже чем у любой другой компании. Монополия на перевозки.
А зеленым ублюдкам все мало!
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Ключевое слово- "последние пять лет"
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Почему власть имущие всех считают за идиотов?
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..врёт ..падаль..как дышит!!! Варшава -Бангкок..с двумя пересадками и следованием аж через ГОНКОНГ..376 долларов...Киев-Бангкок ..823 доллара!!!! И эта скотина говорит...что оно убыточно летает ? Все авиакомпании Юго-Восточной Европы при следовании в Юго-восточную Азию облетают сраный Крым!!! А что говорить о качестве обслуживания ??? Помойней МАУ не найти компании!!! Не говоря уж о ценах... что они установили у себя на борту. Политика непускания лоукостов в украинские аэропорты...работа МАУ и Госавиаслужбы...что заглядывают в рот руководству. МАУ. Ублюдок прекрасно понимает...что никто не хочет лететь через Борисполь стыковками..т.к человек...увидев логотип МАУ ...и посмотрев цены... моментально отказывается от полёта. Париж-Киев... Скай Ап- 134 доллара...МАУ-218!!! Киев-Париж.. Скай Ап- 101 доллар...МАУ..200... Обе украинские авиакомпании... равные условия... И эта падаль ещё хочет компенсацию от государства? И вопрос как ставит....?!! Убытки от ВЫНУЖДЕННОГО облёта рахи и крыма?! Или компенсируйте...или сдавайтесь..ибо МАУ и коломойша несут убытки.!!! Страна идиотов... с зелёной мразью и полной неадекватностью!!!!
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