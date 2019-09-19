EN|RU|UK
Теми дня: Замінування моста Метро в Києві Нова Рада Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  685  6
Все про:ВР (5751) призначення (439) ФДМ (76) Сениченко Дмитро (1)

 Рада призначила Сенниченка главою Фонду держмайна

Верховна Рада призначила на посаду Голови Фонду державного майна України Дмитра Сенниченка.

За відповідне рішення проголосували 238 нардепів, передає Цензор.НЕТ.

Сенниченко донедавна працював у Фонді "Євразія", був директором з нерухомості та інфраструктурі національного поштового оператора "Укрпошта", а до цього - генеральним директором компаній JLL і Parkridge Holdings в Україні.

У його послужному списку також посада директора українського бюро Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), робота в парламенті та офісі прем'єр-міністра, а також посада головного економіста Нацбанку України і проєкт-координатора Sumitomo.

Читайте також: Фонд держмайна продав Первомайську ГЕС за 107,7 млн грн, - Трубаров

Сенниченко також є членом наглядової ради електронної системи державних торгів "ProZorro.Продажі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149421
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
какое честное и порядочное лицо! вот этот точно взяток брать не будет!!!))))))))
 показати весь коментар
 
 
Он, случаем, не на 17 этаже живет? Число уж очень неудачное.
 показати весь коментар
 
Сейчас только людей с акрофобией назначают

 показати весь коментар
 
Это слив Украины дня Рада назначила Сенниченко главой Фонда госимущества - Цензор.НЕТ 9934 ПЕСыкы, мерщий гайда на Майдан Рада назначила Сенниченко главой Фонда госимущества - Цензор.НЕТ 7841
 показати весь коментар
 
Хотелось бы услышать авторитетное мнение зелеботов. То ли при предыдущей власти были хорошие люди, то ли это назначение это просто здрада?
 показати весь коментар
 
Вот это я понимаю. Был "барыга и подручный мародёра", а теперь новое, честное лицо. Рада назначила Сенниченко главой Фонда госимущества - Цензор.НЕТ 8111
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору