 Відсоток заробітчан з України, які хочуть переїхати до Польщі, збільшився на третину

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське Радіо", про це йдеться в дослідженні "Українці на польському ринку праці: досвід, виклики та перспективи. Звіт EWL".

За словами дослідників, вирішальною підставою бажання залишитися в Польщі є висока якість життя. Однак це стосується не тільки фінансових міркувань, а й соціальної інтеграції, а також невеликого мовного бар'єру.

"Я вважаю, що культурна близькість - це той фактор, завдяки якому ми можемо боротися за працівників з України", - зазначив Анджей Коркус, президент правління компанії EWL S.A., що займається працевлаштуванням іноземців зі Східної Європи та Азії.

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Інше дослідження цієї ж компанії показує, що на одну третю збільшився відсоток і тих, хто вибрав би Польщу постійним місцем свого проживання. Понад 40% із них мають вищу або неповну вищу освіту.

66,5% респондентів серед аргументів ймовірного переїзду назвали кращу якість життя, 46% - хороший заробіток і кращі перспективи для дітей.

Понад три чверті респондентів, які міркують над переїздом, вважають, що надання їм дозволу на проживання в Польщі вплине на їхнє рішення про переїзд. Майже дві третини громадян України, які працюють у Польщі, і які розмірковують про те, щоб залишитися в Польщі, планують також перевезти в країну свої родини.

Удвічі збільшилася група працівників, які хочуть заробляти від 13 до 15 злотих на годину (33%), а частка респондентів, які очікують 15-20 злотих за годину, збільшилася майже втричі (19%).

Самі ж поляки для постійного місця проживання найчастіше вибирають Німеччину - через вищу зарплату (86,7%) і вищий рівень життя (44,4%).

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