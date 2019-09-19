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Все про:Польща (1942) заробітчани (250)

 Відсоток заробітчан з України, які хочуть переїхати до Польщі, збільшився на третину

За найновішим дослідженням, відсоток працівників з України, які хочуть переїхати до Польщі, збільшився на одну третину порівняно з минулим роком.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське Радіо", про це йдеться в дослідженні "Українці на польському ринку праці: досвід, виклики та перспективи. Звіт EWL".

За словами дослідників, вирішальною підставою бажання залишитися в Польщі є висока якість життя. Однак це стосується не тільки фінансових міркувань, а й соціальної інтеграції, а також невеликого мовного бар'єру.

"Я вважаю, що культурна близькість - це той фактор, завдяки якому ми можемо боротися за працівників з України", - зазначив Анджей Коркус, президент правління компанії EWL S.A., що займається працевлаштуванням іноземців зі Східної Європи та Азії.

Читайте також: Заробітчани в Польщі не хочуть працювати за "мінімалку", - дослідження

Інше дослідження цієї ж компанії показує, що на одну третю збільшився відсоток і тих, хто вибрав би Польщу постійним місцем свого проживання. Понад 40% із них мають вищу або неповну вищу освіту.

66,5% респондентів серед аргументів ймовірного переїзду назвали кращу якість життя, 46% - хороший заробіток і кращі перспективи для дітей.

Понад три чверті респондентів, які міркують над переїздом, вважають, що надання їм дозволу на проживання в Польщі вплине на їхнє рішення про переїзд. Майже дві третини громадян України, які працюють у Польщі, і які розмірковують про те, щоб залишитися в Польщі, планують також перевезти в країну свої родини.

Удвічі збільшилася група працівників, які хочуть заробляти від 13 до 15 злотих на годину (33%), а частка респондентів, які очікують 15-20 злотих за годину, збільшилася майже втричі (19%).

Самі ж поляки для постійного місця проживання найчастіше вибирають Німеччину - через вищу зарплату (86,7%) і вищий рівень життя (44,4%).

Також читайте: 26 громадян України затримано в Польщі за роботу на підпільному виробництві з фасування сигарет

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149420
 
 
 Топ коментарі
 
Стип!!!
Это ж барыга геноцидил простых людев.
Вова-зеленосолнышко уже закончил эпоху бедности и геноцид зубожЫлов. А эти мерзкие предатели продолжают уезжать...
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Что за проплаченная статья?- Целыми вагонами заробитчяне возвращаются все последние три месяца в Украину, распевая патриотические песни и воздавая осанну великому ЗЕ!
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Пока возвращаются только из Роиси кацапы, сепары и рыги.

Похоже, что все потрясающие реформы ЗЕ под них делает.
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Стип!!!
Это ж барыга геноцидил простых людев.
Вова-зеленосолнышко уже закончил эпоху бедности и геноцид зубожЫлов. А эти мерзкие предатели продолжают уезжать...
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15.04.19 Для вирішення проблеми трудової міграції
необхідним є створення умов для економічного зростання в Україні, - глава ради
Федерації роботодавців

Держава масово втрачає фахівців. Щохвилини на
заробітки за кордон виїжджає двоє працездатних українців.

За підрахунками Федерації роботодавців України,
лише минулого року з країни мігрувало понад мільйон осіб. Кадровий голод
відчуває більшість галузей економіки, повідомляє у своєму сюжеті 24
канал.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3122339
"Міграція - це дуже хороший лакмус, який показує
рівень не тільки життя в країні, а й комфортності. І те, що стільки людей не
хочуть жити в країні та виїжджають з неї, свідчить про повний провал і
відсутність досягнень протягом останніх років".

"Петро Порошенко про майбутнє взагалі нічого
не говорив. Його виборча кампанія була побудована тільки на наявних досягненнях
і на залякуванні виборців: мовляв, якщо не я, то взагалі все буде погано",
- зазначив Гайдай.

Результатом масового виїзду українців з країни
став гострий дефіцит робочих рук, особливо в тих професіях, в яких працюють
затребувані за кордоном фахівці. https://censor.net.ua/ua/news/3122333/trudova_migratsiya_lakmus_yakyyi_pokazuye_dosyagnennya_i_provaly_vlady_gayidayi
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Для вирішення проблеми трудової міграції
необхідним є створення умов для економічного зростання в Україні, - глава ради
Федерації роботодавців

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Это всё муйня для лохов... Ибо рост ВВП у нас не коррелируется с ростом зарплаты. Потому что ВВП неравномерно распределяется среди граждан... Рост ВВП это рост благосостояния лишь нескольких десятков семей в Украине - олигархов, ибо у них все финансовые потоки, на них приходится до 80% всего ВВП Украины, остальные миллионы граждан могут рассчитывать только на 20% ВВП.
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Как пример, я работаю на химпредприятии, продукция которого идёт по мировым ценам и поставляется в Турцию, Румынию, Беларусь, Польшу.
Зарплата у нас рабочих в среднем 10-12 тысяч грн. (это чистыми на руки)...Это мелочь, потому что узнавали, что на аналогичных преприятиях в Германии платят зарплату на порядок выше чем у нас...
А почему так?
А потому, что наш собственник зажрался и считает людей за быдло.
Хотя люди у нас требуют повышения зарплаты... Но ответ всегда один - не нравится уходите, на ваше место найдётся тысячи (рабов). которые будут работать за эти гроши.
Вот и всё...
И никогда олигархи не повысят зарплаты в Украине на своих предприятиях, хотя бы до уровня Польши...
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У Вас сильно поверхностное представление.
В Германии на том же предприятии рабочих меньше .. на порядок. Там всё автоматизировано. У нас тоже процесс идёт. Его разультатом будет массовое увольнение с последующим выездом на заработки.
Для того чтоб заплатить 10 тыс зарплаты у нас надо отдать налоговой почти 20тыс. То есть 2/3 фонда зарплаты забирает налоговая.
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Как я понимаю - активный зебил? Что за бред про 20% ввп для остальных людей? Как я понимаю ты объемы того же ахметова считаешь отдельно, у него рабочие зарпллату не получают?
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Зеля конечно не мародёр и не вор как Порошенко, но пока ничего не сделал, что бы прекратить отток граждан на заработки в Польшу и др. страны...
Ибо нужно поднимать зарплаты и социальные стандарты.
Что бы это сделать, нужно жёстко дрючить олигархов, что бы они платили нормальные пристойные зарплаты своим рабочим на их их фабриках, заводах. предприятиях... А многих и сажать.
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А шо ж он может сделать? Процент заробитчан из Украины, которые хотят переехать в Польшу увеличился на треть - Цензор.НЕТ 4434 Украина - сырьевой придаток. И это абсолютно устраивает хозяина ЗЕ.
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Это кто, Зеля будет "жёстко дрючить олигархов"?
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Интересно, как слуга олигарха может дрючить олигарха ?
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"Эпоха бедности" закончилась полгода назад Відсоток заробітчан з України, які хочуть переїхати до Польщі, збільшився на третину - Цензор.НЕТ 9340
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такими темпами украинцев в Польше будет больше чем украинцев в Украине...
Украина без украинцев - лозунг власти последних десятилетий
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Вот как нтересно, после супер выборов, на которых победил тот человек и та партия, за которую проголосовало большинство украинцев в Польше, поток в Польшу только вырос. Как так то?

Да и глобально, как получается, что после выборов заробитчане в Украину не вернулись, а вот прикацапки, ватники, олигархи и свита Овоща, все уже на месте?
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Насрал и уехал малину собирать. Беспроигрышный вариант.
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Приятно, что украинцы стремятся к лучшей жизни.
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Ага. А при барыге это же называлось бегством от зубожЫння.
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Что за проплаченная статья?- Целыми вагонами заробитчяне возвращаются все последние три месяца в Украину, распевая патриотические песни и воздавая осанну великому ЗЕ!
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Пока возвращаются только из Роиси кацапы, сепары и рыги.

Похоже, что все потрясающие реформы ЗЕ под них делает.
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под зебилов не адаптирует сей автор )))))
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и тут сразу - им по 4000 тысчи евро зарплата и после исполнения песни - орден на цепи дают ,некоторые ,донести не могут - о как)))
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Не, по 4000 - это учителям! Не вводите людей в заблуждение, а то по думают, что у нас все так заколачивают. К сожалению, в Украине только учителя теперь элита.
Недавно видел, как столкнулся Майбах с Бугатти, так оттуда вылезли учительница биологии и трудовик. Трудовик пожаловался, что у него здоровья не хватает пропивать такую зарплату. А учительница биологии расплакалась и сказала, что боится идти домой потому, что на норковых шубах моль отожралась так, что стала размером с кошку, не может летать и бегает по дому за её чихуахуа.
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Ну, гражданский долг выполнили, малоросы у власти, теперь на зароботки...
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А Зе здесь не причем!!! У нас "Эпоха бедности прошла"!!!!!!!!!!
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а это вменяли пороху, а как только пришел зеля ещё треть решила слинять от греха подальше
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Так Зельц кричал, что при барыге все уезжали, а он вернет всех обратно! Думаю обещание сдержит - просто немного упорства и безвиз отменят!
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Получается, лохторат проголосовал за ЗЕ и сваливает, ну блин 73%...
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Сваты, когда поняли что зарплат по 4000$ не будет, и война вдруг не закончилась, и нужно пахать, потянулись в теплые страны...
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Если учесть тот факт, что эти 73% процента на улицах просто невозможно отыскать, создается впечатление. что все, кто голосовал за ЗЕ сбежали в Польшу.
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Тридцать лет экономических побед привели нас в конец конца рейтинга европейских экономик.
Смотрю на дискуссию вокруг новых фискальных законопроектов и на спорщиков.
Авторитетно, гордо стоя на последнем месте, вещают архитекторы наших побед и их подросшие министерские наследники.
Солидно поддакивают им консультанты, годами качающиеся между государственными должностями в финансово-экономически-фискальных министерствах и консультациями международным инвесторам. Надо оговориться, что "международным" инвестором у нас зачастую считается счастливо убежавший заграницу (и избежавший налогов) крупный украинский капитал.
Их многолетние критики настолько устали бесполезно повторять общеизвестные истины, что работают в двух жанрах: либо нарочито бесстрастно перечисляют законодательные идиотизмы, либо хрипло выкрикивают короткие общепонятные ругательства на государственном/негосударственном языках. Государственные авторитеты невозмутимо отряхиваются.
Этим дискуссиям тоже тридцать лет. Начинавшие их люди упоминаются в ирландских сагах та чумацьких піснях. И в конце каждой саги непременно случается вечная украинская экономическая зима, а любая дискуссия заканчивается мелкой правкой куплетов. ̷К̷а̷м̷е̷н̷ь̷-̷н̷о̷ж̷н̷и̷ц̷ы̷-̷б̷у̷м̷а̷г̷а̷ , руины, бензин, пепел, премия пожарникам.Сергей Иванов-Малявин
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А хто ж маланцїв обслуговувати буде?
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Они не привередливые, видел хасидов в Умани?
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Не ну Зеклоун обещал зарплату в 4000 $, вот только в каком веке не уточнил. Правильно народ делает, что уезжает. На такие зарплаты даже таджики с узбеками не приезжают.
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це не так, нажаль наприклад у Харкові в деяких торгівельних мережах таджиків і узбеків вже дофіга майже кожен четвертий працівник. Охоронці таджики, касирши, вантажники і т.д. Це пісець, майже міні рашка.
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Все что сделал Парашенко за 5 лет ето открыл клетку обосраного зверинца и все кто мог еще бегать разбежались. Остались только те кого власть откармливала с ложечки. Осталось только землю распродать и закончить сериал *Украина*
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Вы не помните, а что было до Порошенко, или уже покрыто мраком?
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Але! Как так? Тут же инвестклимат, диджитализация и коворкинг!
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И в такой ситуации вы еще собираетесь реинтегрировать даунбас и проводить выборы? ВЫ хоть представляете себе что сейчас сепары в большинстве будут и выберут себе Жириновского с Мертвечуком, а мером Киева выбирут Гиркина
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Куди побігли ? Ви ж Україні зЕ вибрали, чого тікаєте?
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Олигархическая революция позволила ее спонсорам за пару лет хорошо грабануть не только пенсионеров, но и работников, что дало кратковременную радость таким патриотам, как Порошенко, Коломойский и Ахметов, но вызвало мощный выезд за бугор, который господа спонсоры революции остановить не в силах, поскольку не в силах работать в конкурентной среде, где держава о них персонально не заботится. Единственное спасение - запретить эмиграцию на советский манер, или же сначала уедут работники, потом олигархи в Лондон к своим капиталам, останутся только пенсионеры и герои революций бывших и будущих, как в Гаити.
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а хто то тут пару месяцев в зад, помница раскарячивался, плеваясь, шо такого не будет. поработают и вернуться )) но есть и плюс. ***** проигрывает вчистую битву за мигрантов. а Украина, без бесплатноработающих украинцев ему тож не нать )) будем подождать, чем он попытается повернуть миграцию вспять. про куриные пачпорта, как приманку, он мож уже забыть )).
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Наголосовали тут за зебилов, а сами в Польшу Відсоток заробітчан з України, які хочуть переїхати до Польщі, збільшився на третину - Цензор.НЕТ 192
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Ну вот наконец-то кончается эпоха бедности
При новом народном президенте на треть увеличилось число людей желающих переехать в Польшу, чтобы выйти из эпохи бедности и начать наконец-то зарабатывать
Слава народному президенту Зеленскому!
Слава матери его за рождение сына!
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А как там с оттоком заробитчан в Турцию ? Стабильно каждый год толпы летят и растворяются в основном на побережье Средиземного моря). Молодёжи просто валом работает.
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Это на генетическом уровне. Повернення до шляхтича..потрібен пан годувальник.
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Помню при Порохе кое кто даже западную границу прорывал , что бы вьехать в Украину. ))
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Для українців вибір невеликий і складається він з двох можливостей - бути русифікованими і жити в країні, яка знаходиться на стадії інтенсивної культурної трансформації північно-східно-азійського типу або інтегруватися в близьке за культурними ознаками середовище європейського типу з вищими життєвими стандартами матеріального плану.
В обох випадках це передбачає втрату національної ідентичності. В українців це, на протязі уже майже двох століть, не викликає особливих стресових реакцій. В хохлів, наприклад, з великим ентузіазмом і успішно відбулося окацаплення, фактично, майже, на добровільних засадах.
Галичани, звичайно, страждали від ностальгії, але на своїй рідній землі стикалися з більшими стресами ніж на далекій заокеанській чужині. Польща для них, незважаючи на важку історичну спадщину, близька за духом і культурою країна. Якби це не виглядало парадоксально, але є дуже багато випадків коли поляки мають труднощі при визначенні воєвудства, мешканцем якого є галичанин, який розмовляє польською мовою. Одні вгадують, що він кашуба, а інші, що гураль, але, в жодному випадку, не шльонзак.
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эээээ. стопэ. у нас тут епоха бідності закончилась. Вам не видно что ли?
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