 Відсоток заробітчан з України, які хочуть переїхати до Польщі, збільшився на третину

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське Радіо", про це йдеться в дослідженні "Українці на польському ринку праці: досвід, виклики та перспективи. Звіт EWL".
За словами дослідників, вирішальною підставою бажання залишитися в Польщі є висока якість життя. Однак це стосується не тільки фінансових міркувань, а й соціальної інтеграції, а також невеликого мовного бар'єру.
"Я вважаю, що культурна близькість - це той фактор, завдяки якому ми можемо боротися за працівників з України", - зазначив Анджей Коркус, президент правління компанії EWL S.A., що займається працевлаштуванням іноземців зі Східної Європи та Азії.
Інше дослідження цієї ж компанії показує, що на одну третю збільшився відсоток і тих, хто вибрав би Польщу постійним місцем свого проживання. Понад 40% із них мають вищу або неповну вищу освіту.
66,5% респондентів серед аргументів ймовірного переїзду назвали кращу якість життя, 46% - хороший заробіток і кращі перспективи для дітей.
Понад три чверті респондентів, які міркують над переїздом, вважають, що надання їм дозволу на проживання в Польщі вплине на їхнє рішення про переїзд. Майже дві третини громадян України, які працюють у Польщі, і які розмірковують про те, щоб залишитися в Польщі, планують також перевезти в країну свої родини.
Удвічі збільшилася група працівників, які хочуть заробляти від 13 до 15 злотих на годину (33%), а частка респондентів, які очікують 15-20 злотих за годину, збільшилася майже втричі (19%).
Самі ж поляки для постійного місця проживання найчастіше вибирають Німеччину - через вищу зарплату (86,7%) і вищий рівень життя (44,4%).
Это ж барыга геноцидил простых людев.
Вова-зеленосолнышко уже закончил эпоху бедности и геноцид зубожЫлов. А эти мерзкие предатели продолжают уезжать...
необхідним є створення умов для економічного зростання в Україні, - глава ради
Федерації роботодавців
Держава масово втрачає фахівців. Щохвилини на
заробітки за кордон виїжджає двоє працездатних українців.
За підрахунками Федерації роботодавців України,
лише минулого року з країни мігрувало понад мільйон осіб. Кадровий голод
відчуває більшість галузей економіки, повідомляє у своєму сюжеті 24
канал.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3122339
"Міграція - це дуже хороший лакмус, який показує
рівень не тільки життя в країні, а й комфортності. І те, що стільки людей не
хочуть жити в країні та виїжджають з неї, свідчить про повний провал і
відсутність досягнень протягом останніх років".
"Петро Порошенко про майбутнє взагалі нічого
не говорив. Його виборча кампанія була побудована тільки на наявних досягненнях
і на залякуванні виборців: мовляв, якщо не я, то взагалі все буде погано",
- зазначив Гайдай.
Результатом масового виїзду українців з країни
став гострий дефіцит робочих рук, особливо в тих професіях, в яких працюють
затребувані за кордоном фахівці. https://censor.net.ua/ua/news/3122333/trudova_migratsiya_lakmus_yakyyi_pokazuye_dosyagnennya_i_provaly_vlady_gayidayi
необхідним є створення умов для економічного зростання в Україні, - глава ради
Федерації роботодавців
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Это всё муйня для лохов... Ибо рост ВВП у нас не коррелируется с ростом зарплаты. Потому что ВВП неравномерно распределяется среди граждан... Рост ВВП это рост благосостояния лишь нескольких десятков семей в Украине - олигархов, ибо у них все финансовые потоки, на них приходится до 80% всего ВВП Украины, остальные миллионы граждан могут рассчитывать только на 20% ВВП.
Зарплата у нас рабочих в среднем 10-12 тысяч грн. (это чистыми на руки)...Это мелочь, потому что узнавали, что на аналогичных преприятиях в Германии платят зарплату на порядок выше чем у нас...
А почему так?
А потому, что наш собственник зажрался и считает людей за быдло.
Хотя люди у нас требуют повышения зарплаты... Но ответ всегда один - не нравится уходите, на ваше место найдётся тысячи (рабов). которые будут работать за эти гроши.
Вот и всё...
И никогда олигархи не повысят зарплаты в Украине на своих предприятиях, хотя бы до уровня Польши...
В Германии на том же предприятии рабочих меньше .. на порядок. Там всё автоматизировано. У нас тоже процесс идёт. Его разультатом будет массовое увольнение с последующим выездом на заработки.
Для того чтоб заплатить 10 тыс зарплаты у нас надо отдать налоговой почти 20тыс. То есть 2/3 фонда зарплаты забирает налоговая.
Ибо нужно поднимать зарплаты и социальные стандарты.
Что бы это сделать, нужно жёстко дрючить олигархов, что бы они платили нормальные пристойные зарплаты своим рабочим на их их фабриках, заводах. предприятиях... А многих и сажать.
Украина без украинцев - лозунг власти последних десятилетий
Да и глобально, как получается, что после выборов заробитчане в Украину не вернулись, а вот прикацапки, ватники, олигархи и свита Овоща, все уже на месте?
Похоже, что все потрясающие реформы ЗЕ под них делает.
Недавно видел, как столкнулся Майбах с Бугатти, так оттуда вылезли учительница биологии и трудовик. Трудовик пожаловался, что у него здоровья не хватает пропивать такую зарплату. А учительница биологии расплакалась и сказала, что боится идти домой потому, что на норковых шубах моль отожралась так, что стала размером с кошку, не может летать и бегает по дому за её чихуахуа.
Вгадай країну
Смотрю на дискуссию вокруг новых фискальных законопроектов и на спорщиков.
Авторитетно, гордо стоя на последнем месте, вещают архитекторы наших побед и их подросшие министерские наследники.
Солидно поддакивают им консультанты, годами качающиеся между государственными должностями в финансово-экономически-фискальных министерствах и консультациями международным инвесторам. Надо оговориться, что "международным" инвестором у нас зачастую считается счастливо убежавший заграницу (и избежавший налогов) крупный украинский капитал.
Их многолетние критики настолько устали бесполезно повторять общеизвестные истины, что работают в двух жанрах: либо нарочито бесстрастно перечисляют законодательные идиотизмы, либо хрипло выкрикивают короткие общепонятные ругательства на государственном/негосударственном языках. Государственные авторитеты невозмутимо отряхиваются.
Этим дискуссиям тоже тридцать лет. Начинавшие их люди упоминаются в ирландских сагах та чумацьких піснях. И в конце каждой саги непременно случается вечная украинская экономическая зима, а любая дискуссия заканчивается мелкой правкой куплетов. ̷К̷а̷м̷е̷н̷ь̷-̷н̷о̷ж̷н̷и̷ц̷ы̷-̷б̷у̷м̷а̷г̷а̷ , руины, бензин, пепел, премия пожарникам.Сергей Иванов-Малявин
При новом народном президенте на треть увеличилось число людей желающих переехать в Польшу, чтобы выйти из эпохи бедности и начать наконец-то зарабатывать
Слава народному президенту Зеленскому!
Слава матери его за рождение сына!
В обох випадках це передбачає втрату національної ідентичності. В українців це, на протязі уже майже двох століть, не викликає особливих стресових реакцій. В хохлів, наприклад, з великим ентузіазмом і успішно відбулося окацаплення, фактично, майже, на добровільних засадах.
Галичани, звичайно, страждали від ностальгії, але на своїй рідній землі стикалися з більшими стресами ніж на далекій заокеанській чужині. Польща для них, незважаючи на важку історичну спадщину, близька за духом і культурою країна. Якби це не виглядало парадоксально, але є дуже багато випадків коли поляки мають труднощі при визначенні воєвудства, мешканцем якого є галичанин, який розмовляє польською мовою. Одні вгадують, що він кашуба, а інші, що гураль, але, в жодному випадку, не шльонзак.