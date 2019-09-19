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 Політика України
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Все про:Укроборонпром (509) Абромавичус (79)

 Очільник "Укроборонпрому" Абромавичус призначив собі 4 заступників

Заступником гендиректора держконцерну "Укроборонпром" з питань трансформацій став керуючий партнер рекрутингової компанії Odgers Berndtson Ukraine Роман Бондар, закупівлями займатиметься Надія Бігун з ProZorro, фінансово-економічним блоком керуватиме Сергій Іванюта, який працював у НБУ та "Укргазвидобуванні", а Олег Яковенко з досвідом роботи в Мінекономрозвитку очолить проєктний офіс держконцерну.

Як зазначено в повідомленні "Укроборонпрому", відповідні накази про призначення гендиректор Айварас Абромавичус підписав у четвер, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з ним, Бондар очолить так званий Центр трансформацій, розпочне управління ефективністю і введе міжнародні стандарти корпоративного управління в дежконцерні.

"Наше завдання - в найкоротші терміни провести перетворення громіздкої структури на інноваційну, гнучку і сучасну компанію", - наводяться його слова в релізі.

Бігун, яка після посади заступника директора ДП "Прозорро" займалася також централізацією закупівель "Укрпошти" і працювала заступником директора ДП "Медичні закупівлі України", буде впроваджувати прозорі процедури і політику закупівель і підвищувати їхню ефективність за рахунок централізації потреб підприємств і впровадження категорійних стратегій. Сьогодні тільки вісім з 138 підприємств, що входять до складу "Укроборонпрому", проводять закупівлі через ProZorro, вказується в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Добудовувати крейсер "Україна" не доцільно, його буде продано, - Абромавичус. ВIДЕО

"Окремим фокусом роботи Бігун стане імпортозаміщення товарів російського виробництва", - наголошується в релізі.

Призначення нових топменеджерів у концерні Абромавичус назвав "кінцем епохи мародерства" і підкреслив, що нова команда найближчим часом має розробити комплексну стратегію розвитку "Укроборонпрому", орієнтовану на збільшення обсягів виробництва та продажу продукції; провести кадровий і фінансовий аудити, інвентаризацію та оптимізації активів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149414
 
 
 Топ коментарі
 
по вашей реакции на этот фейк от зелебобов, инвалидом по уму выглядите вы
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про свинарчукгейт-двигатель комика на выборах- тишина.Новым свинарчукам у корыта не до свинарчуков предыдущих.
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Хохенверфен - один из самых живописных австрийских замков. Возвышается он на скале над долиной реки Зальцах и выглядит так, будто сошел со страниц учебника истории. Он был резиденцией принцев-архиепископов Зальцбурга, государственной тюрьмой и военным тренировочным лагерем. От Зальцбурга до замка 40 км.

Прабелум, это такой тонкий тролинг? Или ты зебил?
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а тут и нежданчик для зебилов:каждый зебил в возрасте от 18 лет - автоматически объявляется миллионером и должен будет выплатить Бене и Шмаркле не менее 90 тысяч гривен. Или - 9% от имущества, иначе - конфискация
https://www.youtube.com/watch?v=R8sLjkuQPIs
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А говорили что олигофрен не может воровать из-за умственной отсталости.
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Я думал он единственный честный в Раде, потому что инвалид.
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по вашей реакции на этот фейк от зелебобов, инвалидом по уму выглядите вы
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Це фейк від порохоботів для тих, хто вірить усьому.
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Ну слава Богу, хоть олигофрен пусть не разочаровывает.
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Хохенверфен - один из самых живописных австрийских замков. Возвышается он на скале над долиной реки Зальцах и выглядит так, будто сошел со страниц учебника истории. Он был резиденцией принцев-архиепископов Зальцбурга, государственной тюрьмой и военным тренировочным лагерем. От Зальцбурга до замка 40 км.

Прабелум, это такой тонкий тролинг? Или ты зебил?
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не, ну вы хоть напишите, что это зелеботы от недостатка ума постят фейки, а то некоторые тут под вашим постом умственно отсталые
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Бывший спикер Верховной Рады, нынче нардеп от "ЕС" Андрей Парубий оказался не только активным пользователем сети, а и не менее активным "троллем". Сегодня, на странице в Facebook некого Олексієв Олексій, который называет себя юристом и частным предпринимателем, появился пост о том, что экс-спикер владеет целым замком в Яремче.

Источник: https://informator.press/est-eshche-porokh-v-porokhovnytsakh-parubyy-potrollyl-klevetnykov-v-sety/
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Оптікати треба з високо піднятою головою! Очільник "Укроборонпрому" Абромавичус призначив собі 4 заступників - Цензор.НЕТ 1576
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Недоумок, сделано так хреново, что поиск картинки в гугле выдает замок в Зальцбурге, Австрия
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Гатовицца к канфискации, будет атстреливацца. А вы справка, справка, шоп спижжыть адной извилины как у макаки хватит.
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про свинарчукгейт-двигатель комика на выборах- тишина.Новым свинарчукам у корыта не до свинарчуков предыдущих.
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шо то маловато будет, у него заместителей должно быть столько, сколько шпрот в банке
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а сынулю плешивой выхухоли пашинского.... кышнули? или прижился, как лишай?
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Абромавичюс...это чувак без родины...вернее его родина там где капает бабло на карман...

Почитать его биографию....там только "переехал"....то туда перехал...то сюда....
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Очень подозрительное назначение этого мутного литовца.
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https://bipbap.ru/wp-content/uploads/2018/01/53481459769989.jpg
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Теперь продажа техники будет на фронт, а то продажа за границу раньше была зрадой?
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Здорово ,что с приходом Зеленского заканчивается эпоха мародерства
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Это тебе твой будущий цар... коленька лукашенко... сказал..или ты сам этот бред придумал...??
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В новости бреда который ты несешь нет....
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Назначение новых топ-менеджеров в концерне Абромавичус назвал "концом эпохи мародерства" Источник: https://censor.net.ua/n3149414
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При таком количестве замов самому можно не работать.
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