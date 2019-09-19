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 Події, Фоторепортаж
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Все про:амфетамін (9) наркотики (838) Нацполіція (8217) Харків (1508)

 Майже тисячу доз амфетаміну вилучено в чоловіка в Харкові, - Нацполіція

Під час обшуку квартири 25-річного харків'янина вилучено велику партію наркотичних речовин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.

"За місцем проживання чоловіка працівники поліції вилучили близько 100 грамів амфетаміну (приблизно 1000 доз), майже 40 грамів канабісу (до 150 доз), виготовленого з елітних сортів конопель, і 87 таблеток екстазі", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що харків'янин "працював закладником" на інтернет-магазин, який збував на території міста Харкова наркотичні засоби шляхом "закладок".

Зараз проводяться необхідні слідчі дії. Вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу і повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

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Майже тисячу доз амфетаміну вилучено в чоловіка в Харкові, - Нацполіція 01
Майже тисячу доз амфетаміну вилучено в чоловіка в Харкові, - Нацполіція 02
Майже тисячу доз амфетаміну вилучено в чоловіка в Харкові, - Нацполіція 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149412
 
 
 Топ коментарі
 
Можешь успокоится... я не балотировался в президенты. А вот ты скорей все из тех зомби, которые торчат на сватах. Не переживай и нюхай мохорку, думаю что скоро новую партейку твой шеф организует.
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Тебе не жалко инвалида ? К тому же он ещё и мэр Харькова !
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Будь человеком Васька, а не шкодливым котом.
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как раз очень нужные вещи для поддержания турборежима
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Вот это сей час ломка у нашего главного нарколыги начнется...
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Можешь успокоится... я не балотировался в президенты. А вот ты скорей все из тех зомби, которые торчат на сватах. Не переживай и нюхай мохорку, думаю что скоро новую партейку твой шеф организует.
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А кто мой шеф и главный нарколога кто???
Рискни скажи.
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Я не правильно выразился, хотел написать не шеф, а хозяин. И о да, я напуган))) Серьезный ты чел наверное))) Боюсь вообще более что ли бо говорит)))
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В два раза увеличить срок таким закладчикам, а организаторам расстрел, как исключительная мера для борьбы с вселенским злом.
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Тогда гепе останется только бутылки собирать !
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