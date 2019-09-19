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Все про:ДТП (2497) Київ (6509) смерть (3543)

 Водій Mercedes, який переховувався після смертельної ДТП на Академмістечку в Києві, з'явився в поліцію з повинною

Суд заарештував громадянина Узбекистану, який скоїв наїзд на пішохода на Академмістечку в Києві і втік із місця події.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

Нагадаємо, летальна ДТП сталася 20 серпня о першій годині ночі. Водій, керуючи автомобілем марки "Mersedes-Benz", рухався проспектом Палладіна в напрямку бульвару Вернадського зі швидкістю, що значно перевищує максимально дозволену на цій ділянці дороги і, вчасно не зреагувавши на зміни дорожньої обстановки, скоїв наїзд на 35-річну жінку, яка перебігала дорогу в недозволеному місці. Жінка загинула на місці.

Після скоєного, водій із місця дорожньо-транспортної пригоди зник, у зв'язку з чим його було оголошено у розшук.

Згодом, винуватець ДТП самостійно з'явився в поліцію, після чого йому було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286, і ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України.

Постановою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 16.09.2019 клопотання слідчого задоволено і до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з правом внесення застави у розмірі 153 680 грн.

Підозрюваний свою вину визнав і співпрацює зі слідством.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149411
 
 
 Топ коментарі
 
Мабуть почекав поки з оргаізму алкоголь і наркота вийде.
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с правом внесения залога в размере 153 680 грн.



ЧТОООО???
Парашенко, - твои суды!
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Мабуть почекав поки з оргаізму алкоголь і наркота вийде.
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Следы бухла можно и через месяц обнаружить насколько знаю. Насчёт наркоты не скажу, не в курсе.
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зеленский в курсе сколько месяцев наркота в ногтях и волосах храниться, только ты перепутал бухло с наркотой
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Следы бухла через месяц? И что это даст? Он не имел права бухнуть накануне поездки?
Или следы обнаруживают с точностью до часа, когда принимал?
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Вроде можно с точностью до дня узнать когда был пьян. Точно не скажу, врать не буду.
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Если знаешь лучше-озвучь. Надеюсь это не гостайна?
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с правом внесения залога в размере 153 680 грн.



ЧТОООО???
Парашенко, - твои суды!
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Не радной, теперь чиста зелёные Водій Mercedes, який переховувався після смертельної ДТП на Академмістечку в Києві, з'явився в поліцію з повинною - Цензор.НЕТ 8845

Аднака с другой стороны педестрианам намекают скоко стоит беготня неглядя.
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А что тут не так? В данном случае он даже не основной виновник ДТП - ибо " совершил наезд на 35-летнюю женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте. "
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А перевищення швидкості куди "засунеш"?
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Протрезвел наконецто. Хотя вотка быстрее выходит, значит была не вотка.

С другой стороны пешкодралам нада смотреть по сторонам и не ходить на красный свет.
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Можливо, узбека купили справжні винуватці ДДТ, щоб він відбув покарання взамін на матеріальну винагороду
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Справжня винуватиця покінчила із життям самогубством, бо перебігати через 6-8 полос із відбійником посередені може тільки самогубець.
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