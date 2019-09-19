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 Суспільство
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Все про:ветерани (373) Київ (6509) Міністерство у справах ветеранів та окупованих територій (5) Коляда Оксана (1)

 Центр реабілітації ветеранів ООС відкриють у Пущі-Водиці, - міністерка Коляда

У 2020 році в Україні планується відкриття національного центру лікування ПТСР (посттравматичного стресового розладу). Він буде розташований під Києвом, у Пущі-Водиці, на базі ветеранського госпіталю "Лісова поляна".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це під час брифінгу заявила міністерка у справах ветеранів Оксана Коляда.

"Упродовж 2019-2020 років Міністерству у справах ветеранів спільно з Міністерством охорони здоров'я поставлено чітке завдання. І ми його реалізовуємо. Ми відкриваємо національний центр лікування ПТСР у Пущі-Водиці на базі ветеранського шпиталю "Лісова поляна", - сказала вона.

За її словами, це унікальний заклад національного характеру, там буде відділ із лікування залежності ветеранів, посттравматичного стресового розладу, а також лікування наслідків контузій. Коляда наголосила, що саме такі стресові розлади найчастіше бувають наслідками контузій.

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Міністерка уточнила, що центр запрацює від наступного року. Також там відкриють тренінговий центр, де будуть навчати фахівців для подібного роду відділень в інших регіонах України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося Кабмін вирішив створити Єдиний держреєстр ветеранів війни.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149407
 
   
 Топ коментарі
 
Опять слив УКкраины... Зеля, прекращай!
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Цей центр у Пущі-Водиці по суті був у 2014 році. Я з ними лікувався там у цьому році.
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так его на мосту надо было открывать, вот там реаьилитация, так реабилитация Центр реабилитации ветеранов ООС откроют в Пуще Водице, - Коляда - Цензор.НЕТ 4983
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Я той, хто відриває яйця кацапам. Зрозумів?
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все понятно, ты-раб яйца Центр реабілітації ветеранів ООС відкриють у Пущі-Водиці, - міністерка Коляда - Цензор.НЕТ 3667
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Опять слив УКкраины... Зеля, прекращай!
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Цей центр у Пущі-Водиці по суті був у 2014 році. Я з ними лікувався там у цьому році.
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Ага. Видать откроют отделение, а назовут ЦЕНТР. Ну и премии себе, есно.
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Дык, и я том же. Повесят свою вывеску и +50 к достижениям.
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Как нужно защищать Украину, так добровольцы молодцы, герои... Идите воюйте.
А как только люди пришли с фронта, так они уже власти не нужны... Власть срала на них.
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