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Все про:громадянство (587) суд (5534) УПЦ МП (562) Окружний адмінсуд Києва (22)

 Окружний адмінсуд Києва ухвалив повернути громадянство депортованому з України єпископу УПЦ МП Гедеону (Харону). ДОКУМЕНТ

Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Державну міграційну службу повернути українське громадянство єпископу Української православної церкви Московського патріархату Гедеону (Харону).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові суду, яка опинилася в розпорядженні theБабеля.

Так, суд зобов'язав посадових осіб Управління ДМС у Волинській області внести до відповідних реєстрів інформацію про скасування рішення про позбавлення громадянства Харона і відшкодувати йому грошові витрати на судовий збір.

Окружний адмінсуд Києва ухвалив повернути громадянство депортованому з України єпископу УПЦ МП Гедеону (Харону) 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Гарного польоту вам", - депортація з України єпископа УПЦ МП Гедеона (Харона). ВIДЕО

Нагадаємо, єпископа УПЦ МП Гедеона депортували з України 14 лютого. Священника відправили до Франкфурта.

За день до цього в міжнародному аеропорту "Бориспіль" під час оформлення пасажирів рейсу, який прибув із Франкфурта, щодо єпископа Гедеона (Харона) прикордонники виконали доручення одного з правоохоронних органів і вилучили його український закордонний паспорт, оскільки у нього громадянство кількох країн.

Також прикордонники стверджували, що українське громадянство Юрія Харона було скасовано ще в червні 2018 року. Тоді на єпископа Гедеона в Управління міграційної служби у Волинській області поскаржилася СБУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149406
 
   
 Топ коментарі
 
зебіли в чергове разом всіх зробили Окружной админсуд Киева постановил вернуть гражданство депортированному из Украины епископу УПЦ МП Гедеону (Харону) - Цензор.НЕТ 5708
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А ты отличаешь окружной от районного, конституционного, верховного суда?

Так какой смысл тебе объяснять, дибил?
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вот тут соглашусь с тобой.
О том, что он вор, как раз видно из его декларации.
Володимир Зеленський станом на 1 січня 2019 року володіє такими активами (фото 1), в перерахунку на дату придбання на загальну суму близько 16,2 мільйонів доларів США... Цікаво, що найбільша сума покупок і накопичень були здійснені у період з 2014 по 2018 роки. На 15,5 мільйонів доларів (як мінімум) сім'я Зеленського поповнила свої активи за час війни України з Росією.
Источник: https://censor.net.ua/b3146695

Квартири, будинки, готельні номери, інша елітна нерухомість на більш ніж 13 мільйонів доларів, офшорні компанії, бізнес в Росії (аШотакоє?), усе, в чому звинувачував преЗЕдент свого попередника, однією декларацією вскрилось про нього самого.
Источник: https://censor.net.ua/b3146695

Декларація Президента демонструє нам, що поки одна частина країни дивилась цікавий серіал про простого вчителя на велосипеді, який дивом став Президентом України і поборов усіх поганих дядьок, а друга частина країни воювала проти Росії, волонтерила, намагалась боротися з корупцією, втрачала своїх близьких і не знаходила часу на телевізор, актор головної ролі Володимир Зеленський максимально виводив з України обороти своїх компаній, критично мінімізував обсяги сплати податків ними , та займався особистим збагаченням. А як інакше це назвати? Цифри - штука вперта, з ними складно сперечатись.Источник: https://censor.net.ua/b3146695
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Не сцы, запахнет жареным - они моментально переобуются, и зеленых останется 1-2%
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Так воно їм іине треба бЗделенський сам сказав що прийшов на один строк розпродасть землю, роздерибанить його шеф Беня а там у Зеленського
є віла в Італії і можна жити не відмовляючи ні в чому.
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ВІДОМИЙ Адмінсуд наступним рішенням почне звільняти педофілів..
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Здивувати сьодня мене вже майже неможливо....95 особий квартал спец прзначення форева!
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А спорим, журнашлюхи с Гы-Гы канала об этом не расскажут!
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Не обязательно. Могут и рассказать, только не расскажут, что это тот самый ручной суд Коломоя и ЗЕлюпы.

ЗЕ дал квартиры пленным морякам!!! Ураааа!!! Молчат, что эти квартиры им дали и оплатили еще пр Порохе в апреле.
Учителям не дали повышения зарплат. Уууууу... Молчат, что это повышение было запланировано в бюджет 2020 Порохом.
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Друзья, а представьте, как прекрасно бы смотрелись такие гирлянды из ярко-красных судей окружного и многочисленных других судов аккуратно развешенные на фонарных столбах города Киева. Подобные украшения, я уверен, заслуживают того, чтобы не ждать новогодних праздников, а побаловать себя уже в ближайшее время.
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ботоферма зеленского будет блевать еще 5 лет про петю, меняйте методички иногда, ведь ваш кумир уже 5 месяцев у власти
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И шо тогда отвечать за свой дебильный выбор? Окружний адмінсуд Києва ухвалив повернути громадянство депортованому з України єпископу УПЦ МП Гедеону (Харону) - Цензор.НЕТ 4545 У них же во всех бедах виноват всегда кто-то другой.

Тут мне давеча уже один выдал, что это Порох виноват в том, что они выбрали ЗЕлюпу. Окружний адмінсуд Києва ухвалив повернути громадянство депортованому з України єпископу УПЦ МП Гедеону (Харону) - Цензор.НЕТ 4924
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реформирование пещерного правосудия возможно только через публичные казни продажных, гутаперчевых, беспринципных, зажравшихся судей и конфискации на лечение больных, детей из малообеспеченных семей всей разницы между их официальной зряплаты и фактических золотых батонов, унитазов, мерседесов и дворцов..
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ще одна пабеда пречесної зеленої влади! темпи окуєвающіє! тож скоро всі жертви режима парашенки будуть атамщени та звільнені від брехні
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здравия всем! кто мне может объяснить название упц мп!? как такое может быть? можно как вариант предложить фракцию единная россия в раде! попы совсем подурели, а вместе с ними и окружной суд! рябая шапка разгоняй то кодло (окружной суд), а попы пусть молятся, а не паспортами щеголяют!
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Оу. То зелєбобне стадо знову можна привітати Окружний адмінсуд Києва ухвалив повернути громадянство депортованому з України єпископу УПЦ МП Гедеону (Харону) - Цензор.НЕТ 4551
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Суд официально признал , что в Украине можно иметь гражданство столько , сколько сможешь купить, ведь если я не ошибаюсь у этого попа их три. Фиерические идиоты , а не судьи.
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Щось мене це зовсім не здивувало, якщо справу розглядав відомий " найсправедливіший окружний суд світу". Але навряд чи цим "найсправедливішим суддям", незважаючи на їх блат з вартовим першого кола пекла Хароном , це допоможе уникнути гарячої смоли та екстрементів восьмого кола пекла.
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