 Окружний адмінсуд Києва ухвалив повернути громадянство депортованому з України єпископу УПЦ МП Гедеону (Харону). ДОКУМЕНТ

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові суду, яка опинилася в розпорядженні theБабеля.

Так, суд зобов'язав посадових осіб Управління ДМС у Волинській області внести до відповідних реєстрів інформацію про скасування рішення про позбавлення громадянства Харона і відшкодувати йому грошові витрати на судовий збір.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Гарного польоту вам", - депортація з України єпископа УПЦ МП Гедеона (Харона). ВIДЕО

Нагадаємо, єпископа УПЦ МП Гедеона депортували з України 14 лютого. Священника відправили до Франкфурта.

За день до цього в міжнародному аеропорту "Бориспіль" під час оформлення пасажирів рейсу, який прибув із Франкфурта, щодо єпископа Гедеона (Харона) прикордонники виконали доручення одного з правоохоронних органів і вилучили його український закордонний паспорт, оскільки у нього громадянство кількох країн.

Також прикордонники стверджували, що українське громадянство Юрія Харона було скасовано ще в червні 2018 року. Тоді на єпископа Гедеона в Управління міграційної служби у Волинській області поскаржилася СБУ.