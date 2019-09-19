 Окружний адмінсуд Києва ухвалив повернути громадянство депортованому з України єпископу УПЦ МП Гедеону (Харону). ДОКУМЕНТ

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові суду, яка опинилася в розпорядженні theБабеля.
Так, суд зобов'язав посадових осіб Управління ДМС у Волинській області внести до відповідних реєстрів інформацію про скасування рішення про позбавлення громадянства Харона і відшкодувати йому грошові витрати на судовий збір.
Нагадаємо, єпископа УПЦ МП Гедеона депортували з України 14 лютого. Священника відправили до Франкфурта.
За день до цього в міжнародному аеропорту "Бориспіль" під час оформлення пасажирів рейсу, який прибув із Франкфурта, щодо єпископа Гедеона (Харона) прикордонники виконали доручення одного з правоохоронних органів і вилучили його український закордонний паспорт, оскільки у нього громадянство кількох країн.
Також прикордонники стверджували, що українське громадянство Юрія Харона було скасовано ще в червні 2018 року. Тоді на єпископа Гедеона в Управління міграційної служби у Волинській області поскаржилася СБУ.
є віла в Італії і можна жити не відмовляючи ні в чому.
ЗЕ дал квартиры пленным морякам!!! Ураааа!!! Молчат, что эти квартиры им дали и оплатили еще пр Порохе в апреле.
Учителям не дали повышения зарплат. Уууууу... Молчат, что это повышение было запланировано в бюджет 2020 Порохом.
Тут мне давеча уже один выдал, что это Порох виноват в том, что они выбрали ЗЕлюпу.