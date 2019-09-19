 Зеленський затвердив склад української делегації для участі в Генасамблеї ООН

Відповідне розпорядження "№336/2019 рп" опубліковано на сайті президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Утворити делегацію України для участі в роботі 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН (м.Нью-Йорк, США)", - йдеться в документі.

Главою делегації Президент призначив міністра закордонних справ Вадима Пристайка.

Крім нього, до складу делегації увійшли постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, заступник керівника ОП Ігор Жовква, заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, міністр у справах ветеранів Оксана Коляда, голова комітету ВР з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко, заступник директора - начальник відділу ООН Департаменту міжнародних організацій Міністерства закордонних справ України Вікторія Кувшинникова, заступник керівника Головного управління з питань зовнішньої політики - завідувач відділу багатостороннього співробітництва Директорату з питань зовнішньої політики Офісу Президента України Олексій Луцкевич, в.о. директора Департаменту міжнародної безпеки Міністерства закордонних справ України Руслан Німчинський і директор Департаменту міжнародних організацій Міністерства закордонних справ України Євгенія Філіпенко.

Також Президент затвердив Директиви української делегації на Генасамблею ООН, але вони містять гриф "секретно" і не оприлюднені.

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