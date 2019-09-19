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 Політика України
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Все про:Зеленський (2797) ООН (1266) Пристайко (153)

 Зеленський затвердив склад української делегації для участі в Генасамблеї ООН

Президент Володимир Зеленський створив делегацію України для участі в роботі 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Відповідне розпорядження "№336/2019 рп" опубліковано на сайті президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Утворити делегацію України для участі в роботі 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН (м.Нью-Йорк, США)", - йдеться в документі.

Главою делегації Президент призначив міністра закордонних справ Вадима Пристайка.

Крім нього, до складу делегації увійшли постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, заступник керівника ОП Ігор Жовква, заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, міністр у справах ветеранів Оксана Коляда, голова комітету ВР з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко, заступник директора - начальник відділу ООН Департаменту міжнародних організацій Міністерства закордонних справ України Вікторія Кувшинникова, заступник керівника Головного управління з питань зовнішньої політики - завідувач відділу багатостороннього співробітництва Директорату з питань зовнішньої політики Офісу Президента України Олексій Луцкевич, в.о. директора Департаменту міжнародної безпеки Міністерства закордонних справ України Руслан Німчинський і директор Департаменту міжнародних організацій Міністерства закордонних справ України Євгенія Філіпенко.

Також Президент затвердив Директиви української делегації на Генасамблею ООН, але вони містять гриф "секретно" і не оприлюднені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі залишається на порядку денному, - Кислиця

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149403
 
 
 Топ коментарі
 
Все эти люди...советники ЗЕни!)))
Уси мат часть ЗЕленый нищеброд)))
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Пораженці їдуть Україну захищати...
Ви би ще яніка покликали.
Пс. А портнов там є в делегації ?
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Портнов....Шуфрич...Бондаренко....Медведчук?никого не пропустил?)))
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все эти люди были в партии регионов с Порошенко,а не с Зеленским,учи матчасть
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Все эти люди...советники ЗЕни!)))
Уси мат часть ЗЕленый нищеброд)))
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Можна доповнити? Порохробот- це людина від державного русла, а не "потоку" лайни. Ій, що роблять нинішні брехуни,важко розуміти з одноі лише причини: чому Порох "крав "так, що залишилась повна казна та перспективно працююча економіка( доходи в казну навіть перевищують тогорічні на 22 млрд.), і це при тому, що після виборів 73% недолугих обрали тих, які вже півроку НІХРЕНА не роблять, а гроші йдуть в казну самі собою, як було заплановано на 2019 рік ще в прошлому році. Хто пояснить?
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Йдуть бо ******* ат кармушки аттадрали, вот йдуть, а не в ******** карман. Зеленський затвердив склад української делегації для участі в Генасамблеї ООН - Цензор.НЕТ 1008 Зеленський затвердив склад української делегації для участі в Генасамблеї ООН - Цензор.НЕТ 4569 Зеленський затвердив склад української делегації для участі в Генасамблеї ООН - Цензор.НЕТ 4569
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Чмомикакала, ты давно у платежку заглядувало. Зеленський затвердив склад української делегації для участі в Генасамблеї ООН - Цензор.НЕТ 6535 Зеленський затвердив склад української делегації для участі в Генасамблеї ООН - Цензор.НЕТ 4670 Зеленський затвердив склад української делегації для участі в Генасамблеї ООН - Цензор.НЕТ 4670
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А Медведчук был наставник Порошенко он даже Петю взял в пророссийскую партию СДПУо
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Перед Вами,шановні украінці( ботів і іншу сволоту не запрошую), .....настояща ПАДАЛЬ ,що залишилась від сересер. Цьому вилупку навіть кари не можуть знайти в КПК Украіни,яку створювали такіж як він,гниди та портновці ще при Кравчуках та Кучмах (тепер без поваги!) !!!!
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ты тормоз ручной Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в Генассамблее ООН - Цензор.НЕТ 8207 Порошенко номер был 11 в партии Медведчука СДПУо,тогда и началось сотрудничество с кремлем
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Робот! Падаль кремлівська! Знову виліз з московського конструктора. Розберу на частини,лайнюк,заткнись!
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Робот! Трансформер! Иди детей забавляй,а в государственние дела не лезь, тем более если вместо голови набор пластмасси "Лего"!
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Пораженці їдуть Україну захищати...
Ви би ще яніка покликали.
Пс. А портнов там є в делегації ?
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Пора уже гнать оттуда посла Януковича в Мацкве Ельченко, которого назначил в ООН его министр, а по совместительству сывочолый спаситель и гений дипломатии
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Это к кому ты сейчас обращаешься, Дрыщатик? Спивунья к старости глазами слаба стала?
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Ще одне кремлівське ботовське падло голос подало!( з сьогоднішнього дня говорю тільки мовою "глубинки из рассеи" для більшого сприйняття "слугами" московитів). Бутусов,потерпи ,будь ласка!
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Еще один щиро-каренной появился с онлайн переводчиком явно киргизской сборки
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11 травня 2019 р. Володимир Єльченко призначений указом президента також послом на Ямайці
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так вот откуда эти блоги и поправки. Ну да,если Пристайко что то подпишет, Кислица прокомментирует и скажет не все пропало, а потом блогер прикроется добробатами и Порошенко....
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Валентина номерная! Порох ніколи ні за кого не прикривався,а доброти прикривали тільки Украіну. Мабуть теж "слуга",дівчинко так, подружка Олени Коваленко?
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А сам Маестро чому не їде на той концерт? Публіка чекає на його персональний виступ. В касах Генасамблеї вже повний аншлаг.
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еще двоих забыли - вову бройлера, любителя кокса и чела в гинекологических перчатках с вантузом, перфоманс щас дуже сильная вещь, особливо в оон Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в Генассамблее ООН - Цензор.НЕТ 7413
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у соеидиотов припадок какой то😀
Фамилии в статье, придурки😀😀😀
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RWI!Пупок надривистий! Я не розумію чому кремлівські боти Зеленського прикривають? Скажи? Наберись мужности( отваги,по руцькі)? Ви його в Мокві в "гестапівця" обряджуєте, а він ватопацифіст 100%. А ?
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Вовочка, а как же пианино? Что не отправляешь туда? Нужна, а то расшатают пианино, потом стучать не на чем будет.
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Де хоч одна резолюціїя щодо агресії московії проти України? Про Сомалі кожного року, а по Криму Донбасу немає від слова зовсім.
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ПреЗедентский шептун свою тёлку берёт?
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а де мона весь список глянуты, може я там е
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В ООН надо заявление сделать о признанием миром РФ страной спонсором терроризма!
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