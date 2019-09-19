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 Політика України
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Все про:Угорщина (491) Кулеба Дмитро (128)

 Після обрання Зеленського Угорщина давала чіткі сигнали про готовність до діалогу з проблемних питань, - віцепрем'єр Кулеба

Угорщина після обрання Володимира Зеленського Президентом України надсилала українській стороні чіткі сигнали про готовність до діалогу з проблемних питань у двосторонніх відносинах.

Про це заявив віцепрем'єр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я працював послом у Раді Європи і був глибоко занурений в угорську проблематику. Якщо чесно, я не бачу у відносинах України і Угорщини нерозв'язуваних вузлів, але потрібна політична воля, щоб їх розв'язати. Можу сказати, що коли Президент Зеленський був обраний, то ми ще у Страсбурзі мали розмови з угорцями, і вони надсилали чіткі сигнали, що готові говорити", - сказав Кулеба.

Як зазначив віцепрем'єр, на його думку, Україна і Угорщина мають відновити довіру у відносинах, оскільки лише це дозволить шукати спільні компромісні рішення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми маємо вирішити фундаментальні проблеми з Угорщиною, не перетинаючи наші "червоні лінії", - Кулеба

"Безумовно, ані Угорщина, ані Україна не розглядають цей процес, як давайте зробимо якийсь односторонній крок, а потім подивимося, що буде, - це має бути проговорено. Обидві сторони мають піти на поступки. Тому відбуватимуться контакти на різних рівнях, консультації для того, щоб прозондувати ґрунт і зрозуміти, на який результат ми можемо вийти.

Але очевидно, як я неодноразово наголошував ще у статусі посла і зараз, що у нас набагато більше інтересів, які нас об'єднують, ніж питань, які роз'єднують. Тому я вважаю, що ми можемо досягти спільної мови. Але обидві сторони мають довіряти одна одній, а це потребує роботи", - резюмував Кулеба.

Нагадуємо, відносини України і Угорщини ускладнилися після ухвалення восени 2017 року закону "Про освіту". Згідно з нормами цього документа, розширено використання державної мови в шкільному навчанні. Угорщина висловила занепокоєння майбутнім угорської меншини в Україні. У Будапешті блокують засідання комісії Україна - НАТО на вищому рівні і заявляють, що готові протистояти євроатлантичній інтеграції України, поки до закону не буде внесено змін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149402
 
 
 Топ коментарі
 
"присылала украинской стороне четкие сигналы о готовности к диалогу по проблемным вопросам в двусторонних отношениях"

да не было проблемных вопросов в двусторонних отношениях, были просто наезды со стороны Венгрии.
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Под кого из соседей шмаркли ещё не лягли?
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Ну клоун з пристайком давай , здавайте НАШІ УКРАЇНСЬКІ національні інтереси , гніться та ставайте навколішки - перед поляками , перед пуйлом , тепер перед угорцями - " "дАгаваривайтесь гдетА пАрередине " !! Зебіли - свинопаси вибрали в ВОЮЧІЙ країні гетьмана - чотирижди уклоніста і тепер він веде цю капітулянську зовнішню політику !!
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А почему они считают, что Украина им пойдёт на уступки?
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Зависит от политической воли. Берём условного Кучму, отправляем его на ТКГ с Венгрией, они своего. И говорим, говорим, говорим...И так сколько угодно, пока не надоест всем.
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Его интересует только зрада, а Украина второстепенна.
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Человеку вообще надо во что-то верить, в бога, в рептилоидов, в Минфин. Вы вот верите в зраду.
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Во! В рептилоидов! Это сродни тому, что верить в отстаивание правительством Зеленского, украинских интересов.
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На зміну заступив? Ну давай нам про великого кормчего ЗЕ заспівай, зубожілий Після обрання Зеленського Угорщина давала чіткі сигнали про готовність до діалогу з проблемних питань, - віцепрем'єр Кулеба - Цензор.НЕТ 3403
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Зрада делается быстро или не делается вообще, потому что о ней могут забыть, если долго ее делать.
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Ну, эти всегда начеку. Ждут её денно и ношно. И готовы рассмотреть даже в самой невинной новости.
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Наоборот! Народ посепенно вводят в состояние полной зради. Чтоб снизить вероятность массовых протестов.
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Если делать зраду, настоящую, а не надуманную, медленно, то будет результат как у пети.
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Божья роса у вас забористая, я понимаю...
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Венгрия хочет, чтобы Ураина за свои деньги выращивала для Венгрии рабсилу, а обязательное изучение украинского, открывает перед украинскими венграми более широкие возможности.
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какие сигналы и какие уступки. Так там и чехи хотят с русинами разобраться, дальше кто...
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"присылала украинской стороне четкие сигналы о готовности к диалогу по проблемным вопросам в двусторонних отношениях"

да не было проблемных вопросов в двусторонних отношениях, были просто наезды со стороны Венгрии.
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Ну клоун з пристайком давай , здавайте НАШІ УКРАЇНСЬКІ національні інтереси , гніться та ставайте навколішки - перед поляками , перед пуйлом , тепер перед угорцями - " "дАгаваривайтесь гдетА пАрередине " !! Зебіли - свинопаси вибрали в ВОЮЧІЙ країні гетьмана - чотирижди уклоніста і тепер він веде цю капітулянську зовнішню політику !!
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но ввиду гениальности мэстных шаманов этот сигнал не был расслышан
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Под кого из соседей шмаркли ещё не лягли?
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Твій світоч на ЗЕ каналах тобі туди вас там 73%
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Процесс пошел - это хорошо. Но Закарпатье - Украина. *******, подотрите слюни.
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дуже багато угорців та циган скоро українці залишаться нацменшиною яку там потрібно буде захищати.
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експерт на експерті... Мадярів взагалі майже не залишилось. В Усякому разі з часами СРСР навіть близько не можно порівняти. Циганви багато, але це проблема кримінального характеру, а не сепаратистського
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Те що ЗЕ пообіцяв капітуляцію москалям ми вже знаємо. Цікаво тепер дізнатися що він хоче пообіцяти венграм. Заборонити украінцям розмовляти украінською, чи що?
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Це робить країна, де немає жодної української школи!А в Україні для нацменшин
створено кращі умови, ніж в Угорщині. 400 тис. дітей національних меншин
навчаються в 735 школах в Україні.Угорські політики взяли за звичку вести
брудну домашню політичну гру, яку також застосовують і до інших держав.


Про це заявив колишній міністр закордонних справ Швеції, співголова
Європейської ради зовнішніх відносин Карл Більдт, передає Цензор.НЕТ із
посиланням на Радіо Свобода. А це зелене гімно вже готове йти на поступки, сволото. Йовбаки зі своїми проблемними питаннями нехай йдуть лісом ! Що їм собакам ще потрібно ? Мабуть щоб Україна зробила угорську мову державною ?

12.12.17 Венеціанська комісія не
вимагає змінити мовну статтю закону про освіту, - заступник міністра Хобзей https://ua.censor.net.ua/news/3039003/venetsianska_komisiya_ne_vymagaye_zminyty_movnu_stattyu_zakonu_pro_osvitu_zastupnyk_ministra_hobzeyi

08.12.17 Обвинения в адрес Украины со
стороны Венгрии не были поддержаны, - МОН о выводе Венецианской комиссии по
языковой статье закона об образовании https://censor.net.ua/news/3038252/obvineniya_v_adres_ukrainy_so_storony_vengrii_ne_byli_podderjany_mon_o_vyvode_venetsianskoyi_komissii#commentform

18.11.17 Школи з мовою навчання
національних меншин в Україні не закриватимуть, - Гриневич

https://ua.censor.net.ua/news/463216/************************************************************************************
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Шановний Після обрання Зеленського Угорщина давала чіткі сигнали про готовність до діалогу з проблемних питань, - віцепрем'єр Кулеба - Цензор.НЕТ 5931 укропбандерівець любі ваші аргументи для секти зеленої плісняви ніщо, але для налогодження бізнесу БЕНІ вони "НАголосують" все що завгодно. Тому не дивуйтеся, якщо у нас окрім анонсованого утворення "АСОБЕННЬІХ" територій ДІРИ, раптово, задля нашого благополуччя з"явиться ще й АВТОНОМНЕ ЗАКАРПАТТЯ, або ще яка мадярська "хотілка", головний ваЗЕлін на все пристане.
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Та да, усяка сєпарня зраділа обранню малороса...
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Кулєба! Які "решения" в "отношениях"? Тобіш, ми ще й нагрішили в " отношениях"? Це, що черговий "прикол"? З головою не " ВАВА" там у всіх. У нас повинна бути чітка державна позиція: на землі украінській - Украінські Закони, і яке діло Угорщині до нашоі Конституціі та нашоі соборності і багато чого. Хто небудь покаже уграм фігуру з п'яти пальців під самий ніс? Хоч я і люблю музику груп "Омега" та "Локомотива", але ненавиджу нахабство і блюзнірство від цих Орбанів та інших. Ці угри за часи сересер,як і Рассея, знищили все украінство в себе. Зробили це нахабно по сволочному: просто закриши все, що могло нагадувати поняття " украінське". А він,Кулєба, колоборанство тут розвиває!?
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