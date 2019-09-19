 Після обрання Зеленського Угорщина давала чіткі сигнали про готовність до діалогу з проблемних питань, - віцепрем'єр Кулеба

Про це заявив віцепрем'єр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я працював послом у Раді Європи і був глибоко занурений в угорську проблематику. Якщо чесно, я не бачу у відносинах України і Угорщини нерозв'язуваних вузлів, але потрібна політична воля, щоб їх розв'язати. Можу сказати, що коли Президент Зеленський був обраний, то ми ще у Страсбурзі мали розмови з угорцями, і вони надсилали чіткі сигнали, що готові говорити", - сказав Кулеба.
Як зазначив віцепрем'єр, на його думку, Україна і Угорщина мають відновити довіру у відносинах, оскільки лише це дозволить шукати спільні компромісні рішення.
"Безумовно, ані Угорщина, ані Україна не розглядають цей процес, як давайте зробимо якийсь односторонній крок, а потім подивимося, що буде, - це має бути проговорено. Обидві сторони мають піти на поступки. Тому відбуватимуться контакти на різних рівнях, консультації для того, щоб прозондувати ґрунт і зрозуміти, на який результат ми можемо вийти.
Але очевидно, як я неодноразово наголошував ще у статусі посла і зараз, що у нас набагато більше інтересів, які нас об'єднують, ніж питань, які роз'єднують. Тому я вважаю, що ми можемо досягти спільної мови. Але обидві сторони мають довіряти одна одній, а це потребує роботи", - резюмував Кулеба.
Нагадуємо, відносини України і Угорщини ускладнилися після ухвалення восени 2017 року закону "Про освіту". Згідно з нормами цього документа, розширено використання державної мови в шкільному навчанні. Угорщина висловила занепокоєння майбутнім угорської меншини в Україні. У Будапешті блокують засідання комісії Україна - НАТО на вищому рівні і заявляють, що готові протистояти євроатлантичній інтеграції України, поки до закону не буде внесено змін.
да не было проблемных вопросов в двусторонних отношениях, были просто наезды со стороны Венгрии.
створено кращі умови, ніж в Угорщині. 400 тис. дітей національних меншин
навчаються в 735 школах в Україні.Угорські політики взяли за звичку вести
брудну домашню політичну гру, яку також застосовують і до інших держав.
Про це заявив колишній міністр закордонних справ Швеції, співголова
Європейської ради зовнішніх відносин Карл Більдт, передає Цензор.НЕТ із
посиланням на Радіо Свобода. А це зелене гімно вже готове йти на поступки, сволото. Йовбаки зі своїми проблемними питаннями нехай йдуть лісом ! Що їм собакам ще потрібно ? Мабуть щоб Україна зробила угорську мову державною ?
12.12.17 Венеціанська комісія не
вимагає змінити мовну статтю закону про освіту, - заступник міністра Хобзей https://ua.censor.net.ua/news/3039003/venetsianska_komisiya_ne_vymagaye_zminyty_movnu_stattyu_zakonu_pro_osvitu_zastupnyk_ministra_hobzeyi
08.12.17 Обвинения в адрес Украины со
стороны Венгрии не были поддержаны, - МОН о выводе Венецианской комиссии по
языковой статье закона об образовании https://censor.net.ua/news/3038252/obvineniya_v_adres_ukrainy_so_storony_vengrii_ne_byli_podderjany_mon_o_vyvode_venetsianskoyi_komissii#commentform
18.11.17 Школи з мовою навчання
національних меншин в Україні не закриватимуть, - Гриневич
https://ua.censor.net.ua/news/463216/************************************************************************************