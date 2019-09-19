 "Приєднуйтеся і допомагайте!" - Аваков показав допит Белька, який погрожував підірвати міст у Києві, і заявив про бажання взяти його на поруки. ВIДЕО

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав глава МВС Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ.

"Це правда .. кожна людина має нести відповідальність за свої вчинки. Затриманий вчора на мосту в Києві "мінер" ексстарший сержант Олексій Белько вчинив по-дурному, перебуваючи під дією наркотиків .. Правда і це .. Але, послухавши і зрозумівши його історію, хочу сказати - це і наша з вами відповідальність теж ... Хочу, що б з'явився шанс у цієї людини! Шанс почати заново і "жити нормальним життям", як він каже .. Звернуся до суду з клопотання про мінімальне покарання для Белька. Про взяття на поруки сержанта. Ми допоможемо йому пройти курс реабілітації від наркотиків і знайти себе заново. Клопотання буде подано від мене особисто - міністра внутрішніх справ і командира спецпідрозділу КОРД, і хлопців, які проводили вчорашнє затримання. Ми так вирішили!" - написав Аваков, опублікувавши відео допиту Белька.

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"Приєднуйтеся і допомагайте!" - закликав міністр.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 18 вересня невідомий заблокував рух на мосту Метро і погрожував підірвати його і державні установи.

Пізніше стало відомо, що це - уродженець Криму, ветеран Олексій Белько. Місяць тому він був звільнений із Сил спеціальних операцій.

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Через кілька годин зловмисник здався поліції.

У Міністерстві у справах ветеранів заявили, що не дозволять використовувати те, що трапилося, для очорнення бійців та ветеранів.