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Все про:Аваков (1245) міст (293) поруки (7) Олексій Белько (15)

 "Приєднуйтеся і допомагайте!" - Аваков показав допит Белька, який погрожував підірвати міст у Києві, і заявив про бажання взяти його на поруки. ВIДЕО

Ексстарший сержант Олексій Белько, який погрожував підірвати міст у Києві, перебував під дією наркотиків.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав глава МВС Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ.

"Це правда .. кожна людина має нести відповідальність за свої вчинки. Затриманий вчора на мосту в Києві "мінер" ексстарший сержант Олексій Белько вчинив по-дурному, перебуваючи під дією наркотиків .. Правда і це .. Але, послухавши і зрозумівши його історію, хочу сказати - це і наша з вами відповідальність теж ... Хочу, що б з'явився шанс у цієї людини! Шанс почати заново і "жити нормальним життям", як він каже .. Звернуся до суду з клопотання про мінімальне покарання для Белька. Про взяття на поруки сержанта. Ми допоможемо йому пройти курс реабілітації від наркотиків і знайти себе заново. Клопотання буде подано від мене особисто - міністра внутрішніх справ і командира спецпідрозділу КОРД, і хлопців, які проводили вчорашнє затримання. Ми так вирішили!" - написав Аваков, опублікувавши відео допиту Белька.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затриманий Белько не мав наміру підривати міст: він хотів лише привернути увагу, - міністерка у справах ветеранів Коляда

"Приєднуйтеся і допомагайте!" - закликав міністр.

Приєднуйтеся і допомагайте! - Аваков показав допит Белька, який погрожував підірвати міст у Києві, і заявив про бажання взяти його на поруки 01

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 18 вересня невідомий заблокував рух на мосту Метро і погрожував підірвати його і державні установи.

Пізніше стало відомо, що це - уродженець Криму, ветеран Олексій Белько. Місяць тому він був звільнений із Сил спеціальних операцій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Відео затримання мінера моста Метро бійцями КОРД. ВIДЕО

Через кілька годин зловмисник здався поліції.

У Міністерстві у справах ветеранів заявили, що не дозволять використовувати те, що трапилося, для очорнення бійців та ветеранів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149399
 
   
 Топ коментарі
 
Суд відпустив екс-"регіонала" Єфремова з-під домашнього арешту. Хто наступний, офіс-прокурори?
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Авакян кришує наркоту.
Тобто це відбулось і через нього теж.
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Человека, выдвинувшего требование прекратить капитуляцию Украины делают наркоманом. Все в духе раша-тв.
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все ясно, обычный порохобот - диванновоен. свободен
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Звичайно ясно.Порохобот так порохобот.Головне,що не шмаркато-брехлива зєлупень.
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За Пороха інтереси України не здавали,зебільчику!
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Понимает ли Аваков, что он открывает тот самый ящик Пандоры?
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Бляха муха, святий чолов"яга цей Рюкзаков! Там на сході обдроченці з кацапами вже скоро як 6 років сріляють по нас, багато з них під наркотою. Може б він і їх вислухав і за депутатські крісла в парламенті зі шмаркл.. Каломойшою домовився для них?
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Обычный синяк от которых на передовой да и в армии вцелом одни пробемы. А то тут вчера на меня накинулись, что у чела высокие чууувства о Родине, увидел что сливают странууууу и все такое... Там по моему с головкой тоже мама с папой не доработали....
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Откеуда инфа. шо он был на передовой. Большая часть атошников вообще никогда на передке не была
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Я не утверждалю, что он там был. Просто вчера тут на цензоре писали. Я и написал, что синька у него случилась. Так на меня как накинулись, что мол бойца защитника Родины оскорбил.
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не синяк, а наркоман. он на видео говорит что 6 суток налбуфеном гасился перед этим, и ранее судим за наркоту
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Да по мне Шо нарик, Шо синий один хрен, это неадекваты
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все верно. по закону - это вообще отягчающие обстоятельства
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Ну рюкзаков же хочет кому ниИИть на пАруки его определить Думаю бывший его командир, которого он достал, будет не против
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"заявил о желании взять его на поруки" - при одном условии, жить он будет у тебя дома и не должен нуждаться ни в чем, ни в наркотиках, ни в взрывчатке.
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Людям после войны, после демделя, обязательно нужна помощь, нужны братства....
Если бывшие военные объединятся для этого, если гос-во возьмет на себя затраты, плюс получение грантов от международных организаций - этих ребят можно будет вернуть!!!
Это очень важно!...
Наши ребята, это не свинособаки, приползшие в чужую страну убивать и не наши полицаи, мечтавшие убивать детей биндёровцев (о чем они постоянно заявляли!!!!)...
Наши ребята, ВЫНУЖДЕНЫ защищать свои семьи, свою Родину на войне!...
Правда как ни жаль, на зебилов особой надежды нет - они скорее будут помогать вернуть к жизни убийц/грабителей/насильников "с той стороны"!.... "Приєднуйтеся і допомагайте!" - Аваков показав допит Белька, який погрожував підірвати міст у Києві, і заявив про бажання взяти його на поруки - Цензор.НЕТ 2259
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Сделай одолжение, брось лопату дерьма в сторону пети, который за 5 лет не удосужился организовать нормальную соц адаптацию ветеранов. Скромно о нем умолчал, петинец.
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поэтому Зебил маладэс?
ну маладэс, так маладэс......,.
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Вчера в такой визг был из петиного стойла,что вот вот начнется путч,350000штыков уже под Киевом,а оказалось чувак под наркотой решил себе жизнь усложнить.Давайте и дальше войте путчисты)))
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Совершенно правильно .Есть друзья бывшие АТО-шники .Им реально трудно .После светлого порыва впрячься своей судьбой за что-то хорошее в этой жизни и многогодового выброса адреналина они возвращаются не совсем туда за что впрягались своим пониманием добра и зла Им в основном не проводят психологическую реабилитацию .На работу их не берут .Бояться ..Это страшная правда . СБ фирм пробивает за несколько часов , кто и как жил, сидел или служил .Это большой грех так относиться к этим людям .Говорю сухо ,,к этим людям ,, без пафосных высеров про героев и хочу вбить кол под дых тем кто так кричал пять лет и ни чего ни сделал ...
Ты должен жить.
Ты должен жить ,назло врагам живи.
С момента первой демобилизации ,
С начала АТО и стагнации
Простых людей ликвидации ,
Каждый день суицид совершает
Бывший военный нашей нации ,
Пока мы все в прострации
Лучшие не могут пережить
Без нас этой жизни иллюстрации
Героям тяжело унять собой
Взгляд ангела земли порочный
Ведь на глубине людских страстей
Первичных и тайных зарождений
Такие не видят светлых порождений
Изменений и ваших подлых соглашений
Ведь добрыми делами без сомнений
Дорога в Ад толкает без сожалений
Без личных изменений творящих
Злых людей , их ложных устремлений
Ведь чувства наши в сознании пришельцев.
И в этом и есть Бог в Днепре незваный
Где инопланетный разум не рад был нам
Ведь тут на Окраине - в ментале зарождений
И справедливости созданий воплощений
Они решить не могут , но ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ .
Ты должен жить - для мира ты отрада
Ради себя , ради родных ведь ты надежда
Для нас , для всех ушедших ведь ты монада
Всей жизни их ты смысл , ты награда.
Ты должен жить , ради родных и близких
И тебе помогут люди , ведь ты герой из близких.
И не надо судьбу топить , ради врагов ментальных
И если нету у тебя родных , роднее всех ты из живых
Ты будь для нас Добра посланник и для них
Пожалуйста живи , ведь ты надежда , соль земли
И без тебя наш мир умрет , ты Мефистофель совести Земли .
И если хотя бы двое - девушка и друг тебя нашли
Я прошу тебя живи и все пройдет , ведь испытания уже ушли
Ты должен жить - для мира и страны ты награда
Ты должен жить , ради родных и близких
Для всех детей надежда и оптимизма ты услада
И если нету у тебя родных , герой ты из живых.
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хай атошники об'їднуюця і устроят путч - нациська хунта, про яку та довго всі патякали, най стане дійсністю!!!
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Нарком заплетающимся языком рассказывает, как возил наркотики продавцу, но не довез и у него не хватило денег расплатиться. Потом жалуется как его все кидают и отказывают ему в долг в магазинах, на СТО и даже в банкоматах. А наркотики принимает последние шесть дней чтобы не заснуть за рулём и никого не сбить. И с гордостью сообщает, что сегодня с утра собрался ехать подписывать контракт с ВСУ. Жалко, что он не читает конспирологические версии на Цензоре. Но этого и не нужно, он сам рассказывает следователю о голосах, которые звучат в его голове.
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Еще одно подтверждение, что это все инсценировка Авакова!

Зебобики, как вам шоу с террористом? Можете облизать Клоуна и Авакяна - они спасли вас от Террориста!!!!
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Подожди, а разве на цензоре не писали, что это - честный патриот, который не хотел, чтоб сдали страну и вообще святой человек? Теперь, когда выяснилось, что он, хоть и АТОшник, но конченный нарк - так сразу это стало провокацией Авакова)))
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Жив, здоров и невредим
Мальчик Вася Бородин.

Дядя Степа в этот раз
Утопающего спас.

За поступок благородный
Все его благодарят.
- Попросите что угодно,-
Дяде Степе говорят.

- Мне не нужно ничего -
Я задаром спас его!
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Так если сам презик кокаинист, то радовому гражданину тоже не стыдно ширнуться...
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И шо теперь? Поцелуйте его в попку, сердобольные. По факту обдолбаный чувак переполошил весь город, нанёс материальный ущерб на сотни тысяч, и моральный. Было перекрыто движение улиц, мост, задействованы силовики, взрывотехники, тяжёлая военная техника.... А эта мразь видите ли "не имела намерения взрывать"?!?!!!! Та хрен его знает что он имел или не имел!!! В США из него решето бы сделали на раз. А тут панькаются, ещё и оправдать пытаются. Пусть заплатит штраф, возместит материальный ущерб и посидит на нарах лет десять, чтобы другим херроям урок был.
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Типа понять и простить? Домой его к себе пусть заберёт, этот "подарочек".
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Постановка. Вся история - постановка. Циркачи это умеют.
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Що тут сказати... Можна поступити по закону, а можна правильно...
Аваков поступив правильно.
В тюрму необхідно садити злочинців, а хворих, необхідно лікувати...
І саме це є правосуддя і правосвідомість...
Таки люди міняються... Скажу більше потрібно об'єднуватись задля вищої цілі...
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У нас многие преступники внезапно становятся "больными" в суде...
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как раз в данном тоже. чувак уже ранее судим за наркоту. хотел бы лечиться, раньше думал бы
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Аваков, ты не юли, - что там с поджогом? Твой дружок дядя Беня уже допрошен?!
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Да ничего. Гонтареву за сраку взяли, вот и устроила, чтоб Британия ее не выдала.
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Совсем е*нулись? Мать Терезы сраные.
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если ты под наркотиками, то все что делаешь - это хорошо (мудрость министра МВД), наркоманам на заметку. Авакав затеял спектакль, для чего будет понятно позже, может чтобы снять запрет на канабис (марихуанну). Только вот при курении, все лечебные свойства в ней выгорают (разрушаются), и в организм попадают только галюциногенные вещества.
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Западные партнеры ждут результатов поджога дома Гонтаревой. Но своего подельника по ЗАО "Президент Зеленский" Аваков сдать не может, поэтому придумал дерзкий спектакль в голливудском стиле с С4, БТР-ами и любовной историей.
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На жаль,лише шоу Авакяна.На жаль.
Иван Лютый з Ivan Luti II.
Посмотрел видео задержания минера.

Признаюсь, мое мнение изменилось.
Съемка с разных ракурсов, монтаж видео говорят о том, что картинка готовилась для нарида.

Очень постановочное видео.
Он был похож на неадекватного: то, как откинул карабин и затем перешагнул через него, чуть не наступив, как вылезал из машины ... и звездочкой на асфальт лег профессионально.
Также стоит отметить одежду, как у боевика, будто кто-то специально подобрал ему образ. И флаг. Одновременная дискредитация ветеранов и символа Украины.
Вывод:
оказалось что на данный момент единственная сила, которая выступает против капитуляции, замаскированной под какую-то формулу Штангенциркуля, есть проукраинские военные. Поэтому зеленое дерьмо с особым цинизмом начало дискредитацию и маргинализацию военных, потому что это единственный общий враг.
Цель:
1. Использовать нас в темную.
2. Закрутить гайки тем кто против при..здента.
3. Дискредитация ветеранов.
4. Предоставление дополнительных полномочий мусорам.
Сценарий отработан северо-восточным соседом - "борьба с терроризмом". Превентивные меры против бунтов!
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Свиноботы начали лепить из этого "сержанта Билко" суперпатриота,что "против капитуляции",а оно во как,клоун и наркоман..."Приєднуйтеся і допомагайте!" - Аваков показав допит Белька, який погрожував підірвати міст у Києві, і заявив про бажання взяти його на поруки - Цензор.НЕТ 483
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Не гілка,а шабаш підоруснявої наволочі під VPN.Собаков тільки зібрався зробити правильний вчинок,а вже скільки суки насмерділи.
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Если преступление совершил террорист, будучи в состоянии наркотической неадекватности, то это не только его не оправдывает, а ещё и усугубляет его вину.
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Обязательно надо превратить все в фарс. Даже теракт.
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Хто дав пацану карабін? Відзнаку поліціанерам.
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В стране рекламу наркоты уже на лавочках расклеивают,
а скоты, которые это крышуют, нам все впаривают про патриотов-наркоманов.
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ну так ёпни той наркоты и иди на мост требовать себе бабу
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Бред какой то .... жители Киева потеряли 1 500 000 часов.
Почему то сочувствия и помощь от рейдерских атак у Авакова мало кто получил.
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Краще б Аваков відсидів термін замість Белько.Тоді б було заліковано
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Тактика поганий/хороший поліцейський... Кліка Коломойського і ручного Зепрезидента перевіряє на скільки можна давити на больові точки своїх виборців-молоросів...
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Еще вчера порохоботские орды орали на цензоре, что это - патриот, который не хотел, чтоб сдали страну. Сегодня это уже - нанятый Аваковым чувак с целью дискредитации "вытиранов".
Что завтра напишете?
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Какая моча в голову Пете стукнет, так и напишут, "имиджмейкеры" недоделанные ))
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Цей дебіл наніс мільйонні збитки громадянам та підприємцям міста не кажучи вже про моральні збитки. До когось не доїхала швидка, хтось не зміг придбати ліки яких не довезли через блокування мосту, хтось вклав спати голодних дітей, а хтось хапався за серце переживаючи за близьких. Якщо Аваков хоче взяти дебіла на поруки, то нехай як поручитель спершу власним коштом компенсує збитки всім включаючи державі (вартість оперції Корду, тощо), а вже потім бере дебіла в свою прислугу. "Приєднуйтеся і допомагайте!" - Аваков показав допит Белька, який погрожував підірвати міст у Києві, і заявив про бажання взяти його на поруки - Цензор.НЕТ 584
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фу! урюскойєзичнойє патріото України
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Ох и помяли его, жесть блин, он же и так сдался?.. Полиция новая, методы старые ))
А вообще, он неадекватный, в голове каша, какие поруки, там не тюрьма, там дурка плачет
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чому на форумі цензор.нєт поголовно коментують урюським йєзиком??? ***** скаже - адін нарот раз'йєдінілі бандеровци - мєжду намі нєт разніци, і прийде визволяти свой нарот від нацистів
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рузгий матерное наречие Украинского,
чего перед рузге нагибаться ?
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Большая часть погибших в войне с россией Героев - из русскоязычных Киева и Днепропетровска (не хочу обижать другие регионы). Далеко не все, кто говорит по-русски, хотят назад в орду
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что же, Авакову Спасибо, парня надо спасать,
и КОРДУ , всем кто решил помочь парню, а не топить его
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вы вчера были с такими серьёзными балами, вся страна затмила подых: как, што, и обойдётся ли.... целый кибердемон хотел разрывными пулями мост взорвать)), виталя был особенно категоричен: если не я, то хто?? а правда, што вы изза одного психа двинутого, 350 человек сняли со службы??
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А я еще вчера говорил, что это гребаный цирк от 95 Квартала в стиле Ху#ла. Кремлевская крыса, когда пахнет жареным, то дома взрывает, то терракты в метро устраивает. В Украине пока опасаются, но уже стали на этот путь.
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