 "Приєднуйтеся і допомагайте!" - Аваков показав допит Белька, який погрожував підірвати міст у Києві, і заявив про бажання взяти його на поруки. ВIДЕО

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав глава МВС Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ.
"Це правда .. кожна людина має нести відповідальність за свої вчинки. Затриманий вчора на мосту в Києві "мінер" ексстарший сержант Олексій Белько вчинив по-дурному, перебуваючи під дією наркотиків .. Правда і це .. Але, послухавши і зрозумівши його історію, хочу сказати - це і наша з вами відповідальність теж ... Хочу, що б з'явився шанс у цієї людини! Шанс почати заново і "жити нормальним життям", як він каже .. Звернуся до суду з клопотання про мінімальне покарання для Белька. Про взяття на поруки сержанта. Ми допоможемо йому пройти курс реабілітації від наркотиків і знайти себе заново. Клопотання буде подано від мене особисто - міністра внутрішніх справ і командира спецпідрозділу КОРД, і хлопців, які проводили вчорашнє затримання. Ми так вирішили!" - написав Аваков, опублікувавши відео допиту Белька.
"Приєднуйтеся і допомагайте!" - закликав міністр.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 18 вересня невідомий заблокував рух на мосту Метро і погрожував підірвати його і державні установи.
Пізніше стало відомо, що це - уродженець Криму, ветеран Олексій Белько. Місяць тому він був звільнений із Сил спеціальних операцій.
Через кілька годин зловмисник здався поліції.
У Міністерстві у справах ветеранів заявили, що не дозволять використовувати те, що трапилося, для очорнення бійців та ветеранів.
шмаркл..Каломойшою домовився для них?
Если бывшие военные объединятся для этого, если гос-во возьмет на себя затраты, плюс получение грантов от международных организаций - этих ребят можно будет вернуть!!!
Это очень важно!...
Наши ребята, это не свинособаки, приползшие в чужую страну убивать и не наши полицаи, мечтавшие убивать детей биндёровцев (о чем они постоянно заявляли!!!!)...
Наши ребята, ВЫНУЖДЕНЫ защищать свои семьи, свою Родину на войне!...
Правда как ни жаль, на зебилов особой надежды нет - они скорее будут помогать вернуть к жизни убийц/грабителей/насильников "с той стороны"!....
ну маладэс, так маладэс......,.
Ты должен жить.
Ты должен жить ,назло врагам живи.
С момента первой демобилизации ,
С начала АТО и стагнации
Простых людей ликвидации ,
Каждый день суицид совершает
Бывший военный нашей нации ,
Пока мы все в прострации
Лучшие не могут пережить
Без нас этой жизни иллюстрации
Героям тяжело унять собой
Взгляд ангела земли порочный
Ведь на глубине людских страстей
Первичных и тайных зарождений
Такие не видят светлых порождений
Изменений и ваших подлых соглашений
Ведь добрыми делами без сомнений
Дорога в Ад толкает без сожалений
Без личных изменений творящих
Злых людей , их ложных устремлений
Ведь чувства наши в сознании пришельцев.
И в этом и есть Бог в Днепре незваный
Где инопланетный разум не рад был нам
Ведь тут на Окраине - в ментале зарождений
И справедливости созданий воплощений
Они решить не могут , но ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ .
Ты должен жить - для мира ты отрада
Ради себя , ради родных ведь ты надежда
Для нас , для всех ушедших ведь ты монада
Всей жизни их ты смысл , ты награда.
Ты должен жить , ради родных и близких
И тебе помогут люди , ведь ты герой из близких.
И не надо судьбу топить , ради врагов ментальных
И если нету у тебя родных , роднее всех ты из живых
Ты будь для нас Добра посланник и для них
Пожалуйста живи , ведь ты надежда , соль земли
И без тебя наш мир умрет , ты Мефистофель совести Земли .
И если хотя бы двое - девушка и друг тебя нашли
Я прошу тебя живи и все пройдет , ведь испытания уже ушли
Ты должен жить - для мира и страны ты награда
Ты должен жить , ради родных и близких
Для всех детей надежда и оптимизма ты услада
И если нету у тебя родных , герой ты из живых.
Зебобики, как вам шоу с террористом? Можете облизать Клоуна и Авакяна - они спасли вас от Террориста!!!!
Мальчик Вася Бородин.
Дядя Степа в этот раз
Утопающего спас.
За поступок благородный
Все его благодарят.
- Попросите что угодно,-
Дяде Степе говорят.
- Мне не нужно ничего -
Я задаром спас его!
Аваков поступив правильно.
В тюрму необхідно садити злочинців, а хворих, необхідно лікувати...
І саме це є правосуддя і правосвідомість...
Таки люди міняються... Скажу більше потрібно об'єднуватись задля вищої цілі...
Иван Лютый з Ivan Luti II.
Посмотрел видео задержания минера.
Признаюсь, мое мнение изменилось.
Съемка с разных ракурсов, монтаж видео говорят о том, что картинка готовилась для нарида.
Очень постановочное видео.
Он был похож на неадекватного: то, как откинул карабин и затем перешагнул через него, чуть не наступив, как вылезал из машины ... и звездочкой на асфальт лег профессионально.
Также стоит отметить одежду, как у боевика, будто кто-то специально подобрал ему образ. И флаг. Одновременная дискредитация ветеранов и символа Украины.
Вывод:
оказалось что на данный момент единственная сила, которая выступает против капитуляции, замаскированной под какую-то формулу Штангенциркуля, есть проукраинские военные. Поэтому зеленое дерьмо с особым цинизмом начало дискредитацию и маргинализацию военных, потому что это единственный общий враг.
Цель:
1. Использовать нас в темную.
2. Закрутить гайки тем кто против при..здента.
3. Дискредитация ветеранов.
4. Предоставление дополнительных полномочий мусорам.
Сценарий отработан северо-восточным соседом - "борьба с терроризмом". Превентивные меры против бунтов!
а скоты, которые это крышуют, нам все впаривают про патриотов-наркоманов.
Почему то сочувствия и помощь от рейдерских атак у Авакова мало кто получил.
Что завтра напишете?
А вообще, он неадекватный, в голове каша, какие поруки, там не тюрьма, там дурка плачет
чего перед рузге нагибаться ?
и КОРДУ , всем кто решил помочь парню, а не топить его