 Підпал будинку Гонтаревої загрожує дестабілізацією в Україні. Це скриня Пандори, - Данилюк

Про це він повідомив у коментарі НВ, передає Цензор.НЕТ.

Олександр Данилюк вважає, що підпал будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої є цілеспрямованим цькуванням з метою залякування і несе величезну загрозу репутації країни.

"Він [Коломойський. - Ред.] сам створив усі умови для таких звинувачень і для неконтрольованого розвитку подій погрозами під час націоналізації [Приватбанку] через лояльних людей у владі, а також своїми заявами в пресі", - зазначив секретар РНБО.

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На думку Данилюка, подібна ситуація дуже небезпечна і може призвести до дестабілізації в країні. "Я не вірю, що це робилося несвідомо, без розуміння наслідків. Це скриня Пандори. Хвилю позасудових розправ легко почати, але дуже важко зупинити", - підкреслив він.

Секретар РНБО також заявив: "Причетність до цих злочинів має бути доведена уповноваженими органами, однак деякі з них - політично заангажовані".

За його словами, після подібних подій завжди чекають публічних заяв - і їх було достатньо. "Але вага таких заяв зараз мінімальна - потрібні дії", - сказав він.

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