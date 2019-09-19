 Підпал будинку Гонтаревої загрожує дестабілізацією в Україні. Це скриня Пандори, - Данилюк

Про це він повідомив у коментарі НВ, передає Цензор.НЕТ.
Олександр Данилюк вважає, що підпал будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої є цілеспрямованим цькуванням з метою залякування і несе величезну загрозу репутації країни.
"Він [Коломойський. - Ред.] сам створив усі умови для таких звинувачень і для неконтрольованого розвитку подій погрозами під час націоналізації [Приватбанку] через лояльних людей у владі, а також своїми заявами в пресі", - зазначив секретар РНБО.
На думку Данилюка, подібна ситуація дуже небезпечна і може призвести до дестабілізації в країні. "Я не вірю, що це робилося несвідомо, без розуміння наслідків. Це скриня Пандори. Хвилю позасудових розправ легко почати, але дуже важко зупинити", - підкреслив він.
Секретар РНБО також заявив: "Причетність до цих злочинів має бути доведена уповноваженими органами, однак деякі з них - політично заангажовані".
За його словами, після подібних подій завжди чекають публічних заяв - і їх було достатньо. "Але вага таких заяв зараз мінімальна - потрібні дії", - сказав він.
Ради Лондон форевер гонтарева заказывает самосожжение. Все это было уже даже в фильме про Шурика , когда воровство прикрывалось псевдоограблением- гонтарева же ж креативная дама- пошла дальше- сожгла свой дом, чтоб изобразить гонения.
Какие гонения? Это смешно просто. Ее выпустили из Украины , ее даже не выслушали с отчетом- и тут такое)
Вдруг, именно тогда когда она не явилась на несколько допросов в гбр, когда ее просто уже могут затребовать выдать у британии , объявив в розыск( процедура известная) - тут бац - начинаются 'беды' )))
Так что искры ещё будут, будут ещё и истерики и поросячий визг. На это и дал народ Зеленскому кредит доверия.
Злыдни в рашке в глубинке, там и алкоголизм с инцестом
В Украине даже собаки дворовые как тумбочки еле передвигают ногами от перекормления.
Так что не надо лгать!
Нажите праведним трудом, хата... одна і дві машини.
Сирітці нада на ремонт, і на больнічку назбирати..
Прахом же ,прахом все пішло ...машини.. дві... і всі три хати...
Внешность предпологает...
Но все равно жлобиха.
Украинцы просто очень мирная нация.
Мы фашисты и поджигатели только в русосми
Так не провоцируйте провоцирующих
По ночам не спишь ?
главное монолит ТРЕСНУЛ... дали будэ