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 Політика України
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Все про:Коломойський (564) підпал (257) Гонтарева (323) Данилюк Олександр (334)

 Підпал будинку Гонтаревої загрожує дестабілізацією в Україні. Це скриня Пандори, - Данилюк

Секретар РНБО Олександр Данилюк вважає, що олігарх Ігор Коломойський сам створив умови для звинувачень у причетності до підпалу будинку Валерії Гонтаревої заявами в пресі.

Про це він повідомив у коментарі НВ, передає Цензор.НЕТ.

Олександр Данилюк вважає, що підпал будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої є цілеспрямованим цькуванням з метою залякування і несе величезну загрозу репутації країни.

"Він [Коломойський. - Ред.] сам створив усі умови для таких звинувачень і для неконтрольованого розвитку подій погрозами під час націоналізації [Приватбанку] через лояльних людей у владі, а також своїми заявами в пресі", - зазначив секретар РНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгресмени запрошують Гонтареву в США для спілкування: "Ми спостерігаємо за подіями дуже уважно"

На думку Данилюка, подібна ситуація дуже небезпечна і може призвести до дестабілізації в країні. "Я не вірю, що це робилося несвідомо, без розуміння наслідків. Це скриня Пандори. Хвилю позасудових розправ легко почати, але дуже важко зупинити", - підкреслив він.

Секретар РНБО також заявив: "Причетність до цих злочинів має бути доведена уповноваженими органами, однак деякі з них - політично заангажовані".

За його словами, після подібних подій завжди чекають публічних заяв - і їх було достатньо. "Але вага таких заяв зараз мінімальна - потрібні дії", - сказав він.

Читайте: ЄБРР уважно спостерігає за ситуацією навколо "Приватбанку" і Гонтаревої, - віцепрезидент Пію

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149397
 
   
 Топ коментарі
 
Пока что "поджег дома Гонтаревой" выгоден исключительно самой Гонтаревой.
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Да и на Альфе Центавра паника на биржах началась
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Не чув я лементу ні від петі , ні від його прихильників коли горіли й вибухали арсенали в Сватово, Калинівці, Балаклії та Ічні.. Не чув я їх і коли згоріли діточки в таборі Вікторія , котрий урочисто відкривав петя.. А згоріла автівка й хатинка лєрки - стоїть жахливий поросячий вереск..
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А чего там убеждать все и так понятно, жечь так жечь, а у вас есть дом, или в квартире ютитесь?
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Понятное дело, каждый сам кузнец своего счастья, только огонь не выбирает, куда ветер дует там и горит, главное искра, членин говорил.
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Огонь не выбирает во Франции , например, в лесу- здесь совершенно другая история , и направленный огонь и от такого 'ветра' не зависит от слова вообще.
Ради Лондон форевер гонтарева заказывает самосожжение. Все это было уже даже в фильме про Шурика , когда воровство прикрывалось псевдоограблением- гонтарева же ж креативная дама- пошла дальше- сожгла свой дом, чтоб изобразить гонения.
Какие гонения? Это смешно просто. Ее выпустили из Украины , ее даже не выслушали с отчетом- и тут такое)
Вдруг, именно тогда когда она не явилась на несколько допросов в гбр, когда ее просто уже могут затребовать выдать у британии , объявив в розыск( процедура известная) - тут бац - начинаются 'беды' )))
Так что искры ещё будут, будут ещё и истерики и поросячий визг. На это и дал народ Зеленскому кредит доверия.
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Вы из тех кому зараннее все известно, у кого всегда есть ответы на все вопросы, и кто без тени сомнений идет вперед? Кстати таких людей в Украине большинство, наверно потому Украина и живет в таких муках и злыднях последние 350 лет.
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Никаких злыдень нет!
Злыдни в рашке в глубинке, там и алкоголизм с инцестом
В Украине даже собаки дворовые как тумбочки еле передвигают ногами от перекормления.
Так что не надо лгать!
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Поджог дома бывшего главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, как и все остальные невзгоды, которые обрушились на нее и ее семью в последние месяцы, это просто воспитательный процесс Так олигархические кланы после недолгих пяти лет относительной свободы вновь возвращают украинское общество к привычному ему состоянию олигархического рабства. Гонтарева во время своего пребывания в Нацбанке пошла на санацию банковской системы не от хорошей жизни, а по требованию Запада. Без этой санации, без национализации "Привата" просто не было бы западной финансовой помощи. И без этой помощи украинская экономика просто погибла бы - и это в первую очередь сказалось бы на интересах тех самых "маленьких украинцев", которые потом привели к власти тех, кто ненавидит Гонтареву за то, что она сделала. Но дело не только в Гонтаревой. Всеми этими поджогами всем остальным чиновникам просто сигнализируют: слушать нужно не Запад, слушать нужно нас. И принимать такие решения, которые не ущемляют наши интересы. Даже в ущерб любым договорённостям с Западом. Даже в ущерб национальным интересам. Если стоит выбор между нашими деньгами и экономикой - плюньте на экономику. Если стоит выбор между нашим желанием зарабатывать в России и Украиной - плюньте на Украину. Украина - ничто. Деньги - все. Я не сомневаюсь, что большая часть украинских чиновников - этих профессиональных приспособленцев - урок усвоит, как не усвоить. А тех, кто окажется не способен усвоить - просто выгонят. Ну или их будет ждать судьба Гонтаревой - хотя отнюдь не у каждого украинского чиновника есть способности и возможности найти работу в Лондоне. А с «маленькими украинцами» поработает телевидение. Чтобы они не думали, что их в очередной раз обманули, им покажут какой-нибудь очередной телевизионный сериал. Ну или заменят исполнителя главной роли на Банковой - проблем-то! Теперь роль президента сможет исполнить каждый. Единственное обязательное условие - понимать роль олигархов в экономике. И заниматься деолигархизацией так, чтобы никого не обидеть. А некоторым даже дать возможность приумножить капитал. Благо, скоро будет земля и новые заводы. Не хотелось бы, чтобы у украинцев были иллюзии насчет того, кто все это купит. Но иллюзии будут, я не сомневаюсь. Крепостной, у которого есть вера в то, что он сам решает свою судьбу, гораздо удобнее для "хозяев жизни", чем крепостной, который понимает свое рабское положение.
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Дівчинці,Лєрі, поможіть,бо погрєльці зубожілі,
Нажите праведним трудом, хата... одна і дві машини.
Сирітці нада на ремонт, і на больнічку назбирати..
Прахом же ,прахом все пішло ...машини.. дві... і всі три хати...
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Если дівчина Лєра хочет политического убежища в Британии,ей надо не под машины кидаться и пожары устраивать.Ей нужно "признаться" что она секс меньшинство и за это её в Украине ненавидят 40млн. гомофобов. За это Лерке и убежище дадут и в рыцарское звание пожалуют
Внешность предпологает...Підпал будинку Гонтаревої загрожує дестабілізацією в Україні. Це скриня Пандори, - Данилюк - Цензор.НЕТ 8107
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Сейчас , кстати, она выглядит лучше, несмотря на гонения на саму себя)
Но все равно жлобиха.
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Оскорблять человека за глаза это первый признак жлоба.
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Так пусть приедет наконец-то в Украину хотя бы на допрос в гбр! Почему она , эта кристально честная женщина, прячется от правосудия и неудобных вопросов?
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ну да портнов УЖЕ приехал. ждут прибытия яныка, даже оркестр уже заказали ))))
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Ты уже пользовался этим способом, понятно...
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Этот ящик нужно было открыть еще в 2014 году - чтобы такие пид..ы как ты и подобные не лезли во власть
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Ее дом никто не жег. Кстати, 2 мая тоже никто никого не жег. Майдановцы наоборот вытаскивали из горящего здания людей, когда мчс не ехало, хотя там минута езды ровно.
Украинцы просто очень мирная нация.
Мы фашисты и поджигатели только в русосми
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Это было школьное сочинение на тему пожаров ?
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а кто сказал что ее хату сожгли украинцы?? так в методичке тебе назначили?
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Почему дома судьей, отпускгающих сепаров, до сих пор не горят?
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Какого хрена они будут палить свои дома?
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Это рефлексия господина данилюка на приглашение конгрессменами гонтареву и на их взгляд на это событие.
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/////Волну внесудебных расправ легко начать, но очень трудно остановить///

Так не провоцируйте провоцирующих
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доки не згорить лондонський будиночок гонтаревої, не повірю, що вона у небезпеці.
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Во как тебя зелебил Лерка сплющила!
По ночам не спишь ? Підпал будинку Гонтаревої загрожує дестабілізацією в Україні. Це скриня Пандори, - Данилюк - Цензор.НЕТ 2629
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Данилюк, честь потеряешь от Бени, публично, прямо в зале Барышевского суда Підпал будинку Гонтаревої загрожує дестабілізацією в Україні. Це скриня Пандори, - Данилюк - Цензор.НЕТ 2288
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зеленые зассали?? или только данилюк???
главное монолит ТРЕСНУЛ... дали будэ
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