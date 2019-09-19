 У Конституції України "особливий статус ОРДЛО" за "формулою Зеленського" не передбачається, - нардеп Яременко

Про це він написав у блозі на Цензор.НЕТ.

"Ні змінам до Конституції (України. - Ред.) щодо "особливого статусу ОРДЛО" - і це суттєвий крок вперед у порівнянні з попередниками, які при внесенні в першому читанні відповідних змін до Конституції прикрились тілами нацгвардійців", - написав він.

Нардеп зазначив, що вибори в окремих районах Донбасу та інші елементи політичної частини Мінських домовленостей можуть бути реалізовані лише після виконання безпекової частини (припинення вогню, відведення військ, обмін утримуваними).

"…і це наступний крок вперед у порівнянні з попередниками, які і закони приймали, і Конституцію намагались змінювати не досягнувши навіть припинення вогню, що фактично суперечить Мінським домовленостям і є реалізацією на практиці "формули Штайнмаєра"", - продовжив Яременко.

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За його словами, вибори в органи місцевої влади мають відбутися одночасно на всій території України і в ОРДЛО на основі єдиного закону після досягнення безпекових умов.

"Це переговірна позиція України. Якщо комусь це видається заслабою позицією, то хочу нагадати, що не українські танки стоять під Курськом, а російські в Криму і в Донецьку з Луганську. Якщо комусь мало подробиць, то нагадаю, що ще півроку і рік тому ми чули більше про Томос і про те, що "Путін нападе", а сьогодні українська дипломатія має чітко публічно артикульовану позицію", - написав Яременко.

"А скептикам, що вважають, що все це нереалістично, пораджу не поспішати відповідати за Путіна. Нехай краще відмовиться він, а не ви", - підсумував нардеп.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна хоче провести місцеві вибори не лише на контрольованій території, але й на окупованому Донбасі.

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