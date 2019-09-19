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 Політика України
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Все про:вибори (4509) Зеленський (2797) Штайнмаєр (185) Яременко Богдан (18)

 У Конституції України "особливий статус ОРДЛО" за "формулою Зеленського" не передбачається, - нардеп Яременко

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики, нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко розповів про "формулу Зеленського" - основні переговорні позиції України щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це він написав у блозі на Цензор.НЕТ.

"Ні змінам до Конституції (України. - Ред.) щодо "особливого статусу ОРДЛО" - і це суттєвий крок вперед у порівнянні з попередниками, які при внесенні в першому читанні відповідних змін до Конституції прикрились тілами нацгвардійців", - написав він.

Нардеп зазначив, що вибори в окремих районах Донбасу та інші елементи політичної частини Мінських домовленостей можуть бути реалізовані лише після виконання безпекової частини (припинення вогню, відведення військ, обмін утримуваними).

"…і це наступний крок вперед у порівнянні з попередниками, які і закони приймали, і Конституцію намагались змінювати не досягнувши навіть припинення вогню, що фактично суперечить Мінським домовленостям і є реалізацією на практиці "формули Штайнмаєра"", - продовжив Яременко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Формула Штайнмаєра" - це не план реалізації Мінських угод, вона стосується тільки "особливого статусу" ОРДЛО, - Клімкін

За його словами, вибори в органи місцевої влади мають відбутися одночасно на всій території України і в ОРДЛО на основі єдиного закону після досягнення безпекових умов.

"Це переговірна позиція України. Якщо комусь це видається заслабою позицією, то хочу нагадати, що не українські танки стоять під Курськом, а російські в Криму і в Донецьку з Луганську. Якщо комусь мало подробиць, то нагадаю, що ще півроку і рік тому ми чули більше про Томос і про те, що "Путін нападе", а сьогодні українська дипломатія має чітко публічно артикульовану позицію", - написав Яременко.

"А скептикам, що вважають, що все це нереалістично, пораджу не поспішати відповідати за Путіна. Нехай краще відмовиться він, а не ви", - підсумував нардеп.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна хоче провести місцеві вибори не лише на контрольованій території, але й на окупованому Донбасі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Втілити "формулу Штайнмаєра" можна тільки за дотримання низки умов, - Кучма

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149392
 
   
 Топ коментарі
 
Это очень хорошо, надо как-то разгребать подписанные при Петре минские договорняки, где есть даже такое предательство Украины как закрепление особого статуса в Конституции (п11)
В Конституции Украины "особый статус ОРДЛО" по "формуле Зеленского" не предусматривается, - нардеп Яременко - Цензор.НЕТ 4378
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ну да твоих гневных постов на цензоре испугался В Конституции Украины "особый статус ОРДЛО" по "формуле Зеленского" не предусматривается, - нардеп Яременко - Цензор.НЕТ 2022
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Зашкваренный в Мариуполе сепар произвёл в мозгах "любителей порешать по понятиям" настоящее землетрясение. Вдруг пришло осознание что даже $ 15 лярдов из Москвы, в качестве платы за продажу Украины, не гарантируют от чрезвычайных происшествий.
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Нардеп ярёменко каждый день новую χρень несёт. Причём не стеснясь опровергать те слова, которые он сказал за 24 часа до этого.
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Вчера он поддерживал формулу Штейнмайера, а сегодня он отрицает формулу Штейнмайера и выступает за формулу Зеленского. А Штейнмайер тоже будет выступать за формулу Зеленского?
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Яременко - тот ушльій дипломат , которьій и Лаврова заткнет за пояс . Респект !
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Легко нести всякую хрень, при этом не отвечая за эту самую хрень. А уж "папередников" хаять - это традиция зеленых недоумков.
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це як до пацієнта який одужує лікар пропонує експерімент отримати ін'єкцію сибірської виразки вживити лугандон і виписатися.
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А Ярема с Пристайкой согласовал свой бубнеж? По-моему позиции различаются - почти диаметрально противоположны.
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Яременко это бездарь, которая при Порошенко и Климкине из-за своей профнепригодности не смогла устроится в МИД даже драить туалеты. И теперь это тело в зелёной оккупационной администрации влияет на внешнюю политику. Здобули.
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Яременко знатно дрючил Януковича и рьігоаналов во время Майдана , потом от него доставалось за косяки Климкину и Пеце. Наш дипломат , правильньій , как и Дещица.
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Только 2 недели назад он что-то съел и его несёт...
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Да, зебилы, ваш. Никто же и не спорит. Там ваши все такие.
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Это правда. Яременко один из первых дипломатов, открыто поддержавших Майдан, будучи на дипслужбе в Турции. Но не стоит и забывать, что он затем подался в Бенин "Укроп"
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Какой *****..

"российские танки стоят под Донецком и Луганском, потому Украине надо искать компромиссы"

и тут же про предшественников - "принимали законы по реализации Минских, из-за "а то Путин нападе"

гнида ты вонючая, ***** гнойный. Порох НЕ ВЫПОЛНЯЛ Минские и не собирался! Чтобы с РФ санкции не снимали! А вы мечтаете начать с РФ торговать, потому и готовы продать страну и еще смеете обвинять Порошенко за то что он Минские не выполнял! Путин тоже его упрекал за невыполнение Минских - ах, какое совпадение!

***** ты, тебя даже родили через жопу.
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В это болото как раз Порошенко и завёл, только Зеленский оказался не на нужной высоте, чтобы вывести из топкого места, проваливается во все ямы, что барыга накопал.
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а сегодня украинская дипломатия имеет четкую публично артикулированную позицию", - написал ЯременкоИсточник: https://censor.net.ua/n3149392

Яку-яку позицію? Та у вас "семь пятниц на неделе"
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Нет, у них действительно четкая генеральная линия: на предательство.
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Позиція МЗС сьогодні стоячи раком приймати звідтіля і звідтіля, а потім втирати бидлу, що це перемога така, тай взагалі "ва всьом вінаВатіь пАпєрєднікі"
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Он реально держит, не своих избирателей,за заторможенных?Ну назовут его не особый статус,а расширенная децентрализация,а суть то останется прежняя.Надо уходить от трактовки - объединение страны,она ошибочная.И вообще,правду говорят,что человек,попадающий под купол ВР,меняется.Вот и с этим дядей происходят странные метаморфозы.То ему натовские инструкторы мешают,теперь лапшу про статус вешает.Изменился.
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Думаю оно и было говно. Просто сейчас это выпуклей проявилось.
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все правильно,потому что проводить выборы под дулами кацапских автоматов это то же самое,как проводили референдум в Крыму-все за мордор!но мы то прекрасно помним колоны людей вдоль дорог в Крыму с украинскими флагами буквально в первые дни окупации,куда они потом резко подевались?ась?
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Що цей довбойоб курить, чи може він на грибах?
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А кто, кроме Зеленского, из нормандской четверки с этой формулой согласился? Провозгласить одно, а вот чтобы ее приняли все это другое.
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Помните как Путин обосрался - "Мы с майданным правительством Украины и с Порошенко Будапештский Меморандум не подписывали, поэтому не обязаны его выполнять". Так теперь Зеля может сказать что -
"мы формулу Штанмаера не подписывали и не обязаны на это идти"
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Януковоча і за менший зальот нагнули. Зюзя не самогубця, аби таке утнути.
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Панове, прошу всіх подивитися, надзвичайно цікава розповідь безпосереднього учасника переговорів в "нормандського форматі" пана Костянтина Єлісєєва. Як реально проходили переговори з рашистами. Що саме відбувається зараз.

прошу всіх подивитися, дуже цікаво.

"Путин хочет капитуляции Украины - участник переговоров в «нормандском формате»" на YouTube

https://youtu.be/CBLV7plG30g
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