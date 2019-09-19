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 Економіка, Суспільство
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Все про:Дніпропетровщина (601) екологія (476) Електрика (288)

 Біогазову електростанцію побудують під Дніпром: жителі побоюються екологічних наслідків

У селі Новоолександрівка в Дніпропетровській області ТОВ "Біо енерджі Дніпро" побудує біогазову електростанцію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє сайт Єдиного реєстру оцінки впливу на довкілля.

Згідно з повідомленням, підприємство планує побудувати на території 3,23 гектари біогазоенергетичну станцію з переробки осадів стічних вод КП "Дніпроводоканал" у кількості 2200 т/добу та курячого посліду в кількості 140 т/добу. Відходи будуть оброблятися в ферментаторах, де створюється біогаз у кількості 1362 куб.м/г.

Потім біогаз спалюється на газопоршневих агрегатах, і створюється електроенергія. Відпрацьований муловий субстракт перекачується на мулові поля КП "Дніпроводоканал" ДГС. Потужність електростанції - 4,8 МВт на рік. Площа самої забудови становитиме 6 тис. кв. м.

"Про запах курячого посліду, який в перспективі має всі шанси стати потужною асоціацією з містом, ніде нічого не говориться. Наше село за 3 кілометри і населення прилеглих сіл відкрито невдоволене, тому що відверто смердюче повітря міста, де живуть їхні діти, нічого спільного з екологічними перспективами в їхньому уявленні не має", - каже глава вуличного комітету с. Дніпрове Євген Кривенко.

Будівництво електростанції планується на території Центральної станції аерації КП "Дніпроводоканал". Інші альтернативи не розглядалися.

"Серед екологічних наслідків експлуатації об'єкта виділяють викиди шкідливих речовин в атмосферу, зняття шару родючого ґрунту, і появу нових шкідливих стоків та відходів", - зазначає Кривенко. Підприємство обіцяє викидати шкідливі речовини в атмосферу в межах норми, а стоки і шкідливі відходи очищати і проводити їхнє безпечне захоронення.

Власником ТОВ "Біо енерджі Дніпро" згідно з даними Мін'юсту, є на 99% "АПС Пауер Технолоджи Гмбх", і на 1% - ТОВ "Альтернативні енергоресурси". Компанію пов'язують з корпорацією CONCORD GROUP і дніпровським бізнесменом Сергієм Довгалюком.

До 28 вересня цього року включно, громадськість може подавати свої зауваження та пропозиції до планової діяльності, обсягу досліджень і деталізації інформації з даного будівництва на https://dabi.gov.ua/

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149390
 
 
 Топ коментарі
 
"жители опасаются экологических последствий" - АФИГЕТЬ!
У нас по всей стране такие убийственные для экологии производства, а жители начинают возмущаться только тогда, когда кто-то задумывается о переработки их (жителей) отходов и дерьма!
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правильно опасаются, все эти новомодные штуки..., один вред от них...., лучше одну, но большую свалку бытовых отходов...., ну или 2 маленьких....
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Чего опасаются? ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ? Біогазову електростанцію побудують під Дніпром: жителі побоюються екологічних наслідків - Цензор.НЕТ 2376
От экологически чистой биогазовой станции? Біогазову електростанцію побудують під Дніпром: жителі побоюються екологічних наслідків - Цензор.НЕТ 9888
Т.е., заразы от своего г...на и навоза свиней, КРС и прочей живности они не бояться. Вони от спиротзаводов не бояться, смердящих сахарных заводов и птицефабрик они нее бояться! А тут КАРАУЛ!!!!! Даааа, безграмотность и глупость населения нашей страны не знает предела. И президентские и парламентские выборы 2019 года это то же подтвердили.
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Энергия из человеческого говна. До чего дошел прогресс.
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Из чего самогон, из буряка или пшеницы?
Из дерьма, Ванечка, из дерьма.
Как так?
Рецепт простой, берёшь на кило дерьма кило сахару...© Иван Чонкин.
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"осадков сточных вод КП "Днепрводоканал" в количестве 2200 т/сутки И куриного помета"
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В статье не сказано главное - по какой цене государство будет закупать эти 4,8МВт в г.
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Для альтернативной энергии предусмотрены субсидии от государства. А цена и рентабельность дело десятое.
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А я - избиратель. Мне активно не нравятся субсидии как таковые, тем более в частном бизнесе
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А куда сейчас делают это куриное...куриный помёт то есть, те же предприятия того же Косюка например?Почему бы не перерабатывать?
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коментар відмічено як спам  
 
этак скоро там жители начнут сдавать биогаз так же, как доноры кровь, ну, хоть грошей заробят. заодно ахрессорского газу больше не будет
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Якщо станцію будують наші ділки, то ні про який захист довкілля і чисте повітря довола не може бути мови.
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...Биогазовую электростанцию построят под Днепром: жители опасаются экологических последствий - Цензор.НЕТ 4596
В Великобритании задержаны два подозреваемых в деле о краже золотого унитаза из Бленхеймского дворца. Об этом сообщает Evening Standard.

Известно, что 36-летнего мужчину подозревают в том, что он во дворце в Вудстоке, Оксфордшир, где демонстрировался унитаз весом более 100 кг, взломал комнату с деревянными панелями.

Следствие продолжается. Правоохранители считают, что кражу осуществила группа грабителей на минимум двух транспортных средствах.

«Мы продолжаем расследовать этот инцидент и уже арестовываем второго человека, связанного с этим делом», - сказал инспектор Стивен Джонс.

Напомним, что 14 сентября по подозрению в краже унитаза полицией был задержан 66-летней мужчина, чьи персональные данные озвучены не были. Он был отпущен под залог до 9 октября.

Читайте также: В Киеве ищут квартирных грабителей на черном BMW: введен план «Перехват»
Объект кражи был выставлен как составная часть выставки «Америка» авторства художника из Италии Маурицио Каттелана. У посетителей дома герцога Марлборо была возможность на протяжении трех минут пользоваться «троном». Из-за того, что охрана находилась за дверью, а унитаз был подключен к системе канализации и водопровода, кража сопровождалась затоплением помещения.

По словам исполнительного директора Бленхейма Доминика Хэра, художнику неоднократно угрожали похищением унитаза. Поиски «драгоценности» продолжаются.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/328739-v_britanii_zaderhali_dvuh_pohititelej_zolotogo_unitaza_no_dragotsennostj_tak_i_ne_nashli

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Ах, ну це Новоолександрівка, село, де хочуть мати хатинку багатії Дніпра, бо воно подалі від викидів всіх промзон міста. І тут на тобі, пром. об'єкт. Не за це хати по сотні тисяч баксів там купувалися!
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"жители опасаются экологических последствий" - АФИГЕТЬ!
У нас по всей стране такие убийственные для экологии производства, а жители начинают возмущаться только тогда, когда кто-то задумывается о переработки их (жителей) отходов и дерьма!
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Газопоршневые агрегаты плохо, лучше газотурбинные, там не нужна сильная очистка биогаза, а так идея норм.
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правильно опасаются, все эти новомодные штуки..., один вред от них...., лучше одну, но большую свалку бытовых отходов...., ну или 2 маленьких....
 показати весь коментар
 
 
Чего опасаются? ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ? Біогазову електростанцію побудують під Дніпром: жителі побоюються екологічних наслідків - Цензор.НЕТ 2376
От экологически чистой биогазовой станции? Біогазову електростанцію побудують під Дніпром: жителі побоюються екологічних наслідків - Цензор.НЕТ 9888
Т.е., заразы от своего г...на и навоза свиней, КРС и прочей живности они не бояться. Вони от спиротзаводов не бояться, смердящих сахарных заводов и птицефабрик они нее бояться! А тут КАРАУЛ!!!!! Даааа, безграмотность и глупость населения нашей страны не знает предела. И президентские и парламентские выборы 2019 года это то же подтвердили.
 показати весь коментар
 
 
..если куряче лайно к селу Дніпроводоканалом уже подведено, а электростанция строится как опция к нему, то хуже точно не будет, а скорее всего будет лучше - технология отработана на Западе давно, конечно, если местные оптимизаторы не станут экономить-оптимизировать-упрощать..
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Лучше бы биореактор, работающий на порохоботах построили)
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При правильному виконанні робіт нічого особливого там не має бути. Ну, хіба що трохи болотяного запаху від полів аерації. На виході має бути пастеризований компост, біль придатний для с/г ніж торф.
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