 Біогазову електростанцію побудують під Дніпром: жителі побоюються екологічних наслідків

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє сайт Єдиного реєстру оцінки впливу на довкілля.
Згідно з повідомленням, підприємство планує побудувати на території 3,23 гектари біогазоенергетичну станцію з переробки осадів стічних вод КП "Дніпроводоканал" у кількості 2200 т/добу та курячого посліду в кількості 140 т/добу. Відходи будуть оброблятися в ферментаторах, де створюється біогаз у кількості 1362 куб.м/г.
Потім біогаз спалюється на газопоршневих агрегатах, і створюється електроенергія. Відпрацьований муловий субстракт перекачується на мулові поля КП "Дніпроводоканал" ДГС. Потужність електростанції - 4,8 МВт на рік. Площа самої забудови становитиме 6 тис. кв. м.
"Про запах курячого посліду, який в перспективі має всі шанси стати потужною асоціацією з містом, ніде нічого не говориться. Наше село за 3 кілометри і населення прилеглих сіл відкрито невдоволене, тому що відверто смердюче повітря міста, де живуть їхні діти, нічого спільного з екологічними перспективами в їхньому уявленні не має", - каже глава вуличного комітету с. Дніпрове Євген Кривенко.
Будівництво електростанції планується на території Центральної станції аерації КП "Дніпроводоканал". Інші альтернативи не розглядалися.
"Серед екологічних наслідків експлуатації об'єкта виділяють викиди шкідливих речовин в атмосферу, зняття шару родючого ґрунту, і появу нових шкідливих стоків та відходів", - зазначає Кривенко. Підприємство обіцяє викидати шкідливі речовини в атмосферу в межах норми, а стоки і шкідливі відходи очищати і проводити їхнє безпечне захоронення.
Власником ТОВ "Біо енерджі Дніпро" згідно з даними Мін'юсту, є на 99% "АПС Пауер Технолоджи Гмбх", і на 1% - ТОВ "Альтернативні енергоресурси". Компанію пов'язують з корпорацією CONCORD GROUP і дніпровським бізнесменом Сергієм Довгалюком.
До 28 вересня цього року включно, громадськість може подавати свої зауваження та пропозиції до планової діяльності, обсягу досліджень і деталізації інформації з даного будівництва на https://dabi.gov.ua/
Из дерьма, Ванечка, из дерьма.
Как так?
Рецепт простой, берёшь на кило дерьма кило сахару...© Иван Чонкин.
В Великобритании задержаны два подозреваемых в деле о краже золотого унитаза из Бленхеймского дворца. Об этом сообщает Evening Standard.
Известно, что 36-летнего мужчину подозревают в том, что он во дворце в Вудстоке, Оксфордшир, где демонстрировался унитаз весом более 100 кг, взломал комнату с деревянными панелями.
Следствие продолжается. Правоохранители считают, что кражу осуществила группа грабителей на минимум двух транспортных средствах.
«Мы продолжаем расследовать этот инцидент и уже арестовываем второго человека, связанного с этим делом», - сказал инспектор Стивен Джонс.
Напомним, что 14 сентября по подозрению в краже унитаза полицией был задержан 66-летней мужчина, чьи персональные данные озвучены не были. Он был отпущен под залог до 9 октября.
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Объект кражи был выставлен как составная часть выставки «Америка» авторства художника из Италии Маурицио Каттелана. У посетителей дома герцога Марлборо была возможность на протяжении трех минут пользоваться «троном». Из-за того, что охрана находилась за дверью, а унитаз был подключен к системе канализации и водопровода, кража сопровождалась затоплением помещения.
По словам исполнительного директора Бленхейма Доминика Хэра, художнику неоднократно угрожали похищением унитаза. Поиски «драгоценности» продолжаются.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/328739-v_britanii_zaderhali_dvuh_pohititelej_zolotogo_unitaza_no_dragotsennostj_tak_i_ne_nashli
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У нас по всей стране такие убийственные для экологии производства, а жители начинают возмущаться только тогда, когда кто-то задумывается о переработки их (жителей) отходов и дерьма!
От экологически чистой биогазовой станции?
Т.е., заразы от своего г...на и навоза свиней, КРС и прочей живности они не бояться. Вони от спиротзаводов не бояться, смердящих сахарных заводов и птицефабрик они нее бояться! А тут КАРАУЛ!!!!! Даааа, безграмотность и глупость населения нашей страны не знает предела. И президентские и парламентские выборы 2019 года это то же подтвердили.