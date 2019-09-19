 Біогазову електростанцію побудують під Дніпром: жителі побоюються екологічних наслідків

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє сайт Єдиного реєстру оцінки впливу на довкілля.

Згідно з повідомленням, підприємство планує побудувати на території 3,23 гектари біогазоенергетичну станцію з переробки осадів стічних вод КП "Дніпроводоканал" у кількості 2200 т/добу та курячого посліду в кількості 140 т/добу. Відходи будуть оброблятися в ферментаторах, де створюється біогаз у кількості 1362 куб.м/г.

Потім біогаз спалюється на газопоршневих агрегатах, і створюється електроенергія. Відпрацьований муловий субстракт перекачується на мулові поля КП "Дніпроводоканал" ДГС. Потужність електростанції - 4,8 МВт на рік. Площа самої забудови становитиме 6 тис. кв. м.

"Про запах курячого посліду, який в перспективі має всі шанси стати потужною асоціацією з містом, ніде нічого не говориться. Наше село за 3 кілометри і населення прилеглих сіл відкрито невдоволене, тому що відверто смердюче повітря міста, де живуть їхні діти, нічого спільного з екологічними перспективами в їхньому уявленні не має", - каже глава вуличного комітету с. Дніпрове Євген Кривенко.

Будівництво електростанції планується на території Центральної станції аерації КП "Дніпроводоканал". Інші альтернативи не розглядалися.

"Серед екологічних наслідків експлуатації об'єкта виділяють викиди шкідливих речовин в атмосферу, зняття шару родючого ґрунту, і появу нових шкідливих стоків та відходів", - зазначає Кривенко. Підприємство обіцяє викидати шкідливі речовини в атмосферу в межах норми, а стоки і шкідливі відходи очищати і проводити їхнє безпечне захоронення.

Власником ТОВ "Біо енерджі Дніпро" згідно з даними Мін'юсту, є на 99% "АПС Пауер Технолоджи Гмбх", і на 1% - ТОВ "Альтернативні енергоресурси". Компанію пов'язують з корпорацією CONCORD GROUP і дніпровським бізнесменом Сергієм Довгалюком.

До 28 вересня цього року включно, громадськість може подавати свої зауваження та пропозиції до планової діяльності, обсягу досліджень і деталізації інформації з даного будівництва на https://dabi.gov.ua/