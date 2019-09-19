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 Політика України
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Все про:ветерани (373) міст (293) Олексій Белько (1) Коляда Оксана (1)

 Затриманий Белько не мав наміру підривати міст: він хотів лише привернути увагу, - міністерка у справах ветеранів Коляда

Чоловік, який погрожував підірвати Міст метро в Києві, мав наміри привернути увагу до себе, зазначає міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда.

"Він не мав наміру підривати міст, хотів лише привернути увагу", - сказала Коляда на брифінгу в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За її словами, затриманий є ветераном, але міністерство не буде виправдовувати його дії.

Начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко зі свого боку наголосив, що затриманому буде призначено психіатричну експертизи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белько, який погрожував підірвати міст у Києві, не обвинувачуватиметься за статтею "підготовка теракту", - Крищенко

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 18 вересня невідомий заблокував рух на мосту Метро і погрожував підірвати його і державні установи.

Пізніше стало відомо, що це - уродженець Криму, ветеран Олексій Белько. Місяць тому він був звільнений із Сил спеціальних операцій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Відео затримання мінера моста Метро бійцями КОРД. ВIДЕО

Через кілька годин зловмисник здався поліції.

У Міністерстві у справах ветеранів заявили, що не дозволять використовувати те, що трапилося, для очорнення бійців та ветеранів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149388
 
 
 Топ коментарі
 
Ждём следующих сценариев от режима, быстро теряющего популярность.
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вчорашня подія дуже нагадувала добре зрежисоване та поставлене шоу...от тілльки усіх деталей ми не знаємо, тай схоже не дізнаємось...в цій грі великі шишки
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Выдать этому дебилу грузовик с тонной тротила и пусть привлекает внимание взрывом керченского моста.
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Этот пост я написал вчера тут, когда цензор кричал, что он террорист...
Теперь уже и полиция признала, что он не террорист а хулиган.

Задержанный Белько не имел намерения подрывать мост: он хотел только привлечь внимание, - министр по делам ветеранов Коляда - Цензор.НЕТ 4356 Николай Владимирович 369730fe

Возможно это хулиганство но не терроризм...
Вон, каждый день есть звонки, что заминирован вокзал где-то, школа, стадион, итд...
Ну и что, тысячи террористов выходит у нас, которые звонят о заминировании...
Даже дети этим балуются....
Так, что это обычная хулиганка... но на терроризм не тянет.
18.09.2019 21:55
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Цензору аби заголовок гучніший.
Вони так гроші заробляють.
Що їм людину обплювати...
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Онижедеть. Понять и простить героя-наркомана АТО.
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Как??????? А порохоскот вчера рассказывал о новом буревестнике революции, предводителе соевого путча и варяге нового Майдана... Шо, опять обгадились соевые опарыши?
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ага, шо-то они намекали, что это типа Сопротивление.
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Ждём следующих сценариев от режима, быстро теряющего популярность.
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Шалунишка. Сколько ему лет? Ведет себя как подросток.
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вчорашня подія дуже нагадувала добре зрежисоване та поставлене шоу...от тілльки усіх деталей ми не знаємо, тай схоже не дізнаємось...в цій грі великі шишки
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разве он хотел подорвать мост?
это журналюги во весь срач орали что он хочет подорвать мост
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А устроиться на работу этот тип не хотел. если это военный. то стыд и позор ему. если алкаш обкуренный то тем более. если озабоченный то это гриб-2 тоже позор.
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позор Тамара, это когда ты на Цензоре зависаешь..., а у тебя дети не на кормленные и дома грязно...
А он хотел привлечь внимание....
С риском только для своей жизни...
Позора здесь нет...
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Если была постановка, то без риска. Движущийся на него БТР с флагом и х/з кто с оружием наперевес указывают либо на постановку, либо полную деградацию службы антитеррора
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Мадам, если бы вы знали, сколько военных переносят поствоен. синдром и как они с этим живут. Все они люди разные и государство обязано заботится о них. Украина обязана им помогать. А "клеймо" поставить можно на любого, даже на вашего президентаЗе.
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Выдать этому дебилу грузовик с тонной тротила и пусть привлекает внимание взрывом керченского моста.
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Не нужно оскорблять ваших солдат. Они этого не достойны.
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Солдат перестаёт быть "нашим" как только направляет оружие против своих же граждан. И сразу становится преступником.
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Ну так на пожизненное или лет 20 строгача его никто и не осудит.
А вот за то что заблокировал мост с применением оружия, обстрелял дрон и остановил половину Киева в час-пик - придется ответить.
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Взорвал бы или нет-какая разница? Чего ему бояться? Наши "суды" доказанных террористов отпускают,а подобняе "шалости" и не заметят.
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Надя, что готовилась взорвать ВР, тоже на свободе
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нет, это террооризм, он же угрожал взрывом..
теперь что, каждый раздолбай может угрожать взорвать мосты, дома, вокзалы, и ему ничего не будет?
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И даже сказанная вслух фраза: "Я вам покажу!", должна классифицироваться как терроризм.
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Я хочу вам ответить, как специалист в области психиатрии. Многие люди, прошедшую войну, во всех странах получают в результате этого посттравмвтическое стрессовое расстройство.
Они нуждаются в грамотной и долгосрочной психотерпевтической, а иногда и психиатрической помощи. У нас пока нет системы оказания такой помощи, да и специалистов не хватает, к тому же такая помощь долгосрочна и затратна.
Специалисты, разбирающиеся в этих проблемах, стараются и помогать, и привлекать внимание, но решать должно государство, которое этим совсем не озабочено, а такие люди как нынешний президент-уклонист и его окружение, никогда вообще не служившее даже просто в армии, не говоря уже об участии в боевых действиях, ничего не понимают в этой проблеме и вообще её не замечают.
Надежд на то, что это положение изменится, к сожалению, нет. Поэтому случаи психологических срывов у участников боевых действий вполне вероятны и в дальнейшем, ведь государство ничего не делает для создания системы помощи таким людям.Ну а граждане будут терпеть неудобства, вроде вчерашнего коллапса в киевском метро.
Просто следует понять, что виноваты не военные, получившие посттравматическое расстройство, а государство, ничего не делающее для решения их проблем.
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Можливо це підстава від влади з метою маргіналізувати протестні дії атовців проти влади.
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Вчера

Захватившему мост Метро в Киеве Белько может грозить пожизненное, - МВД

https://censor.net.ua/news/3149267/zahvativshemu_most_metro_v_kieve_belko_mojet_grozit_pojiznennoe_krischenko

Сегодня

Задержанный Белько не имел намерения подрывать мост: он хотел только привлечь внимание, - министр по делам ветеранов Коляда
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Пусть это расскажет киевлянам, внимание которых он вчера 100% привлек.
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Киевлян ограбили Гонтарева с Петей, опустив гривну в три раза...
Ну и что, где возмущения?
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В любви к указанным персонажам меня трудно обвинить.
По Вашей логике, я (и еще миллионы сограждан) должен взять карабин, выехать на мост и угрожать его взорвать? А потом сказать "Да это я просто внимание хотел привлечь?"
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Киевляне, в большинстве своем, патриотичный народ. Поймет где реальная наволочь из московии, а где воин с поехавшей психикой, защищавший свою Страну и великий Град Киев от этой московии!
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Завтра такой же пьяный парень атошник появится с дробовиком на АЭС и пульнет там куда-то... Миллион тркпов будет из-за подобного горе-патриота. Завтра пользуясб безнаказанностью сотни его последоувателей наянут чудить ибо в Украине пофиг на закон - одел шаровары. посвидчення АТО и ты уже ерой - твори шо хочешь??? Конченая страна. нет у нее будущего...
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Этими людьми, обязано заниматься Государство. Государство их взяло на Службу, оно же обязано отвечать за здоровье этих военнослужащих после боевых действий. То есть уже уволенных из ВС. Это для страны, должна быть гордость, а не обуза.
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Не нужно демагогии.
Завтра другой "воин с поехавшей психикой" для привлечения внимания начнет расстреливать окружающих из автоматического оружия. Тоже поймем? Украинцы, прошедшие войну, однозначно заслужили уважение и особое к ним отношение. Но точно не "вседозволенность".
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Согласен. Закон один для всех! Но система обязана опекать таких людей, после увольнения из Армии, что бы такого не происходило. На сколько известно, украинские военные не получают необходимую реабилитацию.
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Эволюция по-украински : вчера - террорист, сегодня - желавший привлечь внимание к себе, завтра - желавший привлечь внимание к каким-нибудь важным проблемам, ну а послезавтра человек может быть даже награждён....
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...или наоборот - сегодня приЗЕдент, а завтра и в цирк не возьмут... Затриманий Белько не мав наміру підривати міст: він хотів лише привернути увагу, - міністерка у справах ветеранів Коляда - Цензор.НЕТ 385 Затриманий Белько не мав наміру підривати міст: він хотів лише привернути увагу, - міністерка у справах ветеранів Коляда - Цензор.НЕТ 9216
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Наоборот - это случай Нади Савченко : от героя Украины - к террористке....
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Ну,не партесь-жертв нет,менты герои,пощикотал всем нервы(для тонуса),бывший АТОвец-с кем не случается.Аплодисменты,занавес.
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агентом путина тут и не пахнет, такой же тип, как гюга - агент мирового алкоголизма
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370 000 участников АТО каждому из которых налогоплательщики оплачивают льготы, многим квартиры и землю, вроде справедливо если они борются против сепаратистов. Но как я понял, те же налогоплательщики скоро будут оплачивать льготы, пенсии и тарифы самим сепарам с которыми борятся оплачиваемые АТОшники. Финансируем обе стороны, очень толерантно, как бонус - пенсии израильтянам. Супербогатая страна.
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"скоро будут оплачивать льготы, пенсии и тарифы самим сепарам "
Открою Вам страшню тайну, хотя похоже это будет тайной только для Вас. С 2014 украинские налогоплательщики постоянно и регулярно ежемесячно платят всё что Вы перечислили.
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Ну раз такое дело, было бы справедливым первых отправить ко вторым, все равно кушают из одного котла, пусть там мосты и захватывают под наркотой и разбираются между собой.
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Так давайте ему орден дадим, чтоб другим не повадно было.
Как дети.
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Эх!!!! Щас как станем знаменитыми!!!!
Причем все сразу......
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если каждому знаменитому да по персональному мосту....... - От это ВНИМАНИЕ!!!

Опять Аваков рисанулся......
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Может министр не знает, но у нас реальные сроки получают даже если по пьяни позвонить и сказать, что вокзал, например, заминирован. А этого взяли с винтарем на объекте особой важности.
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Дурачье сидит в МВД или за деболов держит украинцев. За подобное нужно сажать пожизненно. Иначе завтра 10 пьяных балбесов с дробовиками проникнут в реакторный зал АЭС в знак протеста и начнут пулять и там!!! Подобные проявления должны жестко пресекаться еще в зародыше. иначе будет просто триндец - рано или поздно кто-то из его последователей таки подорвет где-то бимбу...
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А шлёпнули бы его снайперы сразу, глядишь и базара бы сейчас никакого не было
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,,,,отмечает министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда. - говорит об источнике внимания ,и на кого оно расчитано...
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Ух ты ж бедненький, внимание он хотел привлечь. Щас какое-то дурко аэропорт заблокирует чтобы привлечь внимане что у него картошка не уродила, потм другой метро заблокирует потому что у него пятка чешется. и надо внимание привлечь. У вас там с головой все ок ? Таких либо в психушку надо либо в тюрьму
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Хотел привлечь внимание... Так вылез бы на один известный оХВис и помочился бы. То внимание не меньше бы было... Затриманий Белько не мав наміру підривати міст: він хотів лише привернути увагу, - міністерка у справах ветеранів Коляда - Цензор.НЕТ 9366
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И шо теперь? Поцелуйте его в попку, сердобольные. По факту обдолбаный чувак переполошил весь город, нанёс материальный ущерб на сотни тысяч, и моральный. Было перекрыто движение улиц, мост, задействованы силовики, взрывотехники, тяжёлая военная техника.... А эта мразь видите ли "не имела намерения взрывать"?!?!!!! Та хрен его знает что он имел или не имел!!! В США из него решето бы сделали на раз. А тут панькаются, ещё и оправдать пытаются. Пусть заплатит штраф, возместит материальный ущерб и посидит на нарах лет десять, чтобы другим херроям урок был.
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Происшедшее в который раз поднимает проблему обязательности психологической реабилитации всех вернувшихся с войны, даже если люди отказываются, даже если им кажется это лишним. Нам не понять, что творится в голове людей, воевавших, убивавших и видевших смерть, и как это все может проявиться в мирной жизни.
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