 Затриманий Белько не мав наміру підривати міст: він хотів лише привернути увагу, - міністерка у справах ветеранів Коляда

"Він не мав наміру підривати міст, хотів лише привернути увагу", - сказала Коляда на брифінгу в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За її словами, затриманий є ветераном, але міністерство не буде виправдовувати його дії.

Начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко зі свого боку наголосив, що затриманому буде призначено психіатричну експертизи.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 18 вересня невідомий заблокував рух на мосту Метро і погрожував підірвати його і державні установи.

Пізніше стало відомо, що це - уродженець Криму, ветеран Олексій Белько. Місяць тому він був звільнений із Сил спеціальних операцій.

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Через кілька годин зловмисник здався поліції.

У Міністерстві у справах ветеранів заявили, що не дозволять використовувати те, що трапилося, для очорнення бійців та ветеранів.