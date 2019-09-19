 Затриманий Белько не мав наміру підривати міст: він хотів лише привернути увагу, - міністерка у справах ветеранів Коляда

"Він не мав наміру підривати міст, хотів лише привернути увагу", - сказала Коляда на брифінгу в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За її словами, затриманий є ветераном, але міністерство не буде виправдовувати його дії.
Начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко зі свого боку наголосив, що затриманому буде призначено психіатричну експертизи.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 18 вересня невідомий заблокував рух на мосту Метро і погрожував підірвати його і державні установи.
Пізніше стало відомо, що це - уродженець Криму, ветеран Олексій Белько. Місяць тому він був звільнений із Сил спеціальних операцій.
Через кілька годин зловмисник здався поліції.
У Міністерстві у справах ветеранів заявили, що не дозволять використовувати те, що трапилося, для очорнення бійців та ветеранів.
Теперь уже и полиция признала, что он не террорист а хулиган.
Николай Владимирович 369730fe
Возможно это хулиганство но не терроризм...
Вон, каждый день есть звонки, что заминирован вокзал где-то, школа, стадион, итд...
Ну и что, тысячи террористов выходит у нас, которые звонят о заминировании...
Даже дети этим балуются....
Так, что это обычная хулиганка... но на терроризм не тянет.
18.09.2019 21:55
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Вони так гроші заробляють.
Що їм людину обплювати...
это журналюги во весь срач орали что он хочет подорвать мост
А он хотел привлечь внимание....
С риском только для своей жизни...
Позора здесь нет...
А вот за то что заблокировал мост с применением оружия, обстрелял дрон и остановил половину Киева в час-пик - придется ответить.
теперь что, каждый раздолбай может угрожать взорвать мосты, дома, вокзалы, и ему ничего не будет?
Они нуждаются в грамотной и долгосрочной психотерпевтической, а иногда и психиатрической помощи. У нас пока нет системы оказания такой помощи, да и специалистов не хватает, к тому же такая помощь долгосрочна и затратна.
Специалисты, разбирающиеся в этих проблемах, стараются и помогать, и привлекать внимание, но решать должно государство, которое этим совсем не озабочено, а такие люди как нынешний президент-уклонист и его окружение, никогда вообще не служившее даже просто в армии, не говоря уже об участии в боевых действиях, ничего не понимают в этой проблеме и вообще её не замечают.
Надежд на то, что это положение изменится, к сожалению, нет. Поэтому случаи психологических срывов у участников боевых действий вполне вероятны и в дальнейшем, ведь государство ничего не делает для создания системы помощи таким людям.Ну а граждане будут терпеть неудобства, вроде вчерашнего коллапса в киевском метро.
Просто следует понять, что виноваты не военные, получившие посттравматическое расстройство, а государство, ничего не делающее для решения их проблем.
Захватившему мост Метро в Киеве Белько может грозить пожизненное, - МВД
https://censor.net.ua/news/3149267/zahvativshemu_most_metro_v_kieve_belko_mojet_grozit_pojiznennoe_krischenko
Сегодня
Задержанный Белько не имел намерения подрывать мост: он хотел только привлечь внимание, - министр по делам ветеранов Коляда
Ну и что, где возмущения?
По Вашей логике, я (и еще миллионы сограждан) должен взять карабин, выехать на мост и угрожать его взорвать? А потом сказать "Да это я просто внимание хотел привлечь?"
Завтра другой "воин с поехавшей психикой" для привлечения внимания начнет расстреливать окружающих из автоматического оружия. Тоже поймем? Украинцы, прошедшие войну, однозначно заслужили уважение и особое к ним отношение. Но точно не "вседозволенность".
Открою Вам страшню тайну, хотя похоже это будет тайной только для Вас. С 2014 украинские налогоплательщики постоянно и регулярно ежемесячно платят всё что Вы перечислили.
Как дети.
Причем все сразу......
Опять Аваков рисанулся......