 Слідчі ДБР за вказівкою Труби не відкрили справу проти Портнова попри рішення суду, - Чорновол

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила народна депутатка восьмого скликання Верховної Ради України Тетяна Чорновол.

"Уже двічі суд зобов'язував ДБР розслідувати викладені в моїх заявах відомості про вчинення корупційного злочину й узурпації влади Портновим, однак на сьогодні мої заяви не внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Хоча суд дав ДБР 24 години на виконання свого рішення. Цей термін за першою заявою закінчився 12 вересня, а за другою - 17 вересня. Доведеться подавати заяву в НАБУ про вчинення кримінального злочину посадовими особами ДБР - невиконання рішення суду", - написала Чорновол.

Також вона висловила впевненість, що відповідні вказівки щодо невнесення заяв службовцям давав особисто керівник ДБР Роман Труба.

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"Тобто, керівникові ДБР закон і суд не указ - він просто не виконує рішення суду. Для нього указ - Портнов", - зазначила екснардепка.