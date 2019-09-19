EN|RU|UK
Теми дня: Замінування моста Метро в Києві Нова Рада Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  4381  53
Все про:Портнов (106) Чорновол Тетяна (95) Труба (127) ДБР (500)

 Слідчі ДБР за вказівкою Труби не відкрили справу проти Портнова попри рішення суду, - Чорновол

Державне бюро розслідувань саботує відкриття провадження проти колишнього заступника голови Адміністрації Януковича Андрія Портнова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила народна депутатка восьмого скликання Верховної Ради України Тетяна Чорновол.

"Уже двічі суд зобов'язував ДБР розслідувати викладені в моїх заявах відомості про вчинення корупційного злочину й узурпації влади Портновим, однак на сьогодні мої заяви не внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Хоча суд дав ДБР 24 години на виконання свого рішення. Цей термін за першою заявою закінчився 12 вересня, а за другою - 17 вересня. Доведеться подавати заяву в НАБУ про вчинення кримінального злочину посадовими особами ДБР - невиконання рішення суду", - написала Чорновол.

Також вона висловила впевненість, що відповідні вказівки щодо невнесення заяв службовцям давав особисто керівник ДБР Роман Труба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд за позовом Чорновол зобов'язав ДБР відкрити провадження проти Портнова

"Тобто, керівникові ДБР закон і суд не указ - він просто не виконує рішення суду. Для нього указ - Портнов", - зазначила екснардепка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149387
 
   
 Топ коментарі
 
Государственное Бюро Портнова
 показати весь коментар
 
Так честный неподкупный вовсю антикоррупционный Труба, на которого возлагают влажные надежды тупые нищеброды, недавно клялся и ел святую землю, что не знает никакого Портнова и понятия не имеет, откуда тот получает служебную информацию ГБР.
 показати весь коментар
 
Сука ты, Инесса. У Татьяны муж погиб в АТ , она вдова и двое детей сироты. Закрой свой черный рот
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Нормас! Он нужен для посадить мародёра. Всё остальное - потом.
 показати весь коментар
 
 
ты или кацап или дурак,что в принципе одно и то же
 показати весь коментар
 
 
Похоже на Трубу есть компромат и он тупо оттягивает свой неотвратимый ***дец.
 показати весь коментар
 
 
То все Порошенко! То він Трубі накази віддає!
 показати весь коментар
 
очень может быть.Даже скорее всего так.
 показати весь коментар
 
Чорновол такой же раздражитель для х**лоботов, как и Порошенко.
 показати весь коментар
 
 
А кто такой "мародер"? Руководитель страны, в который каждый день снайперы врага убивают и страшно калечат наших воинов, а он и в ус не дует? Занимается обустройством узурпации власти в интересах сами знаете кого? Все остальное - потом?
 показати весь коментар
 
 
Зато ублюдок Портнов угомонился и никак о себе не напоминает, правде же?
 показати весь коментар
 
 
"Думаю через несколько недель, кроме смены президента, в стране начнут происходить еще некоторые процессы.


Они коснутся ключевых активистов, патриотов, титушек, подконтрольных силовикам банд, порохоботов и созданных на офшорные деньги лидеров мнений.
Уверен, они начнут потихоньку исчезать.


Кто-то в тюрьму, кто-то в эмиграцию, кто-то под диван, кто-то в больницу, а кто-то вообще", - заявил Портнов
 показати весь коментар
 
 
Так честный неподкупный вовсю антикоррупционный Труба, на которого возлагают влажные надежды тупые нищеброды, недавно клялся и ел святую землю, что не знает никакого Портнова и понятия не имеет, откуда тот получает служебную информацию ГБР.
 показати весь коментар
 
 
Таня бедная бьется как рыба об лед, Вчера Портнов практически лично вбивал беркутовскими берцами пананов на Майдане в мерзлую брукивку, а теперь это х..йло помогает президенту Коломойскому узурпировать власть в стране. А ГБР и в ус не дует.
Похоже ГБР - личная воотчина Игоря Вальерьевича, недаром такое колоссальное финансирование на этот непонятный орган выделяется. Кто сможет одним предложением описать что такое ГБР - заранее респект и лайки)
 показати весь коментар
 
 
ну да.Только те потом "спрыгнут" а Трубе будет труба
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Откроют после того,как посадят твоего хахаля и шефа Пашинского
 показати весь коментар
 
 
**** ты, Инесса. У Татьяны муж погиб в АТ , она вдова и двое детей сироты. Закрой свой черный рот
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
и чо? От этого она не перестает быть тварью и воровкой
 показати весь коментар
 
 
Не татьяна черновол,а танька черноротша,в 2015 после гибели мужа,заявившая что на донбассе воевали мародёры,а не добровольцы,помнимс всё.
 показати весь коментар
 
ну так те черти, Андрей и Богдан, позвонили, и приказали на своего кореша дел не открывать.
 показати весь коментар
 
 
Узбагойтесь, нарід! От теперь и до конца веков преЗедента велено считать Портнова, Ефремова, Хоршковского, Медведчука, Шуфича (и далее по списку ..) спасителями Украины и новыми лицами!
 показати весь коментар
 
 
У січні 2018 року, під час засідання Оболонського суду у справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича, прокурорами було оприлюднено телефонну розмову між радником президента РФ Сергієм Глазьєвим і якимось «Володимиром Андрійовичем», записану українською розвідкою 1 березня 2014 року. У розмові Глазьєв повідомляє співрозмовнику, що Верховна Рада АРК має ухвалити якусь постанову, підготовану Портновим.
3 лютого 2018 року Прокуратура Криму почала перевірку щодо причетності Портнова до окупації та анексії Криму
26 березня 2018 року стало відомо, що проти Андрія Портнова СБУ розпочала кримінальне провадження за статтею 111 Кримінального кодексу - державна зрада.
За словами нардепа Андрія Левуса, Портнов ймовірно причетний до окупації РФ частини території України:[50]

«
Про це свідчить запис телефонної розмови між радником Президента Росії Глазьєвим та Головою Верховної Ради АРК Константиновим, що була зафіксована українською розвідкою 1 березня 2014 року. Під час розмови, Глазьєв повідомляє про необхідність прийняття Верховною Радою АРК постанови, яку підготував Портнов - український юрист, екс-заступник глави Адміністрації Президента.
 показати весь коментар
 
 
Чью же " трубу" будет " дудеть " Труба , если посадит портнягу .?? Конечно же он его и беречь будет .
 показати весь коментар
 
 
Андрій Портнов покинув Україну одразу після втечі Віктора Януковича наприкінці лютого 2014 року. Це сталося після розстрілів на Майдані.
Спочатку повідомляли, що Портнов у Москві, а потім стало відомо, що він живе у столиці Австрії - Відні.
Саме це місто називає Андрій Портнов на своїй сторінці у Fasebook, а також там, нібито, зроблене фото, яке опублікував ведучий програми «Гроші» на телеканалі «1+1» Олександр Дубінський. На світлині Андрій Портнов, сам Олександр Дубінський і головний редактор інтернет-видання «Страна.ua» Ігор Гужва.
 показати весь коментар
 
 
Почему после отстранения Порошенко, которого так не любит народ, и прихода к власти Зеленского, которого так любит народ, в страну стало немедленно стекаться ранее вышвырнутое дерьмо, правившее при Януке, типа Портнова, Богатырёвой и проч. ?
 показати весь коментар
 
 
Роки праці у ДКЦПФР завершилися скандальною історією.
Наприкінці 2004 року в правоохоронні органи поскаржилася начальник юридичного управління ДКЦПФР Оксана Сахнацька, яка звинуватила Андрія Портнова в тому, що він погрожував їй «убивством прямо в приміщенні Держкомісії».
Джерела акцентують увагу на тому, що час (липень 2005 року), коли Андрій Портнов пішов із ДКЦПФР, збігся із розголосом навколо спроби «реприватизації» на користь групи «Приват» Нікопольського заводу феросплавів, контрольованого зятем Леоніда Кучми - Віктором Пінчуком.
 показати весь коментар
 
 
В начале января 2008-го издание Украинская правда со ссылкой на свои источники (в частности, на министра транспорта и связи Иосифа Винского) сообщило о том, что Кабмин по квоте БЮТ планирует назначить Портнова на пост главы Фонда госимущества Украины
(вместо социалистки Валентины Семенюк-Самсоненко).
Не сумев провести необходимое кадровое решение через парализованный парламент, Тимошенко, выпустившая за последнее время в адрес председателя ФГИУ целый поток обвинений в незаконных действиях, нашла альтернативный способ поставить на стратегически важный пост представителя БЮТ.
6 февраля постановлением Кабмина Семенюк-Самсоненко была отстранена от должности, при этом правительство инициировало в отношении нее служебное расследование. А Портнов был назначен первым заместителем - и.о. главы фонда и даже успел на следующее утро провести в ФГИУ совещание на новом рабочем месте.
В тот же день глава Секретариата президента Виктор Балога заявил, что кадровые решения Кабмина относительно Фонда госимущества с юридической точки зрения выглядят сомнительно.
А уже 7 февраля президент приостановил действие постановления правительства и инициировал рассмотрение документа в Конституционном Суде, после чего Портнов вынужден был вернуться к работе в парламенте.
 показати весь коментар
 
 
Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко призначила Андрія Портнова в.о. голови Фонду держмайна (ФДМ).
Незадовго перед голосуванням щодо обрання нового голови ФДМ у 2008 році, а Андрій Портнов був головним претендентом на цю посаду, Генеральна прокуратура оголосила, що провела перевірку і виявила «ознаки перевищення Портновим своїх повноважень, що дестабілізувало роботу ФДМ».
Проти Андрія Портнова порушують кримінальну справу за фактом замаху на незаконну приватизацію і поновлюють «справу Сахнацької».
Каменем спотикання став Одеський припортовий завод (ОПЗ). Призначений на 10 травня 2008 року конкурс з його приватизації перенесли на невизначений термін. Прем'єр-мінстр Юлія Тимошенко була вимушена це зробити якраз через порушення кримінальних проваджень проти в.о. Фонду держмайна Андрія Портнова. Тимошенко назвала це «неприкритим тиском з боку президента Віктора Ющенка».
 показати весь коментар
 
 
· 27 серпня 2018 року
Андрій Портнов підписав у Відні угоду про управління телеканалом NewsOne. «Власник 100% статутного фонду компанії Володимир Мураєв передав мені телеканал в управління терміном на три роки. Планую забезпечити їх максимальну незалежність і захищеність від тиску правоохоронців і адміністрації Президента, доступ всіх політичних сил і кандидатів в Президенти до інформаційних можливостей телеканалу», - прокоментував угоду в своєму Facebook Андрій Портнов.
https://www.radiosvoboda.org/a/29903907.html
 показати весь коментар
 
 
24 января 2014 года, в разгар протестов на Майдане, президент Янукович назначил Портнова первым заместителем главы Администрации президента.
Практически одновременно с бегством Виктора Януковича (23 февраля) Портнов тоже уехал из Украины - в Москву.

В интервью каналу «112 Украина», которое он дал после возвращения в Украину в этом году, Портнов заявил, что не поддерживает никаких связей с Януковичем и считает, что тот должен понести ответственность за бездействие - недостаточно жесткие действия милиции во время событий на Майдане.

По его словам, если внимательно посмотреть, то можно даже заметить, что спорных вопросов в обществе становится намного меньше, и на языковой теме мало кто спекулирует. Он считает, что в Украине остаётся только один разделяющий вопрос - пора наконец разобраться с майданом. «Отменить закон об амнистии лицам, совершившим умышленные убийства сотрудников милиции и очень серьёзно разобраться», - добавил юрист.
 показати весь коментар
 
 
Эта труба ,она очень мутная ,по ней сливаются всякие нечистоты ,писал сразу ,как только этот *лучезарный правдолюбный фэйс* засветился на этой должности ,к Ламброзо не ходи...
 показати весь коментар
 
 
"...заявления не внесены в Единый реестр досудебных расследований. Хотя суд дал ГБР 24 часа на выполнение своего решения. Этот срок по первому заявлению истек 12 сентября, а по второму - 17 сентября."



Какой прекрасный беспредел. Сразу видно правовое демократическое цивилизованное государство.
 показати весь коментар
 
 
Якщо згадати "трудовий шлях" цієї труби для каналізаційних стоків то там стільки лайна ще випливе, що мама не горюй. Рідкісна я вам скажу паскуда , яку ще пошукати потрібно.
 показати весь коментар
 
 
Зеленский фигура не самостоятельная.Это креатура Бенциона.Поэтому все претензии к Нему.Вофка как всегда Голобородько.Временами он пианист-нетрадиционного стиля.Но в вопросах правления государством -это не к нему.Почему Портнов,Богатырева,Труба,Пальчевский и другие манкурты???А кого вы ожидали ,когда на выборах голосовали за реванш?Порох конечно барыга,но по крайней мере не прокацапский.Но выбор сделан.Вопрос:А что теперь с Портновым???
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
еще одна убогая не уехала клубнику полоть
 показати весь коментар
 
 
"...переименовать Государственное Бюро Расследований в Офис Портнова."
 показати весь коментар
 
 
Четверг, 28 Марта 2019, 13:30
Значительная часть средств, полученных комиком и кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским на его избирательную кампанию поступила от людей, тесно связанных с АНДРЕЕМ ПОРТНОВЫМ - близким соратником беглого экс-президента Виктора Януковича
Об этом на своей странице в Facebook написал журналист проекта "Наші Гроші" Юрий Николов.
Журналист проверил данные на сайте НАПК, кто официально жертвовал деньги Зеленскому. Всего там с начала февраля "засветились" 68 млн грн от 230 человек.
"Среди жертвователей оказалась сравнительно большая купа юристов, связанных с Андреем Портновым и Андреем Богданом, которого называют чуть ли не главным в штабе Зеленского. Вносили они кто полтинник, кто сотку (тыс. грн)", - отметил Николов.
При этом он перечислил целый ряд связанных с Андреем Портновым спонсоров Владимира Зеленского, уточнив, что это только те из них, которые были обнаружены при беглом изучении списка.
"Вот кого заметил: Евгений Веничук и Игорь Мендограло - соответственно бывший директор и актуальный подписант фирмы "Укррослизинг", которая отжала через суд у Киева 2 ярда денег за вагоны метрополитена. Эти юристы как раз вошли в фирму, когда она стала принадлежать Фуксу, и обеспечили ей судебную победу. Раньше Веничук официально светился как партнер Гранцева, который партнер Портнова. Валентина Стародубцева, бухгалтер адвокатского объединения "Пукшин і партнери", там, где старшим партнером трудится Андрей Богдан. Дмитрий Барабин, был адвокатом в "Бона фидес" Пукшина", - написал Николов.
В списке "спонсоров" Зеленского оказалось также много "портновцев", связанных с ним еще со времен сотрудничества Андрея Портнова с Юлией Тимошенко.
"Владимир Макар, адвокат и "посипака" Портнова по БЮТу. Анна Косинова, адвокат АО "Колегія правозахисників" Петрашко, Макара и Гранцева. Ирина Спринская, адвокат, была помощницей нардепа от БЮТ Владимира Пилипенко, входившего в группу "молодых юристов" Портнова. Константин Гранич, тоже был помощником Пилипенко. Карина Микитян, была помощницей Портнова и Пилипенко. Оксана Мангул, директор юркомпании "Корпоративні технології" Петрашко и Гранцева с Фесенко", - перечислил Николов.
Также существенные суммы в поддержку Владимира Зеленского внесли его жена и партнеры по бизнесу.
Лидером рейтинга "спонсоров" Зеленского, по словам Николова, стал Константин Зубков с взносом в 1 млн 667 тыс. 200 грн.
"Был директором фирмы "Промислова комплектация", учредителями которой является пачка офшоров, обоснованно подозреваемых в связях с "Приватбанком" времен Коломойского", - отметил журналист. http://www.dsnews.ua/politics/zelenskiy-idet-v-prezidenty-na-dengi-druzey-portnova-yanukovicha--28032019230000
 показати весь коментар
 
 
Державні інститути перейменовуються в офіси Бені, тому що Беня президент 73% дебілів від 62% учасників шоу "вибори" - за фактом.
 показати весь коментар
 
 
Порохоботьё,а ну по будкам,а не то путин нападёт.
 показати весь коментар
 
Только такой кретин как ты не знает, что ***** напал еще в 2014
 показати весь коментар
 
А була у сої можливість правильно реформувати Систему, але не захотіли. П'ять років мастурбацією займалися.
 показати весь коментар
 
Балаболом ти був, балаболом залишився
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору