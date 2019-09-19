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Все про:міст (293) тероризм (2131) Олексій Белько (1)

 Белько, який погрожував підірвати міст у Києві, не обвинувачуватиметься за статтею "підготовка теракту", - Крищенко

Начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко повідомив, що чоловік, який напередодні погрожував підірвати Міст метро в Києві, не обвинувачуватиметься за статтею "підготовка теракту".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на брифінгу в четвер.

"У прокуратурі вже погоджено підозру... за ч.4 ст. 296 (хуліганство) і ст. 259 (неправдиве повідомлення про мінування)... Обвинувачення в підготовці теракту поліція не висуватиме, це узгоджена позиція з прокуратурою", - сказав Крищенко.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 18 вересня невідомий заблокував рух на мосту Метро і погрожував підірвати його і державні установи.

Пізніше стало відомо, що це - уродженець Криму, ветеран Олексій Белько. Місяць тому він був звільнений із Сил спеціальних операцій.

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Через кілька годин зловмисник здався поліції.

У Міністерстві у справах ветеранів заявили, що не дозволять використовувати те, що трапилося, для очорнення бійців та ветеранів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149385
 
 
 Топ коментарі
 
тут писали, что Ефремова освободили, который финансировал террористов в Лугандонии и причастен к убийству множества украинских граждан...
На его фоне дело Белько вообще ни о чем....
Прокурорам лучше бы вообще заткнуться...
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Какой накуй терракт, Савченко с Рубаном принимают с полной машиной железа и ничего.
А тут чудак пошутил немного.
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Шош такое; уже не террорист ? Население не среагировало как было задумано авторами провокации ? Удивительно. Угрожавший взорвать мост в Киеве Белько не будет обвиняться по статье "подготовка теракта", - Крищенко - Цензор.НЕТ 1681
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Это ненормально. Угроза взорвать мост -это не теракт в Украине,это баловство. Законы наши написаны бандюганами, они неадекватны и их нужно срочно менять.
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Мозги ваши нужно срочно менять, почему до сих пор не сидит Шуфрич? Медведчук? Они по сути тоже террористы и изменники....
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Не мне нужно мозги менять, а тем кто избирает во власть бандитов, которые пишут такие законы, по которым трудно посадить преступников. Что - то с логикой и причинно - следственными связями у вас тяжело.
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Это у вас проблемы, при чем сразу везде, кто вам запрещает писать законы??? Напоминаю, при этих законах вы живёте...
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Не манипулируйте, не переводите стрелки и не пишите чужими словами, шевелить нужно своим остатком мозга и писать свое. Вы несете бред. Поставили все с ног на голову. Власть пишет хрень, так за эту хрень я отвечаю? Я эту власть не избирала и отвечать не собираюсь. У меня своя работа и я ее хорошо выполняю. А живу по этим бандитским законам потому что вынуждена. Вам они нравятся? Значит вы и есть бандюган хренов.
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неудачная попытка ограбления - не преступление...не украли же ничего...а на "заминирование" по телефону и реагировать не нужно
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Неудачная попытка ограбления наказывается, даже можно убить грабителя, который проник в дом и ничего не будет. У вас извращенные понятия о преступлениях.
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не у меня...видно, что операция по дискредитации ветеранов и воинов не получила поддержки у широких масс...вот участника и наказывать не нужно...а то пожизненное с утра грозило
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Ты вчера точно три часа в пробке не стоял. Иначе не триндел бы здесь подобного
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ну да.. пошалил малёха и узбагоился.. чистая "хулиганка"
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ну да, и человек оперировал понятиями, которьіе окружают его в жизни. бьіл бьі деревенский не воеваший, то бегал бьі с ножем.
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Дебилы не способны любить. У него патологическая зависимость , а не любовь.)
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Понятное дело. У нас ведь за прямой терроризм года два от силы дают, как тому зашкваренному Джумаеву с Мариуполя. А тут какая то подготовка.
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За ракетный удар по населенному пункту условно дают, а тут даже на админку не тянет
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тут писали, что Ефремова освободили, который финансировал террористов в Лугандонии и причастен к убийству множества украинских граждан...
На его фоне дело Белько вообще ни о чем....
Прокурорам лучше бы вообще заткнуться...
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Так он свой, он еще играл в КВН у Маслякова, и выиграл 2000грн в рассмеши комика..
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А шутки у него какие искромётные, юмор тонкий. Вчера пятимиллионный город ржал до слёз.
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Какой накуй терракт, Савченко с Рубаном принимают с полной машиной железа и ничего.
А тут чудак пошутил немного.
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Шош такое; уже не террорист ? Население не среагировало как было задумано авторами провокации ? Удивительно. Угрожавший взорвать мост в Киеве Белько не будет обвиняться по статье "подготовка теракта", - Крищенко - Цензор.НЕТ 1681
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за "заминирование" по телефону и реагировать не нужно...
кто дал чуваку кабриолет?
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за "заминирование" по телефону и реагировать не нужно...
кто дал чуваку кабриолет?
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Ну слава яйцям...
Можливо зміни на краще таки будуть...
Обережно...
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Ну вот и все ясно!

Зебильная постановка шоу!!!
Рейнджер Авакян предотвратил гибель Мира!!!

Меня тогда грызли сомнения - приезжает БТР к мосту и над ним громадное знамя Украины...… Как-то не вязалось с тем, что террорист готов взорвать мост.....

Зебилы, вам понравилось шоу вашего Зебобика?
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Я его не оправдываю...и была боязнь что всё может быть...но...если брать в учёт что он участник боевых действий,переселенец с Крыма и от него ушла жена. То напрашивается вопрос- почему государство не гарантировало ему реабилитацию как убд?
Ведь не секрет что у многих убдшников есть контузии, это люди с изменённой психикой и тд....
Ему чтото впаяют и возможно условно... он не сопротивлялся он не нёс агрессию сделать специально как многие минёры по киеву...
У чувака сорвало крышу...от возможно безисходности
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Слабохарактерность по отношению к террористам всегда имеет последствия.
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І не кажіть.
От обрали москалі терориста президентом.. Скільки будинків було зірвано.. Скільки дітей загинуло..
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Серьезно, Крищенко? А вчера около моста ты ему именно этим и грозил. А сегодня что? 15 суток за мелкое хулиганство и медаль за меткую стрельбу по дрону?
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За що купив, за те і продаю
____________________
Микола Кокіш-Мельник Те, що приховали антиукраїнські ЗМІ та влада України!

Олексій Белько, який сьогодні, 18.09.2019 захопив міст метро у Києві - родом з Криму. Йому 42 роки, (учасник бойових дій, в/ч А3628, ССО - сили спец операцій). Він вимагає звільнити Бійців Добровольчого батальйону "Торнадо", та інших добровольців, яких уязнено вже більше 8 тисяч,
а також зупинити капітуляцію на Донбасі!!!
Під час затримання кричав "Не віддам Україну, ні ж..м, ні м...м!"
Мер Кличко назвав О.Белька п'яним, його вимоги незрозумілі, а поліція та ТБ взагалі заявили, що чоловік на мосту вимагав зустрічі зі своєю дівчиною!

Тож питання, чому всі приховали правду???
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Але дивує зовсім не це. Дивує, що вся ботоферма Порошенка разом з усіма владними інформслужбами замовчують цей факт? Чи не є суперництво Вовіка і Петра постановочним? Лише для одурених українців? Щоб не розбіглись? Щоб були керовані і йшли впевненно на бійню?
Питання...
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Помню Батькивщина предлагала Зеленскому, свои наработки по снижению тарифов, но что то тишина . Может и не постановка, но что то медленно идет расследование , не только по новым, а и по старым уголовным делам времен Януковича ..
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Юліна реакція зрозуміла. Поки її двоє суперників гавкаються лізти третьою - глупство. Але є підозра, що цей гавкіт Петра і Вовіка - удаваний. Поки що жодна сторона збиток не понесла. Чи не роблять нас дурнями? Бо і Вовік і Пєця проголошують і декларують одне, а роблять інше
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Івасику, не розумієш чому? А тому, що засцяли. Просто тупо засцяли. Бо прикриватись "нас 73% вибрали" вже не виходить. Все, закінчується, добавились. І таких, як цей Белько не один і не одна тисяча. Їх ціла армія, яким вже дах зриває від всіх цих богданів і решти зелених тварюк. І від тебе, до речі. Чи ви думали, що ваша істерія, ненависть і брехня пройдуть безслідно? Ні, на жаль, то даром не проходить. Вам вдалось завести суспільство, посіяти злість і ворожнечу і, врешті-решт, воно просто вибухне. Ось так ось, Івасику, така ось муйня.
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Про расстрелы не поддержавших Порошенко, эт понятно. Начинайте, я разрешаю.
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Ще один ідіот. І звідки вас стільки?
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Ті ідоти себе зробили, себе! Тільки вони того не розуміють, оскільки ідіоти.
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Якщо хтось і був за насильницьки методи політичної боротьби, то це точно не я. Завжди був за активну роль громадянського суспільства у вирішенні проблем держави. А цей випадок є проявом безвиході, відчаю. Добре, що обійшлось без самоспалення. Тому очикуєм на пресконференцію "терориста". Пожежу в суспільстві треба гасити відкритим діалогом з владою, журналістами, діалогом який послаблює напругу і дає можливість в цивілізований спосіб вирішувати суспільні питання і протерічча.
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Ця влада НЕ ЗДАТНА до діалогу, от в чому проблема. Вона боїться розмови з суспільством, боїться запитань, і не знає на них відповідей. Головна проблема сьогодні - відсутність розуміння дій і вчинків влади і, найголовніше, її цілей. На хайпі виграли вибори, на хайпі продовжують, а от і перші результати цього дикого хайпу. А що далі буде? Думаю, що хаос і кровопролиття. І це, напевно, і є ціллю цієї влади, бо інакше пояснити те, що вони творять, не можливо.
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Продовжив думку і побоювання ситуацією нижче. Дісонанс у діалогу влади з суспільством видно не тільки окремим людям, а практично переважній більшості. І напруга у нерозумінні нарощується, стає гострішою. Тепер вже не випадковими чуються слова Богдана за: "...попрацюємо до Нового Року і всьо..."
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Прекрасная тема для сулима иван. Где ещё можно вспомнить знаменитые 8 тысяч патриотов, посаженных Пэцей за граты и которых все никак не освободит Зе? Это ж тема не про продажу украинской земли, куда сулима иван боится заглянуть, потому что Юля, а с ней и сулима иван засунули свои языки в жопу. Естественно, в жопу Зе. Давай про Пэцю, это модно и безопасно!
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Юля, доречі, була і є за суворе регламентування земельного обігу. І це є виправданим, бо сьогоднішні рейдерські захоплення господарств з вбивствами фермерів є ознакою повного безвладдя. Наступний крок - хаос і самосуди. Тому земельна реформа вже перезріла. Хто і як буде її проводити - не зрозуміло. Досі Вовік від Юлі шарахається, як шкідливий кіт від світла, як чорт від ладана. Тому у людей терплячка закінчується, на хвилинку
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заинрывания с террористами плохо заканчиваются..
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Если попустят этому - завтра появится сотня таких же. Но уже не на мосту . а на АЭС
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Для умственноотсталых уже даже МВД сообщило, что этот чувак не террорист...
Даже по нормальной логике понятно, что человек добровольно пошедший защищать Украину на фронт, не будет вредить Украине, ибо он жизнью рисковал за Украину...
Не собирался он ничего взрывать, брать заложников, кого то убивать, итд....
Настоящие же террористы, просто начали бы тупо расстреливать машины на мосту, взяли бы десятки заложников, запихали бы их в автобус и под прикрытием этих заложников выехали бы в рашку... зеленый коридор был бы им обеспечен.
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То шо, завтра вечеом 4 его друга пусть перекроют все 4 киевских моста на пару часов? Ведь они воевали и с дробовиком и муляжем бомбы просто протестовали??? Так кто же тогда террористы? Только те. шо не купили корочку атошника? А может еще и на АЭС популять во что? Ведь хероям все можно. они же воевали? И УК для них не писан? За подобное в Германии пожизненное сразу и ни один платный адвокат не возьмется защищать подобную тварь
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какой нах "терроризм"? парень воевал на востоке, пошел добровольцем, служил в разных частях, в том числе и в 8 полку ССО снайпером, вчера он требовал от власти не капитулировать на Донбассе перед реальными террористами-рашистами
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Завтра такой же пьяный парень атошник появится с дробовиком на АЭС и пульнет там куда-то... Миллион тркпов будет из-за подобного горе-патриота. Завтра пользуясб безнаказанностью сотни его последоувателей наянут чудить ибо в Украине пофиг на закон - одел шаровары. посвидчення АТО и ты уже ерой - твори шо хочешь??? Конченая страна. нет у нее будущего...
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А чудить можно тем, кто не был в АТО, и при власти с 1991 года.
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"Неизвестный осуществляет выстрелы и угрожает взрывом" (с)
"Хулиганство" (с)

Шоб я так жил.
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Завтра мусодрило скажет
Єто били маневри)))
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Читал вчера по ходу этой пьесы конспиролухов. Что это пиар Авакова, этого дятла приняли со взрывчаткой и ему срок, ибо некуй, или езжай на мост. Приезжают спецы, снайперы - думаю писец котёнку. Потом заява ментов, что ему грозит пожизненное. Ну не доживают до 42 лет идиоты, согласившиеся сменить срок "до 8 лет" на пожизненное, а то и смерть от переизбытка свинца в организме. И тута нате - хулиганка.
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Дурачье сидит в МВД. За подобное нужно сажать пожизненно. Иначе завтра 10 пьяных балбесов с дробовиками проникнут в реакторный зал АЭС в знак протеста и начнут пулять и там!!! Подобные проявления должны жестко пресекаться еще в зародыше. иначе будет просто триндец - рано или поздно кто-то из его последователей таки подорвет где-то бимбу...
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10 бойцов 3-го полка спецназа погибло и 5 попали в плен из-за Николая Бутрименко. Рассказывая о проукраинских убеждениях заманил к себе на ферму бойцов и сообщил о них террористам. Спецслужбы вывезли его на территорию подконтрольную, затем суд, срок, апелляция, сейчас проходит еще один суд... и теперь у него реальный шанс выйти на свободу.
А тут мне рассказывают про пожизненное для идиота-звездострадальца.
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Такой же абсурд, как и все происходящее сейчас в стране. Сценарий шефир писал? Аваков поставил галочку. Учения проведены успешно. От штанмайера и Гонтаревой быдло отвлекли. Главное - побольше хаоса и бреда в стиле рашки и квартала!
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а, ссыте, зелепупики, когда по всему ФБ вовремя "порохоботы" шуп поднимают.

ссышь, зеля, когда страшно?

то-то.
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Шо-то они очень пересрали.
Жаль, что журналисты согласились молчать.
Тут все явно непросто...
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