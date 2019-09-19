 Белько, який погрожував підірвати міст у Києві, не обвинувачуватиметься за статтею "підготовка теракту", - Крищенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на брифінгу в четвер.

"У прокуратурі вже погоджено підозру... за ч.4 ст. 296 (хуліганство) і ст. 259 (неправдиве повідомлення про мінування)... Обвинувачення в підготовці теракту поліція не висуватиме, це узгоджена позиція з прокуратурою", - сказав Крищенко.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 18 вересня невідомий заблокував рух на мосту Метро і погрожував підірвати його і державні установи.

Пізніше стало відомо, що це - уродженець Криму, ветеран Олексій Белько. Місяць тому він був звільнений із Сил спеціальних операцій.

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Через кілька годин зловмисник здався поліції.

У Міністерстві у справах ветеранів заявили, що не дозволять використовувати те, що трапилося, для очорнення бійців та ветеранів.