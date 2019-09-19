 Законопроєкт про перезавантаження влади розв'язує руки прем'єр-міністру до звільнення і призначення держслужбовців, - нардеп від "Голосу" Лозинський

Про це він розповів у кулуарах парламенту в коментарі Цензор.НЕТ.

"Коли фракція "Голос" ухвалює рішення, у нас є таке поняття, як чинник Януковича. Перед тим як ухвалити рішення "за", "проти" або "утриматися", ми думаємо, як би ми голосували, якби зараз президентом був Янукович, а прем'єром Азаров. Ці законопроєкти розв'язують руки і створюють дуже прості умови для керівників, прем'єр-міністра, Кабміну звільняти або призначати тих чи інших держслужбовців. І це може бути, як позитивний результат, дуже простий спосіб звільнити саботажників і набрати нових людей, але, з другого боку, він може забезпечити політичні переслідування, звільнення за нелояльність до керівництва", - розповів Лозинський.

Нардеп зазначив, що у зв'язку з цим фракція не підтримала законопроєкт.

"Зберігаючи всі ці ризики в законопроєкті, ми не могли підтримати, знаючи які зараз тенденції: коли Національну гвардію хочуть підпорядкувати безпосередньо президенту, прокуратуру - безпосередньо генеральному прокурору, забираючи всі запобіжники і всі чинники стримування. Усі, по суті, червоні лінії", - додав Лозинський.

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