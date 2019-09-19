 Законопроєкт про перезавантаження влади розв'язує руки прем'єр-міністру до звільнення і призначення держслужбовців, - нардеп від "Голосу" Лозинський

Про це він розповів у кулуарах парламенту в коментарі Цензор.НЕТ.
"Коли фракція "Голос" ухвалює рішення, у нас є таке поняття, як чинник Януковича. Перед тим як ухвалити рішення "за", "проти" або "утриматися", ми думаємо, як би ми голосували, якби зараз президентом був Янукович, а прем'єром Азаров. Ці законопроєкти розв'язують руки і створюють дуже прості умови для керівників, прем'єр-міністра, Кабміну звільняти або призначати тих чи інших держслужбовців. І це може бути, як позитивний результат, дуже простий спосіб звільнити саботажників і набрати нових людей, але, з другого боку, він може забезпечити політичні переслідування, звільнення за нелояльність до керівництва", - розповів Лозинський.
Нардеп зазначив, що у зв'язку з цим фракція не підтримала законопроєкт.
"Зберігаючи всі ці ризики в законопроєкті, ми не могли підтримати, знаючи які зараз тенденції: коли Національну гвардію хочуть підпорядкувати безпосередньо президенту, прокуратуру - безпосередньо генеральному прокурору, забираючи всі запобіжники і всі чинники стримування. Усі, по суті, червоні лінії", - додав Лозинський.
Такой себе зе-террор, да?
Нужно лизать зад зе- Сопле...
Я вижу ты в теме...
возомнили себя гос.служащие кастой неприкосновенных
У нас что, урок географии?: Зеленского одернули списком стран, где нет рынка земли. Ему это не понравилось
Президент Владимир Зеленский в ходе конференции по реформе управления земельными отношениями начал перечислять страны с плохой экономикой, где нет рынка земли, присутствующие решили дополнить список богатыми странами. Это рассердило главу государства.
«И напоследок, список стран, вы это прекрасно знаете, где нет рынка земли, всем известен. Это Южная Корея, Таджикистан, Венесуэла, Куба, Конго, Украина. Поздравляю!», - сказал Зеленский.
Тут сидящие в зале выкрикнули: «Израиль!»
«Израиль, хорошо!», - сказал президент.
В зале снова добавили: «Канада!».
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«У нас же сейчас не урок географии. Я же не против. Потому придете и расскажете, какие еще страны и какой мы с вами страной хотим быть», - заявил Зеленский.
После этого президент недовольно продолжил свою речь.
«В 21 веке вопрос право собственности граждан на землю - риторический. Задача лишь одна у нас - найти оптимальную модель, от которой выиграют простые украинцы. Для этого мы тут сегодня и собрались. Спасибо вам. Наверно мы найдем эту модель, я уверен в этом», - подытожил Зеленский.
Напомним, ранее в команде президента Владимира Зеленского анонсировали снятие морятория на продажу сельскохозяйственных земель до конца следующего года.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/329047-u_nas_chto_urok_geografii_zelenskogo_odernuli_spiskom_stran_gde_net_rynka_zemli._emu_eto_ne_ponravilosj
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