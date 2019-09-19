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 Політика України
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Все про:земля (372) земельна реформа (47) Сольський Микола (1)

 Після відкриття ринку землі в Україні продаватиметься майже 3% сільськогосподарських земель на рік, - глава профільного комітету Ради Сольський

З відкриттям ринку землі в Україні продаватиметься майже 3% сільськогосподарських земель на рік, прогнозує глава комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин Микола Сольський (фракція "Слуга народу").

"Те, що ми бачимо, за емфітевзисом, договорами оренди й очікуванням - майже 3% земель на рік продаватимуться. Це наша статистика, і вона збігається зі статистикою країн, які мають схожу історію. У Молдові та інших країнах, де відбулося розпаювання, населення продає майже 3-4% земель на рік. Ринок уже існує", - сказав він на конференції з реформи управління земельними відносинами в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Сольського, в Україні за останні три роки укладено договори емфітевзису та інші договори більш ніж на 40 років на 1,2 млн га.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук анонсував відкриття ринку землі в жовтні 2020 року

"Із 3 млн га земель особистого селянського господарства (не під мораторієм. - Ред.) за останні два роки вже продано 900 тис., зокрема компаніям, фермерам", - сказав депутат, зазначивши, що за останні п'ять-сім років не спостерігається укрупнення великих підприємств або зникнення дрібних.

"У всіх підприємств і фермерів у 99% договорів є право на купівлю цих земель", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149381
 
 
 Топ коментарі
 
В девяностых предприятия гражданам Украины продали, результат известен, так же ответственно и с землей распорядятся.
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С открытием рынка земли в Украине будет продаваться около 3% сельскохозяйственных земель в год, прогнозирует глава комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Николай Сольский (фракция "Слуга народа"). Источник: https://censor.net.ua/n3149381
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Чи варто слухати аналітику від тих, хто не самостійний у прийнятті рішень?
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3% в год через 30 лет будет 90 % земель.
Так что, уважаемые, торгуйте-ка своей израильской землей.
А не нашей.
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Право купувати землю матимуть лише українці - Зеленський
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В девяностых предприятия гражданам Украины продали, результат известен, так же ответственно и с землей распорядятся.
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якщо Зеленський буде таким шматком лайна як кучма.
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Дело не в персоне руководителя, дело в людях. Как правило паи люди сами не обрабатывают. Земли выданные УБД бурьянами зарастают.
Должен быть порядок отбора участков у недобросовестных пользователей, но это опасная штука, будет рейдерство похлеще чем происходит с предприятиями.
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Ви щось почали розуміти про нових корупціонерів? Поцікавтеся ціною на посади при новій владі Після відкриття ринку землі в Україні продаватиметься майже 3% сільськогосподарських земель на рік, - глава профільного комітету Ради Сольський - Цензор.НЕТ 5549
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За последние двадцать лет, "цены" на трудоустройство в государственные органы только возрастают, например в СБУ за 17 лет выросла 5 раз, некоторые должности наоборот девольвировали сильно это учителя, медсестры.
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Ціна на посаду медсестри? У вас ускладнена діарея?
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Кучма українець, хоча більше малорос. А Зе просто з Кривого Рогу
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кучма хохло-совок який знищив сільське господарство, промисловість та армію України завдяки йому зараз українці ідуть у польшу на зараобітки бо ніде працювати,коррумповані суди,мафія та олігархи теж його заслуга.
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Погоджуюся. Я поважаю лише Ореста Кучму. Знаєте такого?
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Запитайте про нього у Львівян, або Львівській області
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Співак і композитор, якого там добре знають. Ще він пережив російське рабство. Чули про таке?
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Кучма 100%-ный ши ддя ра - никакой самый продажный украинец
не смог бы быть секретарём парткома секретного ракетного завода.
Да по типу лица родной брат Сергея Иванова.
Сергея Богисовича, ясный перец.
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Читал в инете:Кучма-Кучман Лейба Давидович,Брежнев-Ганопольский,Горбачев-Гардер,Громыко-Кац,Андропов-забыл,тоже какой то "ман".
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Кабмин готов обсуждать условия допуска иностранцев к рынку земли, - Гончарук. Кому верить?
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Ничего нигде не продано.
Куплено право на использование.
И то не дольше 49 лет.
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С открытием рынка земли в Украине будет продаваться около 3% сельскохозяйственных земель в год, прогнозирует глава комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Николай Сольский (фракция "Слуга народа"). Источник: https://censor.net.ua/n3149381
_________________________________________________________________________________
Чи варто слухати аналітику від тих, хто не самостійний у прийнятті рішень?
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Достоверные данные только у порохоботов.
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Или у Коломойского. Тот лучше знается на процентах. По крайней мере лучше, чем ты.
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це він сам себе і нас дурить 3 ма процентами . ніхто не може сказати що може бути. на виборах теж прогнозів було немало. це добре як ринок а як дешева розпродажа по 1тис баксів за 1 га
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З усіх можливих варіантів ринку землі в українських реаліях пропонується найгірший - "розпродаж" вже давно "поділеного" земельного фонду обмеженій кількості "господарів України" за відсутності нормального ціноутворення.
Чи може в нас вже щезли змови між організаторами та учасниками торгів?
Може вже щезла корупція?
Вже запрацювали суди і судді?
Усі дотримуються Законодавства однакового для усіх?

Зараз чіпати ринок землі не можна! Просрете останнє...
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3% в год через 30 лет будет 90 % земель.
Так что, уважаемые, торгуйте-ка своей израильской землей.
А не нашей.
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3% форточка для своих. Остальные голосуйте дальше.
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73% это не доверие а разочарование и надежда населения.И пока влада не покажет что она в чем то разбирается например в тарифах, о земле ей лучшу забыть. Поверят только делам
а не распродажам.
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Рынок только после того, как граждане Украины реализуют своё право на выделение и безоплатную приватизацию земли, иначе это воровство. Президент займись сначала реализацией прав граждан на землю или ты не слуга народа.
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так і Коліївщина починалась, вибрані сіли на оренду землі через колонізаторів, а потім і постраждали разом.
Історія нічого декого не вчить
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