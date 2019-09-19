 Після відкриття ринку землі в Україні продаватиметься майже 3% сільськогосподарських земель на рік, - глава профільного комітету Ради Сольський

"Те, що ми бачимо, за емфітевзисом, договорами оренди й очікуванням - майже 3% земель на рік продаватимуться. Це наша статистика, і вона збігається зі статистикою країн, які мають схожу історію. У Молдові та інших країнах, де відбулося розпаювання, населення продає майже 3-4% земель на рік. Ринок уже існує", - сказав він на конференції з реформи управління земельними відносинами в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами Сольського, в Україні за останні три роки укладено договори емфітевзису та інші договори більш ніж на 40 років на 1,2 млн га.
"Із 3 млн га земель особистого селянського господарства (не під мораторієм. - Ред.) за останні два роки вже продано 900 тис., зокрема компаніям, фермерам", - сказав депутат, зазначивши, що за останні п'ять-сім років не спостерігається укрупнення великих підприємств або зникнення дрібних.
"У всіх підприємств і фермерів у 99% договорів є право на купівлю цих земель", - додав він.
Должен быть порядок отбора участков у недобросовестных пользователей, но это опасная штука, будет рейдерство похлеще чем происходит с предприятиями.
не смог бы быть секретарём парткома секретного ракетного завода.
Да по типу лица родной брат Сергея Иванова.
Сергея Богисовича, ясный перец.
Куплено право на использование.
И то не дольше 49 лет.
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Чи варто слухати аналітику від тих, хто не самостійний у прийнятті рішень?
Чи може в нас вже щезли змови між організаторами та учасниками торгів?
Може вже щезла корупція?
Вже запрацювали суди і судді?
Усі дотримуються Законодавства однакового для усіх?
Зараз чіпати ринок землі не можна! Просрете останнє...
Так что, уважаемые, торгуйте-ка своей израильской землей.
А не нашей.
а не распродажам.
Історія нічого декого не вчить