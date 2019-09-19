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 Політика України, Економіка
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Все про:ВР (5751) законопроект (758) Prozorro (83) закупівлі (140)

 Рада удосконалила "ProZorro", ухваливши нову редакцію закону про державні закупівлі

Верховна Рада України затвердила нову редакцію закону про державні закупівлі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу системи "ProZorro".

За законопроєкт №1076 проголосували 292 нардепи.

Нова редакція містить низку нововведень. Це — підвищення ефективності закупівель, введення персональної відповідальності за порушення законодавства у сфері закупівель, удосконалення механізму оскарження, гармонізація з міжнародними стандартами.

"Нова редакція закону знижує поріг для обов'язкового проведення закупівель через Prozorro з 200, а 50 тисяч гривень. Це значить, що більше чверті мільйона процедур на рік тепер будуть відбуватися у системі та матимуть етап аукціону. Завдяки цьому додаткова економія може скласти до 9 млрд грн на рік", - йдеться в повідомленні.

Бізнес, який переміг у тендері, буде мати 24 години на виправлення незначних помилок у тендерній пропозиції.

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"Це дасть можливість підприємцям не втратити тендер, а держзамовникам - зберегти найбільш економічно вигідну пропозицію", - заявили в пресслужбі "ProZorro".

Зазначається, що вдосконалення механізму оскарження дасть бізнесу ширші можливості для відстоювання своїх прав.

Серед змін - повернення плати в разі задоволення скарги постачальника, оплата скарги через систему, механізми антитролінгу. Так, для протидії тролінгу і блокування тендеру до розгляду будуть прийматися тільки проплачені скарги, а відкликати їх буде неможливо.

Бізнес також матиме можливість оскаржувати відміну процедури та відхилення всіх пропозицій. Відміняти процедуру під час оскарження заборонено. За невиконання рішення АМКУ передбачена відповідальність керівника замовника та штраф у 85 тис. грн.

У законопроєкті з'являється нова норма, в якій відповідальність за порушення законодавства в сфері публічних закупівель поширюватиметься і на керівника замовника. Якщо будуть придбані товари, роботи і послуги до/без закупівлі або буде укладено договір так само до/без закупівлі, то керівника замовника чекає штраф від 34 тис. грн до 170 тис. грн.

Нова редакція також урегульовує функціонування нових інструментів для підвищення ефективності закупівель. Серед них — електронні каталоги Prozorro Market та введення посади Уповноважених осіб для професіоналізації закупівель. Робота таких фахівців буде оплачуватися. Передбачена поступова відмова від тендерних комітетів.

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Замовники зможуть оцінювати пропозиції учасників за вартістю життєвого циклу та іншими неціновими критеріям. Наприклад, витрати на споживання енергії та інших ресурсів, технічне обслуговування, збір і утилізацію, екологічні чинники тощо.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149379
 
 
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по "Цензору"ІДЕ ПОРОХОБОТ
і тягнуться сліди какашок Зради .. Рада удосконалила "ProZorro", ухваливши нову редакцію закону про державні закупівлі - Цензор.НЕТ 2205
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Во, оце одобрямс! Бо мали біду, 1 кв м. - 200т.грн. Плитки 1,5млн на роботу, заатра 2кв.м.за ті самі 200+1.5млн на роботу.
Це дуже добре! А взагалі прибрать допорожніх зовсім, все через реєстри та тендерний майданчик
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То, что тендерами ПроЗорро руководит какой-то закон, который принимает Рада - это полный бред и шиза власти.7
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Закон определяет правила проведения тендеров. Иначе и быть не может - ибо кто и что еще может определять правила, как не закон?
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Багато "писак" відписалося по темі. Видніше хто в темі а хто за гроші в темах.
На справді щодо цієї новини то дуже добре, але все ж таки допорогових тре було зовсім прибрать, пояснювать що на дит. садок зайшла залота цибуля від "свого", в реєстрах, та єдиному тендерному майданчику стане важче.
А так ви лиш зменшили діаметр дірочки з якої будуть годуватись голодні поросятка. Приберіть допорогових зовсім! Всі тендери закупівель через єдину систему держ закупівель, крапка!
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Цим ви полегшите роботу контролюючим органам! Зводите на нівець спробу незаконної завищеної оборутки (покупець/продавець). Все одно будуть красти з допорогових, і в великих кількостях, такі безтендери стануть основними договорами куплі/продажу в радах. Нехай аналітично скинуть ради вам кількість допорогових і тенедерних закупівель/робіт. І вам стане трохи ясніша ситуація.
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