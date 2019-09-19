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 Політика України
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Все про:миротворці (498) ООН (1266) Донбас (13060) Пристайко (153) Кислиця (28)

 Питання розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі залишається на порядку денному, - Кислиця

Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця зазначив, що Україна не знімає питання розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі з міжнародного порядку денного.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі "Укрінформу" в четвер.

"Що стосується операції з підтримання миру - а саме так називаються операції ООН - мені здається, що вам лише здалося, що вона відходить на другий план. Це питання залишається на порядку денному. Просто, наскільки я зрозумів із коментарів Вадима Пристайка, йдеться про те, що після його контактів у форматі "Н4" у нього є сподівання, що можна досягти прогресу в рамках "норманді" і вирішити це (питання врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. - Ред.) без залучення операції з підтримання миру", - сказав Кислиця.

Він додав, що проведення подібних операцій надзвичайно складне і вимагає не лише вирішення політичних питань і схвалення мандату місії в Раді безпеки ООН, а й величезних коштів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дуже важливою є зустріч у нормандському форматі", - глава ОБСЄ Лайчак про миротворців на Донбасі

"Я вам з усією відповідальністю кажу, що бюджет операції такого масштабу, якого потребувала б Україна, становитиме понад 1 млрд доларів на рік. Тому якщо у всіх лідерів "нормандської четвірки" буде політичне рішення і готовність вирішувати проблему без залучення такого дорогого виду операції, як операція ООН з підтримання миру, це буде краще для всіх", - зазначив заступник міністра.

Щодо різного бачення Україною і Росією параметрів можливої миротворчої місії, Кислиця акцентував, що позиція України стосовно основних елементів операції з підтримання миру доведена до всіх постійних і непостійних членів Ради безпеки ООН, тому що саме Радбез має ухвалювати мандат місії.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Вадим Пристайко 18 вересня на спільному засіданні парламентських комітетів з питань зовнішньої політики та інтеграції України з Європейським Союзом заявив, що миротворча місія ООН може стати наступним кроком, якщо врегулювання на Донбасі не вдасться домогтися за допомогою Мінських угод.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149377
 
 
 Топ коментарі
 
- Чтоб не гибли люди на войне, надо просто распустить войска.
- Но тогда много тысяч погибнет в тылу!
- Ну, так не на войне же. (с)
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Лучшая в мире "миротворческая миссия" в Израиле : прилетело одно - обратно улетело десять .
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"Отводя" войска на 1 метр - мы добровольно и без единого выстрела отдаем агрессору 60 гектаров украинской земли, за которые воевали и умирали наши солдаты!

Вопрос развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе остается на повестке дня, - Кислица - Цензор.НЕТ 47

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- Чтоб не гибли люди на войне, надо просто распустить войска.
- Но тогда много тысяч погибнет в тылу!
- Ну, так не на войне же. (с)
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У зебилов траур, им так хотелось капитулировать.
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В воспаленном сознании порохоботов какие-то "зебилы" постоянно хотят капитулировать, а когда это не происходит - ставят себе в заслуги.
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В пустых мозгах зеленодрочеров уже давно есть желание отдаться на милость мАсквабаду, и только призрак Майдана не дает это быстренько сделать кловану, боится падла. И не зря. А зелебобчики вообще уже зад помыли , лягли и просют руцких хренов.

"Ми домовились про "формулу Штайнмайєра", і я дав згоду. Закон про особливий статус набирає чинності на момент проведення виборів, а остаточно - після рішення БДІПЛ ОБСЄ про визнання результатів виборів", - неожиданно откровенно признается Вадим Пристайко. Более того, оказывается, что согласие на это он дал еще 2 сентября, т. е. две недели назад, без общественного и экспертного обсуждения, без решения СНБО и без одобрения Верховной Рады министр иностранных дел совершает кардинальный шаг к изменению внешнеполитической позиции Украины! Наивно предполагать, что это было сделано без команды президента. А все это время общество попросту водили за нос, рассказывая, что никто ничего сдавать не собирается. Честно, не знаю, что еще должно произойти для того, чтобы общество наконец осознало, что его ускоренными темпами ведут к капитуляции и согласию на режим внутренней оккупации.
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Петики, всё всё дальше м дальше от вас....))
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Да, потому как вы уже лягли под рашу и раздвинули булки. С таким говнобыдлом нам не по пути!
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Ну, покричи на форуме про зраду. Думаешь от этого Украина сразу станет лучше жить?
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достичь прогресса в рамках "норманди"- это "норманди" напомнило позорное: лет ми спик фром май хард!
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Лучшая в мире "миротворческая миссия" в Израиле : прилетело одно - обратно улетело десять .
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Вопрос развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе остается на повестке дня, - Кислица - Цензор.НЕТ 4812
А це як називається?
А тепер увага: жодної резолюції ООН щодо агресії московії, Криму та війни на Донбасі немає! Сомалі кожного року, України немає.Резолюції ООН
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Просто, насколько я понял из комментариев Вадима Пристайко, речь идет о том, что после его контактов в формате "Н4" у него есть надежда, что можно достичь прогресса в рамках "норманди" и решить это (вопрос урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе - ред.) без привлечения операции по поддержанию мира",
так что этот шаг отодвинут и надолго.
Что за дипломатия, когда зам комментирует министра....
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"Отводя" войска на 1 метр - мы добровольно и без единого выстрела отдаем агрессору 60 гектаров украинской земли, за которые воевали и умирали наши солдаты!

Вопрос развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе остается на повестке дня, - Кислица - Цензор.НЕТ 47

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коментар відмічено як спам  
 
Что такое формула Штанмайера - это те меры, которые предложили западные страны по урегулирования войны на Донбассе, которые кстати были в начале сентября предварительно согласованы с министром иностранных дел Пристайко, официальное лицо, т.е. другими словами Украина отвергла предложения запада. Как вы думаете отреагирует на это Германия и Франция?
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Каждый кацап знает что Украиной управляет США, так что пиши туда свои письма - Трампу, до востребования.
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Разейские миротвоворцы одели голубые каски, покрасили танки и грады в белый цвет и уже ждут... Ах да, там еще с Беларашки Лука привезет кацапов-миротворцев которые на учениях из Рашки приехали и так и не уехали, получив прописку Беларашки.
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Миротворча місія ОУН - це мир назавжди!
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