 Питання розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі залишається на порядку денному, - Кислиця

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі "Укрінформу" в четвер.
"Що стосується операції з підтримання миру - а саме так називаються операції ООН - мені здається, що вам лише здалося, що вона відходить на другий план. Це питання залишається на порядку денному. Просто, наскільки я зрозумів із коментарів Вадима Пристайка, йдеться про те, що після його контактів у форматі "Н4" у нього є сподівання, що можна досягти прогресу в рамках "норманді" і вирішити це (питання врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. - Ред.) без залучення операції з підтримання миру", - сказав Кислиця.
Він додав, що проведення подібних операцій надзвичайно складне і вимагає не лише вирішення політичних питань і схвалення мандату місії в Раді безпеки ООН, а й величезних коштів.
"Я вам з усією відповідальністю кажу, що бюджет операції такого масштабу, якого потребувала б Україна, становитиме понад 1 млрд доларів на рік. Тому якщо у всіх лідерів "нормандської четвірки" буде політичне рішення і готовність вирішувати проблему без залучення такого дорогого виду операції, як операція ООН з підтримання миру, це буде краще для всіх", - зазначив заступник міністра.
Щодо різного бачення Україною і Росією параметрів можливої миротворчої місії, Кислиця акцентував, що позиція України стосовно основних елементів операції з підтримання миру доведена до всіх постійних і непостійних членів Ради безпеки ООН, тому що саме Радбез має ухвалювати мандат місії.
Як повідомлялося, міністр закордонних справ Вадим Пристайко 18 вересня на спільному засіданні парламентських комітетів з питань зовнішньої політики та інтеграції України з Європейським Союзом заявив, що миротворча місія ООН може стати наступним кроком, якщо врегулювання на Донбасі не вдасться домогтися за допомогою Мінських угод.
- Но тогда много тысяч погибнет в тылу!
- Ну, так не на войне же. (с)
"Ми домовились про "формулу Штайнмайєра", і я дав згоду. Закон про особливий статус набирає чинності на момент проведення виборів, а остаточно - після рішення БДІПЛ ОБСЄ про визнання результатів виборів", - неожиданно откровенно признается Вадим Пристайко. Более того, оказывается, что согласие на это он дал еще 2 сентября, т. е. две недели назад, без общественного и экспертного обсуждения, без решения СНБО и без одобрения Верховной Рады министр иностранных дел совершает кардинальный шаг к изменению внешнеполитической позиции Украины! Наивно предполагать, что это было сделано без команды президента. А все это время общество попросту водили за нос, рассказывая, что никто ничего сдавать не собирается. Честно, не знаю, что еще должно произойти для того, чтобы общество наконец осознало, что его ускоренными темпами ведут к капитуляции и согласию на режим внутренней оккупации.
А це як називається?
А тепер увага: жодної резолюції ООН щодо агресії московії, Криму та війни на Донбасі немає! Сомалі кожного року, України немає.Резолюції ООН
так что этот шаг отодвинут и надолго.
Что за дипломатия, когда зам комментирует министра....