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 Політика України
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Все про:відставка (554) Абромавичус (79)

 Президентська вертикаль вирішила мене провчити, - Абромавичус про причини своєї відставки з посади глави МЕРТ у 2016 році

Генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус пояснив, чому пішов з посади міністра економіки в 2016 році.

Про це він розповів в інтерв'ю DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У той момент я працював з багатьма корупційними схемами. Великий штраф у вигляді декількох мільярдів доларів на компанію "Укрнафта" Коломойського, інші заходи ... І коли президентська вертикаль вирішує мене якимось чином провчити, це, на жаль, не має нічого спільного з реформуванням країни", - зазначив Абромавичус.

При цьому, він висловив сподівання, що ця історія не повториться за нової влади і йому не доведеться бути "ширмою для корупції".

"Я фінансово незалежна людина. Незалежний від будь-яких олігархічних фінансово-промислових груп. Звісно, коли будуть якісь серйозні нав'язування кадрів, які дискредитуватимуть реформи, я про це заявлятиму", - наголосив Абромавичус.

На запитання чи надходили йому погрози на нинішній посаді, він сказав: "Фізичної розправи - ні. Поки тільки психологічний тиск, схожий на той, з яким я стикався, коли був міністром".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необхідний закон про оздоровлення ОПК, зокрема для списання величезної заборгованості з підприємств "Укроборонпрому", - Абромавичус

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149369
 
 
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та кому оно нужно это недоразумение.
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щас Ксюша тебя накажет.
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Про зеленую власть:"Физической расправы - нет. Пока только психологическое давление, похожее на то, с которым я сталкивался будучи министром".
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Игорь Д - Президентская вертикаль решила меня проучить, - Абромавичус о причинах своей отставки с должности главы МЭРТ в 2016-м - Цензор.НЕТ 2984 зе-червяк..., ты представляешь себя дрессировщиком людей, да?
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порохоботы не люди.
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шимпанЗЕ точно не люди.. приматы Зеленского!
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Все люди интересны и небестелесны, особенно zебанутые!
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Не черьвяк он , оно глист - салетёр , вредитель и провокатор.
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Он теперь просто обязан эту экс -вертикаль поставить в горизонтальное положение.
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допускает и физическую расправу от зели-бени?
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Це ти і вдома фаскаєш ? Жінці-Служить !,Дітям-К ногє ! Собачник ?
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"...Большой штраф в виде нескольких мильярдов доларов на компанию "Укрнафта" Коломойского..."
Фейспалм, просто фейспалм.
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Т.к. сейчас Коломойский не у власти, он может спокойно наложить штраф...
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Кстати, отличная идея, надо ему в соцсетях написать, ведь теперь ему ни Порошенко, ни простой украинский бизнесмен Коломойский помешать не смогут.
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Ты лутше расскажи как ты пропихал своих при закупках ГСМ для ВСУ))))

пострадавший ты наш...
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Если перелогиниться, то информации о закупках сразу не будет? :D
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Я помню как оно само уходило, громко хлопья дверьми, а щас вон оно как...
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Из приведенного текста дословно следует, что Абромавичус был наказан "президентской вертикалью" за то, что либо вводил штраф для Укрнафты Коломойского, либо оный штраф пытался "скасувати". В общем очень информационно и "все" понятно. Спасибо.
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Абромавичус :"я работал со многими коррупционными схемами". Результат:"Я финансово независимый человек". И вовремя соскочил.Есть чуйка на опасность.Молодец.
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Этим так называемым реформаторам, нужны были тепличные условия, чтобы они себя проявили, а столкнулись с трудностями, сразу - пас...
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Тролик різними ніками дописує ?
Біжи на рф. Порадуй модера.
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Не буду утверждать , но насколько я помню огромную бочку на него котила баба с косой и мудак с вилами , а не президентская вертикаль. И сняли его в угоду бабе и мудню , стараясь сохранить коалицию , но яга всё равно против.
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Ну вот что он полезного такого сделал? Ни-че-го. И причин было уйма. И все уважительные. Главное что хотел ... получать зарплату. А почему не на Родине? Что дома и на фуй никому не нужен? Или на домик в Штатах и счета в Швейцарии как Яресько хочет намутить? Теперь осталось только откатывать Зепоцу вовремя и все будет "ок" - наконец то настоящая кормушка. А Украина? Та пошла она лесом...
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Сейчас осталось еще одну "перспективную" реформаторшу из Тбилисско-Парижской резиденции притащить, а то у бедняжки 4 ляма баксов, которые она вывезла за "честный труд" у Авакова уже на исходе...
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ты ж сам ушел, дебил..
А теперь еще и работаешь на Коломойского
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