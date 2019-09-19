 Президентська вертикаль вирішила мене провчити, - Абромавичус про причини своєї відставки з посади глави МЕРТ у 2016 році

Про це він розповів в інтерв'ю DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У той момент я працював з багатьма корупційними схемами. Великий штраф у вигляді декількох мільярдів доларів на компанію "Укрнафта" Коломойського, інші заходи ... І коли президентська вертикаль вирішує мене якимось чином провчити, це, на жаль, не має нічого спільного з реформуванням країни", - зазначив Абромавичус.

При цьому, він висловив сподівання, що ця історія не повториться за нової влади і йому не доведеться бути "ширмою для корупції".

"Я фінансово незалежна людина. Незалежний від будь-яких олігархічних фінансово-промислових груп. Звісно, коли будуть якісь серйозні нав'язування кадрів, які дискредитуватимуть реформи, я про це заявлятиму", - наголосив Абромавичус.

На запитання чи надходили йому погрози на нинішній посаді, він сказав: "Фізичної розправи - ні. Поки тільки психологічний тиск, схожий на той, з яким я стикався, коли був міністром".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необхідний закон про оздоровлення ОПК, зокрема для списання величезної заборгованості з підприємств "Укроборонпрому", - Абромавичус