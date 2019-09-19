EN|RU|UK
Теми дня: Замінування моста Метро в Києві Нова Рада Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  583  9
Все про:борг (163) Укроборонпром (509) Абромавичус (79)

 Необхідний закон про оздоровлення ОПК, зокрема для списання величезної заборгованості з підприємств "Укроборонпрому", - Абромавичус

Генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус заявив, що для оздоровлення держконцерну необхідно списати борги його окремих підприємств.

Про це він розповів в інтерв'ю DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вважаю, що потрібно ухвалити окремий закон про оздоровлення ОПК, зокрема шляхом списання великої заборгованості. Деякі підприємства історично з різних причин потрапили під процедуру банкрутства: легендарне підприємство "Завод ім. Малишева", Харківський авіаційний завод, Миколаївський суднобудівний завод і багато інших", - зазначив Абромавичус.

Крім того, за його словами, на концерн мають зайти нові люди, які "не мають нічого спільного з минулим "Укроборонпрому", нічого спільного з Міноборони в минулому та з іншими органами, які поглинула корупція".

Читайте на "Цензор.НЕТ": До кінця року буде оголошено конкурс на посаду гендиректора "Укроборонпрому", - Абромавичус

Нагадаємо, ексміністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус був призначений директором державного концерну "Укроборонпром" 30 серпня. Указ про його призначення підписав президент України Володимир Зеленський. До цього держконцерн очолював Павло Букін.

Раніше, в липні, президент Володимир Зеленський призначив Абромавичуса членом наглядової ради "Укроборонпрому".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149364
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Какой закон, если интересует не оборона и не промышленность, а только как деньги косить? Уймитесь, вас уже надо выгонять под дулами автоматов.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
так его и так оздоровили по самое не хочу всякие свыни, если его еще и шпроты начнут оздоровлять. то боливар просто сдохнет
 показати весь коментар
 
Абромовичус - международный аферист и мошенник. Он предлагает списать задолженность, чтобы предприятия связанные к укроборонпромом не получили от него никакие деньги и обанкротились. Вот его цель.
 показати весь коментар
 
 
И что в этом плохого?! Связался с чёртом - не ропщи в аду на сковородке (С)
 показати весь коментар
 
тот кто назначил абромавичуса в укроборонпром - полные неадекваты!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 показати весь коментар
 
 
А може просто фінансування ОПК збільшити?
Та не. Хрень якась.
Краще на ОПУ фінансування збільшити.
 показати весь коментар
 
За доведение до банкротства предприятий ОПК-пожизненное, если нельзя применять расстрел.
 показати весь коментар
 
списать долги по коммуналке - это тоже оздоровить общество.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору