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 РосЗМІ опублікували представлену в Мінську "формулу Штайнмаєра" в російській редакції. ФОТО

Російські ЗМІ опублікували нібито узгоджений текст так званої "формули Штайнмаєра" щодо врегулювання на Донбасі, яку напередодні так і не підписали в Мінську.

Як інформує Цензор.НЕТ, текст документа оприлюднила газета "Комерсант".

Він займає пів сторінки і прописує імплементацію "формули Штайнмаєра" в українське законодавство.

Згідно з ним, закон про особливий статус "набуває чинності о 20:00 за місцевим часом у день голосування на позачергових виборах в окремих районах Донецької і Луганської областей, які призначені та проведені відповідно до Конституції України і спеціального закону України, що регулює позачергові місцеві вибори у вищезазначених районах".

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Крім того, у формулюванні наголошується, що закон про особливий статус діятиме на тимчасовій основі до дня опублікування місією спостерігачів БДІПЛ ОБСЄ підсумкової доповіді про вибори. Коли і якщо ОБСЄ визнає вибори такими, що відповідають усім стандартам, закон почне діяти на постійній основі.

РосЗМІ опублікували представлену в Мінську формулу Штайнмаєра в російській редакції 01
Фото: КоммерсантЪ

Нагадаємо, 18 вересня представник України на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма заявив, що Україна не має принципових заперечень проти "формули Штайнмаєра", але її реалізація можлива лише за умови виконання низки попередніх умов.

Своєю чергою представник РФ у контактній групі Борис Гризлов вважає рішення Києва про відмову підписувати формулу Штайнмаєра зривом домовленостей радників глав країн "нормандської четвірки".

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав висунення Україною умов для реалізації "формули Штайнмаєра" "новим явищем", яке не відповідає домовленостям.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149363
 
 
 Топ коментарі
 
Певно капітуляцію України описали.
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хтось вже пожмякав але дупу ще не витер
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это то на что согласился приставайка 2 сентября? феерично
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За ознаками по той бік теж є життя. РосЗМІ опублікували представлену в Мінську "формулу Штайнмаєра" в російській редакції - Цензор.НЕТ 9061
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Ще треба кришку скабєєвої відкрити - бо ззовні усе начебто чисте, але всередині, мабуть, видовище не айс РосЗМІ опублікували представлену в Мінську "формулу Штайнмаєра" в російській редакції - Цензор.НЕТ 3457
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Не вздумайте цей папірець показати в Раді, зебілам пофіг за що голосувати, вони не читають.
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******** эту бумажку с гвоздика что ли сняли в туалете?
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С интересом послушал бы мнение об этом "прорывном решении" Михаила Калатозовича Саакашвили, гражданина, большого друга и любителя Украины, бывшего президента страны, которая потеряла по вине расеи и по похожему сценарию пятую часть своей территории.
Михо, что молчишь?
Или на "бе-бе-бе" слова закончились?
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Зеля, видать, в самый последний момент получил отличного пенделя от Пенса. И сговор, а точнее, предательство Украины зекомандой, не состоялось, Кучма тихо выдвинул всё то, что пробила прошлая власть, жаль не всё, про миротворцев ООН там ни слова. Вопрос, нахрена меняли состав делегации, в результате? Одно радует, что эрэфию кинули в её же стиле.....
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Коли виконають мінськи домовленості то більшу частину санкцій з рф знімуть. Чому так попішають кремліни та їх парнери по північному потоку зрозуміло. А ось чому поспішає Вова ЗЕ виконати те що гальмувалося при Пороху 5 років щоб не влізти у зашморг путлера?
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Потому что вазелин калиброванный пдрст
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_Не. Сдал. Просто они об этом ставят украинцев в известность постфактум, выдают информацию по капле и не всю. Но предательство уже состоялось.
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"Отводя" войска на 1 метр - мы добровольно и без единого выстрела отдаем агрессору 60 гектаров украинской земли, за которые воевали и умирали наши солдаты!

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я не изучал все тонкости этой писулины, мне некогда и я не учился разбираться в тонкостях таких вещей, но знаю точно - если бы это было выгодно и справедливо для Украины, об этом договоре и всех его тонкостях трубили по всем каналам все журнашлюхи. А раз все набрали в рот воды, включая клоуна - там однозначно капитуляция или какой то подвох
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Впервые за много месяцев потери нашей группировки на Донбассе стали большими, чем у оккупационного корпуса

Так, только за сентябрь погибло 11 бойцов, причем не только ВСУ, но и Национальной гвардии (причем не только сводной группы полка "Азов", но и, например, 15-й бригады, которая дислоцируется в Славянске). И это не считая несколько десятков раненых, часть из которых никогда не вернется в строй.

Мало того, с ответственностью можно говорить, что налицо новый виток снайперской войны и войны малых групп. Ведь практически все погибшие были либо убиты снайперами противника, либо погибли в ходе попыток разведывательной деятельности на передовых позициях.

Как, например, умерший от ран в харьковском госпитале в субботу 14 сентября старший сержант Максим Кондратюк из 8-го отдельного полка спецназначения. По имеющимся данным, он вместе с группой подорвался 10 сентября на минном поле при выходе после выполнения боевой задачи в глубине обороны противника.

Наибольшее количество наших потерь последних дней приходится прежде всего на мариупольское направление и Светлодарскую дугу. Наибольшие потери ныне несет 36-я бригада морской пехоты, где погибло за короткое время сразу двое морпехов (11 сентября) и еще один боец, прикомандированный из Воздушных сил Украины (2 сентября).

Пока не совсем понятны обстоятельства гибели от пулевого ранения 13 сентября под Павлополем майора 74-го отдельного разведывательного батальона. Но по штатному расписанию и опыту войны 2014-2015 гг. это как минимум командир роты глубинной разведки. То есть весьма подготовленный офицер специфического подразделения.

И причин для такого резкого увеличения количества потерь сразу несколько. Еще в конце июля Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о том, что с территории РФ на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях прибыли дополнительные снайперские подразделения, вооруженные в том числе и снайперскими винтовками иностранного производства.

Тогда к этому сообщению большинство военных наблюдателей отнеслись с неким скепсисом. Имея для этого все основания - так как официальные сообщения о войне на Донбассе в последние месяцы отличаются неполнотой и передергиванием фактов.

Однако события последних дней заставляют по-другом посмотреть на подобные сообщения. Судя по увеличению количества погибших именно от прицельного снайперского огня, с большой долей вероятности можно говорить о том, что доля истины в сообщении от ГУР все-таки есть. К тому же сентябрь - традиционный для российской военной машины месяц подведения итогов летнего цикла учебно-боевой работы.

И сколько бы не потешались с "курсантов, сдающих зачеты", однако российские генералы были бы полными идиотами, если бы на всю катушку не использовали возможности войны на Донбассе для обкатки своих военнослужащих в боевых условиях.

И начиная с 2015 г. тенденция на то, чтобы дать боевой опыт максимальному количеству солдат и офицеров, имеет место быть в зоне соприкосновения на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

И еще есть пара политических факторов, которые прямо влияют на активность российских военных. Это прежде всего приближение встречи в нормандском формате и такой себе фактор давления на наше политическое руководство. Ведь буквально каждая потеря военнослужащего на фронте очень болезненно отражается на рейтинге нового президента, который пришел к власти с обещаниями мира на Донбассе. А тут потеря за потерей.

И есть еще один чисто военный фактор - еще в начале года на каждый случай гибели военнослужащего армейская группировка устраивала акции возмездия, нанося удары артиллерией разрешенных Минском калибров по всем ранее разведанным объектам противника в тактической глубине того участка, где погиб наш военнослужащий. Видео таких ударов время от времени попадало в сеть не без прямого участия ИПСО, что давало серьезный эффект.

Ныне же смена военного руководства привела к тому, что санкционировать подобные удары возмездия просто некому. Недавно назначенные генералы не решаются брать на себя такую ответственность, понимая, что при нынешней популистской власти они вполне могут стать такими себе козлами отпущения.

А имеющиеся у командиров передовых подразделений огневые средства явно недостаточны для нанесения противнику заметного урона. Поэтому противник, почувствовав свою безнаказанность, развернул настоящий снайперский террор на так называемых "нулевых" позициях.
И, как видится, в случае продолжения такой практики противник вполне может пойти на дальнейшее усиление давления и разворачивание диверсионных действий в ближайшем тылу.

За пять лет войны такое бывало неоднократно, и тут арсенал боевых акций достаточно широк - от минирования дорог снабжения до ракетной охоты на любой армейский транспорт в зоне досягаемости комплексов противотанковых ракет.

Имеет ли наше военное руководство прописанные реальные шаги на случай такого негативного сценария - большой вопрос. Ведь большая часть штабных офицеров, имеющих опыт реакции на такие действия противника, ныне либо отправлены в запас, либо оттерты от штабной деятельности.

А новоназначенные боевые командиры все еще имеют явно недостаточный опыт для гибкого реагирования на изменение ситуации на фронте.

Таким образом, к сожалению, с большой долей вероятности можно говорить о том, что в ближайшие дни потери нашей группировки на Донбассе могут только возрасти. Ведь, не получая достойной ответной реакции, противник получает все возможности для усиления своей боевой активности.

Михаил ЖИРОХОВ
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Хоч тхось мені пояснить що відбувається? Починаючи з 2014 року початку агресії жодної прийнятої резолюції ООН щодо агресії московії.
Це лютий пе@дець, по Сомалі кожного року, по Криму чи Донбасу жодного, ось читайте самі: Резолюції ООН
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В ТУАЛЕТЕ ПИСАЛИ? ПОЖОВАНАЯ, КАК ИЗ ЖОПЫ.
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Розганяється новина про ніби-то опубліковану "формулу Штайнмаєра". Але якщо уважно читати цей папірець (і навіть неуважно), то ніякої "формули" не видно. Написано про порядок введення в дію ЯКОГОСЬ закону і все!
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