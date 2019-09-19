 До омбудсмена РФ Москалькової повторно звернуться щодо кожного полоненого українця, - Денісова

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це заявила Уповноважена з прав людини Верховної Ради України Людмила Денісова.

Денісова зустрілася з сім'ями звільнених 7 вересня українських політв'язнів і тих, хто ще перебуває в місцях несвободи на території Росії та анексованого Криму.

"Поговорили щодо всіх нагальних питань про процес звільнення", - сказала Денісова.

За її словами, важливим питанням є стан фізичного і психологічного здоров'я, а також своєчасний доступ ув'язнених у Росії українців до відповідної медичної допомоги.

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Денісова запевнила, що щодо кожного з утримуваних будуть зроблені "відповідні повторні звернення" до Уповноваженого з прав людини Росії Тетяни Москалькової.

"Робота зі звільнення і повернення всіх громадян України, які досі перебувають в ув'язненні на території Росії та анексованого Криму, проводиться щодня. Підкреслюю, що кожен зі 113 громадян України зі списку утримуваних осіб, якими Україна і Росія обмінялися 16 липня 2019 - перший на звільнення", - сказала рідним Денісова.

"Робиться все для того, щоб найближчим часом усі 113 українців повернулися на батьківщину", - підкреслила Денісова.

Раніше Денісова заявила, що в Росії і окупованому Криму все ще утримують 113 українців.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

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Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.