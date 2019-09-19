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 Політика України, За кордоном
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Все про:перемовини (1382) Пєсков (582) Донбас (13060) Тристороння контактна група (136)

 Пєсков назвав висунення Україною умов для реалізації "формули Штайнмаєра" "новим явищем", яке не відповідає домовленостям

Рішення України поставити умови для реалізації "формули Штайнмаєра" не вкладається в рамки раніше підтверджених домовленостей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у четвер прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Раніше всі погодилися з "формулою Штайнмаєра і жодних умов при цьому паралельно не висувалося. Тобто вона не була зумовлена чимось. Зараз українська сторона змінила свою позицію", - сказав він журналістам у четвер.

Пєсков наголосив, що поки що в Кремлі можуть констатувати цей факт: "Це не вкладається в рамки раніше підтверджених домовленостей".

Прессекретар президента зазначив, що висунення Україною умов для реалізації "формули Штайнмаєра" - "це нова позиція для всіх країн, які раніше декларували свою згоду з цією формулою, це нове явище".

Відповідаючи на запитання про те, які подальші кроки бачать у Москві, Пєсков сказав: "Безумовно, роботу треба продовжувати. Але наскільки може робота продовжуватиметься в умовах мінливої позиції - ми поки що не можемо сказати: постійно мінливої або епізодично мінливої - але в будь-якому разі це не сприяє швидкому просуванню".

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Говорячи про те, наскільки нова позиція України може вплинути на перспективи подальшого розвитку подій, Пєсков зазначив, що "поки що важко сказати".

Нагадаємо, 18 вересня представник України на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма заявив, що Україна не має принципових заперечень проти "формули Штайнмаєра", але її реалізація можлива лише за умови виконання низки попередніх умов.

Своєю чергою представник РФ у контактній групі Борис Гризлов вважає рішення Києва про відмову підписувати формулу Штайнмаєра зривом домовленостей радників глав країн "нормандської четвірки".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149359
 
 
 Топ коментарі
 
Письков! А где в долбаных минских соглашениях есть упоминание о грёбаной формуле Штанмайера?
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Зеля новые соглашения пообещал: сдать кацапам Украину. Без условий.
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То шо там шоколадні?
Апять фсе прапало?
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козлятина, ты лучше вспомни Будапештский меморандум, который похерен Рашкой... После агрессии 2014 года Украина имеет полное моральное право ваще каждый день менять свои условия, хоть по "минску", хоть по этому "штангенциркулю"... Как не удивительно, но спасибо Кучме, это он отказался подписывать "штайнмаеровскую" хрень в том варианте на котором настаивали рашисты, если бы не Кучма, мы бы уже сегодня жили де-факто в зависимой от ху@ла стране... Зеленая слякоть дорого обойдется Украине, спасибо туповатому обывателю...
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все просто. называется "не прокатило". думали в тихаря протолкнуть и даже согласились 2 сентября но что то пошло не так. в сеть просочились данные и пришлось резко отрабатывать вариант "мы такого не говорили". впрочем у коземанды это происходит довольно часто. то премьер-душка не то ляпнет FT, то сам зебобик "ничего не должен" и не говорил а просто шутил, то бурят развлекается фейком про увольнение.... команда дегенератов какая то
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Значит Письков подтвержает что ЗЕлёная падаль полностью согласилась на формулу Капитуляции.
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Не,а если таки Зе прогнется и сделает все как Пу хотел,то шо,ведь он сказал шо войну прекратит и прекратил,а потом победителей не судят,да тут еще и обмены и с газом порешит и прочие плюшки,как думаете?
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Решение Украины поставить условия для реализации "формулы Штайнмайера" не укладывается в рамки ранее имевшихся и подтвержденных договоренностей. - рашист и оккупант Украины ,для того .что бы укладывалось в рамки ,тварь, выполни договоренности Будапештской бумаги...
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Беспредельщики запоребрика Кокаиниста безвольного раком ставят
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кацапии осталось 3-5 лет до развалика...нам некуда спешить Пєсков назвав висунення Україною умов для реалізації "формули Штайнмаєра" "новим явищем", яке не відповідає домовленостям - Цензор.НЕТ 9809
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Цікаво, де в мінських угодах формула Штайнмаєра? Україна більш нічого не узгоджувала. Терендить Піськов...
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в действиях политического руководства Украины проявляется психологический феномен- Стокгольмский синдром, только этим можно объяснить позитивные эмоциональные отношения, которые складываются между жертвой и агрессором и принятия"формулы Штайнмаера", что приведет в будущем к невосполнимым моральным, политическим и экономическим потерям
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Теперь не только Песков, но и весь мир увидит воочию, что мы не выполняем свои договорённости, что мы тормозим минский процесс, что мы являемся недоговороспособной страной. Не удивлюсь, если в следующем году запад начнёт потихоньку снимать санкции с России.
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"Разумньій" , не только Украина ставит в приоритет вопросьі безопасности перед вьіборами , согласно формульі Штайнмаера , но и Меркель с Макроном и США в лице Волкера. Посочувствуй лучше кремлевскому Пьіне , все против него , бедолаги !
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Не стоит даже публиковать информационные "выкидыши" референта карлика-педофила путина) Надо отстаивать свою позицию и не прогибаться, а самим гнуть козлорылых ватников. Добивать в международных судах "Газпром"; подружиться с Данией и Словакией и заблокировать "Северный гавнопоток-2"; добиться окончательного признания всеми параши как страны, ответственной за терракт со сбитым боингом"; добиться отвода про-российского судьи в суде Амстердама, заменить на нормального и вернуть скифскре золото из Крыма в Украину; выиграть суд в ЕСПЧ против козломордых, добить кацапов иском Арбитражного суда Гааги по взысканию с РФ компенсаций за активы в Крыму на сумму 1,2 трлн. грн.! Надо работать активно и моксели развалятся. Пару лет и им ******.
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Если удастся вытянуть Пука на переговоры , это будет тактическая победа . Подтверждение не способности рфии к переговоров . Тот кто кричит про копитуляцию кремлевский тролль .
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