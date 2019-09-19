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 Політика України
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Все про:ЄБРР (48) Гонтарева (323) Приватбанк (302)

 ЄБРР уважно спостерігає за ситуацією навколо "Приватбанку" і Гонтаревої, - віцепрезидент Пію

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) уважно спостерігає за ситуацією навколо "Приватбанку" та подіями, пов'язаними з ексглавою Національного банку України Валерією Гонтаревою, повідомив віцепрезидент ЄБРР Алан Пію.

"Ми очікуємо від української влади правильних речей із відстеження коштів, які було вкрадено з банку і, звісно ж, ми очікуємо, що цей банк не буде повернено колишнім власникам. Це саме те, що я почув від президента Зеленського на зустрічі з ним. Я не маю підстав сумніватися в його готовності це зробити. Водночас ми пильні. Ми судимо за справами... ми відстежуємо ситуацію надзвичайно ретельно", - сказав він під час зустрічі з журналістами в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна .

За словами Пію, під час зустрічі президент дав зрозуміти, що він усвідомлює: ці події - прямий виклик українській владі, іміджу країни та іміджу його самого.

"Я переконаний, що він розуміє це", - додав банкір.

При цьому віцепрезидент ЄБРР зазначив, що реакція Зеленського на події, пов'язані з Валерією Гонтаревою, була запізнілою, проте озвучена ним на цьому тижні позиція досить чітка.

"Коли ми зустрілися у вівторок, це був перший пункт порядку денного, який він вніс. Він сам, я не питав його", - наголосив віцепрезидент ЄБРР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгресмени запрошують Гонтареву в США для спілкування: "Ми спостерігаємо за подіями дуже уважно"

Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149358
 
 
 Топ коментарі
 
Коломойский обворовывал украинцев, а им виновата Гонтарева, ведь так говорит канал Коломойского...
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За Хонтарьовой лууче через глазок в камере наблюдать..
🤗
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зелене чмо нефіга не розуміє.. ви його переоцінюєте..
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Коломойский обворовывал украинцев, а им виновата Гонтарева, ведь так говорит канал Коломойского...
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За Хонтарьовой лууче через глазок в камере наблюдать..
🤗
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Шановний, з камери у вас не вийде спостерігати, бо вічко відчиняється лише зовні.
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Имидж Зеленского. Что это? Абстракция, иллюзия, голограмма? Еще варианты?
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зебілізм або голобородьковатність мізків ЕБРР внимательно наблюдает за ситуацией вокруг ПриватБанка и Гонтаревой, - вице-президент Пию - Цензор.НЕТ 6033
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Истерика у 🐕🐕🐖🐖..
😁
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зелене чмо нефіга не розуміє.. ви його переоцінюєте..
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вальцман, завидуй молча)
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сатановская когда нибудь вообще не бухает?..
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Можешь срать на Зебила сколько хочешь, я евреев после Вальцмана уже недолюбливаю. Он и его банда евреев всю свою репутацию обгадила.
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Це творчість кацапської пропаганди, часів "вальцмана" Свіженького ще не "підвезли"
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поросенко сделает все, чтобы гонтарева не вернулась в Украину и не стала давать показания, как по его указаниям обвалила гривну и провернула аферы, в результате которых, миллионы ушли в офшоры поросенко..
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**** ни слова не говорит про оффшоры пороха, а вот про деньги украденые из Привата говорит открыто, хотя ведь зебилы против олигархов, но за игорвалерича.
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Не говорить, бо нема про що. **** оперує фактами, а не пропагандистськими міфами, які розповсюджує "Г+Г". Навіть тепер весь зелений генпрокурор не може європейцям надати реальних фактів.
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Эти все фото со свадьбы сына Сатановской. Сюда и пошли все ворованные ею деньги от разницы курса гривны и доллара.
ЄБРР уважно спостерігає за ситуацією навколо "Приватбанку" і Гонтаревої, - віцепрезидент Пію - Цензор.НЕТ 2374
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"их послали подслушивать, а они подсматривают" (С)
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а как мвф за этим наблюдает...))
"которые были украдены из банка Источник: https://censor.net.ua/n3149358"
интересно, это о ком, неужели о бене с зелей?? ))
вот и вся цена "незаконному отжиму"
ау зебенята !!!!!!!!!!!!!!
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н-да, в споре честнейших людей украины похоже победитсамый честный
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Ну якщо відвернуться європейські банки то я гадаю що нам братська росія допоможе. Вони допомогають кредитами іншим! І нафіг нам не потрібні ті європейці з піндосами
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у малоросийского федерального округа нет братской россии, они сами братская россия
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так зеля с беней ради этого и стараются
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БОРЬБА ГИГАНТОВ. Порошенко - Коломойский. Господа, ставьте свои ставки.
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Да посылайте эти ****, МВФ, Госдепы...
Для успешных реформ главное знать, где дома врагов нарида, которые можно сжечь, и родственников, которых можно покалечить.
Но мы не Роися не.
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**** фигня, с зорким глазом англицкой финансовой разведки..
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Порохоботы всех запугали своми страшилками, не хотят в тюрягу идти по хорошему. Палят свои дома и машины...
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🐷 готовится к решетке. А, как известно, против тюрьмы любые средства хороши.
😁
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- Изя, ты слышал, в Киеве террорист захватил мост и требует сумку денег?
- Сёма, я слышал хуже. Террорист захватил Украину и требует Приватбанк.))
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Треба подивитись правді в очі і визнати, в Приваті не було ніякого критичного дисбалансу у 5 млрд. дол, треба був лише невеличкий рефінанс нацбанка у розмірі 10 млрд. гр. і загроза перебоїв з виплатами банка своїм дипозитерам щезала. Приват, насправді, був націоналізований, бо він займав більше 30% ринку банківських послуг і тому з міркувань закордонних знавців антимонопольних законів мав бути націоналізований. Все це зрозуміло. Але незрозуміло, чому ДТЕК Ахметова, який займає під 70% ринку енергопостачань в країні досі є фактично вдвічі більшим монополістом, ніж був Приват!!! А за облгази Фірташа навіть і казати соромно. То чому питання стоїть тільки навколо Привата???
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Тому, що на виведені гроші вкладників Приватбанку Коломойський утримує структуру, яка оплачує зокрема і ваші послуги.
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То для вас авторитет Гройсман? А Фейсбук стверджує, що ботоферми створили структури, наближені до Коломойського. Оце позавчора він їх знатно почистив, позакривавши купу акаунтів. А я більше вірю Фейсбуку,тніж Гройсману. 😁
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Чому на Приват стався такий вибірковий наїзд? Як на мене, то нічого дивного тут нема. Влада Порошенка була владою російських шпигунів. Муженко, Назаров, Матіос, інші мародери насірови шкодили і грабували державу, як тільки могли. Ахметов фінансував сєпарський Оплот, Фірташ - всю п"яту колону, Пінчук - взагалі Януковіча. І лише Коломойський врятували від окупації Дніпро, Харков, Запоріжжя, Одесу... То чому російський шпигун Порошенко не мав би кинути на нього всю свою ботоферму і продажних "сичей" і "фурсів"???
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