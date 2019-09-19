 ЄБРР уважно спостерігає за ситуацією навколо "Приватбанку" і Гонтаревої, - віцепрезидент Пію

"Ми очікуємо від української влади правильних речей із відстеження коштів, які було вкрадено з банку і, звісно ж, ми очікуємо, що цей банк не буде повернено колишнім власникам. Це саме те, що я почув від президента Зеленського на зустрічі з ним. Я не маю підстав сумніватися в його готовності це зробити. Водночас ми пильні. Ми судимо за справами... ми відстежуємо ситуацію надзвичайно ретельно", - сказав він під час зустрічі з журналістами в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна .

За словами Пію, під час зустрічі президент дав зрозуміти, що він усвідомлює: ці події - прямий виклик українській владі, іміджу країни та іміджу його самого.

"Я переконаний, що він розуміє це", - додав банкір.

При цьому віцепрезидент ЄБРР зазначив, що реакція Зеленського на події, пов'язані з Валерією Гонтаревою, була запізнілою, проте озвучена ним на цьому тижні позиція досить чітка.

"Коли ми зустрілися у вівторок, це був перший пункт порядку денного, який він вніс. Він сам, я не питав його", - наголосив віцепрезидент ЄБРР.

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Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.