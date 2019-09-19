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 Політика України
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Все про:ВР (5751) ЦВК (830) Корнієнко (34)

 У списку кандидатів до нового складу ЦВК є чинні члени комісії, - Корнієнко

У списку кандидатів на посади членів Центральної виборчої комісії є чинні члени комісії.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це заявив журналістам у кулуарах парламенту нардеп від "Слуги народу" Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання, хто в списку кандидатів у ЦВК.

"Ми ж не світимо людей, щоб їм не створювати зайвих проблем ... Там є чинні члени ЦВК, які підтвердили свою політичну неупередженість та професіоналізм протягом передвиборчого процесу", - зазначив нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидатури до нового складу ЦВК подали всі фракції Ради, - Качура

Нагадаємо, раніше стало відомо, що всі парламентські фракції вже направили президенту списки своїх кандидатур до складу нової Центральної виборчої комісії.

13 вересня Верховна Рада достроково припинила повноваження всього складу ЦВК.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149357
 
 
 Топ коментарі
 
А есть и новые лица, например, Елена Лукаш.
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Зебіли вивчили вже програму партії, мать вашу? В списке кандидатов в новый состав ЦИК есть действующие члены комиссии, - Корниенко - Цензор.НЕТ 5942 В списке кандидатов в новый состав ЦИК есть действующие члены комиссии, - Корниенко - Цензор.НЕТ 6677
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А есть и новые лица, например, Елена Лукаш.
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Зебіли вивчили вже програму партії, мать вашу? В списке кандидатов в новый состав ЦИК есть действующие члены комиссии, - Корниенко - Цензор.НЕТ 5942 В списке кандидатов в новый состав ЦИК есть действующие члены комиссии, - Корниенко - Цензор.НЕТ 6677
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А он действующий? Вы, батенька, совсем от жизни отстали.
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Может ентот орденоносец в резерве..
😁
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бывших членов не бывает, все они -действующие В списке кандидатов в новый состав ЦИК есть действующие члены комиссии, - Корниенко - Цензор.НЕТ 4552
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Вот теперь попробуй-те утверждать что ЦВК не фальсифицировала выборы в пользу Зеленского.
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"Підтвердили політичну безпристрасність" - це розписалися у лояльності до зеленого цунамі? Чи до любові до грошових знаків? Тоді вони точно аполітичні.
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