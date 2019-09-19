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Все про:прокуратура (1883) реформи (1670) Військова прокуратура (575) Переатестація (55) Монастирський (5)

 Відкривається можливість через переатестацію залишити саме професійні кадри, - Монастирський про реформу прокуратури

Завдяки реформі прокуратури вдасться провести переатестацію і залишити тільки професійні кадри.

Про це заявив журналістам у кулуарах парламенту голова комітету з питань правоохоронної діяльності, нардеп від "Слуги народу" Денис Монастирський, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Наше бачення, що зараз відкривається така можливість через переатестацію залишити саме професійні кадри в прокуратурі. А ті кадри, в яких питання є щодо доброчинності, професіоналізму - повинні покинути органи прокуратури. Але я не думаю, що це буде масове явище, особливо на місцевому рівні прокуратур. Тому що в принципі, найбільше запитань у мене та інших членів комітету саме до співробітників Генеральної прокуратури", - зазначив нардеп.

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За його словами, співробітники Генпрокуратури першими пройдуть переатестацію.

Крім того, за його словами, законопроєктом про реформу прокуратури скасовується військова прокуратура, замість якої працюватиме спеціалізована.

"Буде створена спеціалізована прокуратура, генеральний прокурор наділений таким правом, де будуть працювати прокурори, здійснюватимуть процесуальне керівництво щодо військових злочинів. Проблема питання в тому, що попередня військова прокуратура, вона займалася не тільки військовими злочинами, а й багатьма іншими злочинами. В такому випадку, я вважаю, має залишитися професійний підхід, тобто ті люди, які реально знаються на розслідуванні військових злочинів, вони дійсно є особливими, і саме тому буде існувати, і створена спеціалізована прокуратура", - зазначив Монастирський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149354
 
   
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Мається на увазі залишити професійних лизоблюдів? Чи може правильніше - лизоб*ядів?
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сдается, шо время прокуроров ушло в прошлое. они всего лишь помеха на пути принтера, работающего в турборежиме
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мусаров уже переаттестовали, теперь прокурорских Открывается возможность через переаттестацию оставить именно профессиональные кадры, - Монастырский о реформе прокуратуры - Цензор.НЕТ 8482
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Ну разве только "профессиональные" рэкетиры и крышеватели, то да их там полно.
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Відкривається можливість через переатестацію залишити саме професійні кадри, - Монастирський про реформу прокуратури - Цензор.НЕТ 9631 .Ага ,, значит - " новые лица " уже не актуально . ? Теперь - та пусть будут и старые , абы лишь "свято место , небыло пусто" ..!
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мабуть професиональность кадров будут проверять Сторч .или Борщ,а возможно будут наняты китайские професионалы....? тогда всем нонишним и вчерашним- площадь Независимоси,будет площадью-Тянь- ань -мень.для большинства с мешком на голове,,
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