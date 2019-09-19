 Відкривається можливість через переатестацію залишити саме професійні кадри, - Монастирський про реформу прокуратури

Про це заявив журналістам у кулуарах парламенту голова комітету з питань правоохоронної діяльності, нардеп від "Слуги народу" Денис Монастирський, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Наше бачення, що зараз відкривається така можливість через переатестацію залишити саме професійні кадри в прокуратурі. А ті кадри, в яких питання є щодо доброчинності, професіоналізму - повинні покинути органи прокуратури. Але я не думаю, що це буде масове явище, особливо на місцевому рівні прокуратур. Тому що в принципі, найбільше запитань у мене та інших членів комітету саме до співробітників Генеральної прокуратури", - зазначив нардеп.

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За його словами, співробітники Генпрокуратури першими пройдуть переатестацію.

Крім того, за його словами, законопроєктом про реформу прокуратури скасовується військова прокуратура, замість якої працюватиме спеціалізована.

"Буде створена спеціалізована прокуратура, генеральний прокурор наділений таким правом, де будуть працювати прокурори, здійснюватимуть процесуальне керівництво щодо військових злочинів. Проблема питання в тому, що попередня військова прокуратура, вона займалася не тільки військовими злочинами, а й багатьма іншими злочинами. В такому випадку, я вважаю, має залишитися професійний підхід, тобто ті люди, які реально знаються на розслідуванні військових злочинів, вони дійсно є особливими, і саме тому буде існувати, і створена спеціалізована прокуратура", - зазначив Монастирський.