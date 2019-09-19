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 Політика України
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Все про:законопроект (755) заробітна плата (562) прокуратура (1883) Монастирський (5)

 У законі про реформу прокуратури прописано підвищення зарплат прокурорів, - Монастирський

У законі авторства президента Володимира Зеленського про реформу прокуратури закладено зростання зарплат прокурорів.

Про це заявив журналістам у кулуарах парламенту голова комітету з питань правоохоронної діяльності, нардеп від "Слуги народу" Денис Монастирський, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми записали до закону доволі нормальну зарплату прокурорів, яка зростатиме протягом кількох років. Ми говоримо про те, що питання забезпечення цієї норми закону зараз за урядом", - зазначив Монастирський.

Крім того, він підкреслив, що зарплати будуть надавати тільки новим переатестованим прокурорам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відкривається можливість через переатестацію залишити саме професійні кадри, - Монастирський про реформу прокуратури

"Для них це буде мотивацією і можливістю: якщо вони проходять переатестацію, то після цього отримують гідну зарплату", - сказав Монастирський.

За його словами, підвищення зарплати відбудеться за рахунок скорочення кількості прокурорів.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкт (№1032), який передбачає реформування органів прокуратури та переатестацію прокурорів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149352
 
 
 Топ коментарі
 
Там старые и без зарплаты работать согласны.
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Ого какая рехформа, этому ворью теперь будут больше платить. Ну рехформатор...
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Стоп! Узеленского обіцяли підвищення зарплат вчителям, а не прокурорам. Чи то не Узеленского, а у Голобородька? А як же вчителі? Вони ж так надіялися, так дружно голосували, так захищали у диспутах.
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Ого какая рехформа, этому ворью теперь будут больше платить. Ну рехформатор...
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скока прокурора не корми он все равно в стакан смотрит
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Скільки зебіла в Трускавці не вчи, а він все одно обличчя під росу підставляє.
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Там старые и без зарплаты работать согласны.
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Все лучшее детям. Тарифы снижаем олигархам, зарплаты повышаем судьям и прокурворам, новейшую технику и оборудование мусорам... Привет Расеяяяяя!!!
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так делал и завещал великий патриот Порох
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Ну куди ж без Пороха. 😁 Бюджет він приймав. І так, Гончарука прем'єром теж Порошенко поставив. Що ж це робиться, людоньки? Коли ж тому Зєлєнскому працювати дадуть?
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А еще пенсии евреям в Израиль, разминируем
и восстанавливаем даунбасс за деньги украинских налогоплательщиков...и еще много лайна предлагают "эти молодые лица"...Только не говорят, откуда деньжат возьмут...
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И самое интересное что никто не возмущается и не протестует. То ли народу все пох. уже стало то ли все кто поактивнее плюнул на все и уехал из страны то ли остальные рабы уже отупели и смирились со своей судьбой раба.
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Стоп! Узеленского обіцяли підвищення зарплат вчителям, а не прокурорам. Чи то не Узеленского, а у Голобородька? А як же вчителі? Вони ж так надіялися, так дружно голосували, так захищали у диспутах.
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В законе о реформе прокуратуры прописано увеличение зарплат прокуроров

Только порошенковские прокуроры этого не получат , потому шо пан Рябошапка зачистит всю эту токсичную заразу . Сегодня как раз и закон приняли для этого В законе о реформе прокуратуры прописано увеличение зарплат прокуроров, - Монастырский - Цензор.НЕТ 741
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А как же повышение зарплат учителям, хотя бы не порошенковским, а позеленелым? Обещали же 4000 долларов!
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А тут схема простая . Новые прокуроры отожмут у пороховнявых майно и будет на зарплаты не только учителям , но и воспитателькам . Порохоботы мноооого накрали , работы непочатый край .
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Ну що зубожілі, навибирали собі слуг народу?! В законе о реформе прокуратуры прописано увеличение зарплат прокуроров, - Монастырский - Цензор.НЕТ 6426
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порохобот! а що нового змінилося після Пороха?
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Зебіл! Нагадай за що ви голосували, якщо нічого не змінилось?
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А вчителям що?
Великого зеленого приладу для гри на роялі?
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За чем учителям ? Они же не будут режим зели от народа защищать ? Лояльность стоит денег !
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А тем временем раненные в боях собирают деньги и лекарства на свое лечение. В законе о реформе прокуратуры прописано увеличение зарплат прокуроров, - Монастырский - Цензор.НЕТ 7274
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А прокуроры знают, что им еще и зарплату платят? Судя по их имуществу этой зарплаты им хватает часа на 2 не больше.
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шо мало платят? так никто же не уходит и так
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Купить лояльность надо ? Кто будет не согласных карать ?
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Да, деньги из госбюджета раздавать - супер реформа ! А как на счёт усиления ответственности для них в самой коррумпированной стране европы ???? Теперь к "прилипающим к рукам" деньгам добавится ещё и усиленное финансирование блюстителей...
Опять саботаж и профанация !!!
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Благодаря помощи граждан в Житомирский военный госпиталь купили два аппарата для вакуумной терапии ран, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж -- прокурорам деньги есть , и всего вам хорошего, вы держитесь . Поняли , да ? Привет диктатура . Карательным органам и вертолеты и зарплаты . Не по руски ли это ? Хахаха, вы же за это голосовали? Слава тебе Господи что я в Дании, и не будет дубинка равнять мой горб ! Хахаха
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Ну конечно, зарплаты прокурорам не забыли повысить. Кто бы срмневался. А может просто ликвидировать Генпроукратуру и скинуть все расходы на местные бюджеты, пусть кормят прокуроров по остаточному принципу. Это ж какая экономия для бюджета выйдет! Все равно с них толка как с козла молока.
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Тадаааам!!!

Ну это ж нужно. Это ж надо потерпеть. Не все сразу.
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Как там говорил персонаж сериала Голобородько?
Политика / Общество 19-сен, 05:289 1 882 5

«Чтобы президент жил, как простой учитель, а учитель как президент», да?

Давайте теперь откроем бюджет, и посмотрим, как именно простой учитель теперь, когда уже наагитировал в школе и проголосовал, получит ****** на воротник, а не 4000 долларов в месяц.

• Повышение прожиточного минимума в первом полугодии 2020 года не запланировано. Если вы считаете, что хлеб и картошка стали слишком дорогими, попробуйте есть пирожные.

• Повышение пенсий в первом полугодии 2020 года не запланировано.

• Деньги, на повышение зарплат учителям в связи с введением новой тарифной сетки, не выделены.

• Общий объём субсидий уменьшен на 7 миллиардов гривень.

• Финансирование программы Фонда Президента по поддержке образовательных, научных и спортивных программ для молодёжи сокращено в два раза.

• Армия - без повышения, впервые за 5 лет. И без учёта инфляции.

А кому же на Руси будет жить хорошо?

• Средства на заработную плату налоговикам и таможенникам увеличены на 2 миллиарда гривень.

• Фискальная служба в целом, разделённая на налоговую и таможенную, почему-то стало требовать денег больше, а не меньше, и получит в общей сложности на 4 миллиарда гривень больше.

• Финансирование ДУС (Державне управління справами) с его закрытыми профилакториями, государственными дачами и заводом по производству бухла (********?!) - увеличено.

• Министерство внутренних дел получит средств на 100 миллионов больше, чем в 2019 году.

• Офис президента (бывшая администрация президента) потратит на 38.8 миллионов гривень больше, чем в 2019 году.

• Обычные суды получат на 510 миллионов больше, Верховный суд - на 100 миллионов больше, Высший антикоррупционный суд - на 55 миллионов больше.

• Генеральная прокуратура - на 398 миллионов больше.

• ДБР получит на 791 миллион гривень больше. Это ДВА МИЛЛИАРДА ГРИВЕНЬ в год. Два миллиарда за то, чтобы соколы ДБР выполняли команды вернувшегося в страну Портнова.

Ну как, нормально наш «президент из народа» зажигает, да?

Олигархов, я смотрю, там всех уже раскуркулили, да, учителя живут как президенты, коррупцию побороли, эпохе бедности закончилась, да?

Владимир Завгородний
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Если прокурорам не повысят зарплату,то они все выедут на заработки в Польшу.Как Украина без них проживёт?
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Не смішно. Я особисто знаю двох прокурорів і 5 слідчих які у Празі на заробітках. Ще 4 займаються бізнесом. Один купив бусик і возить заробітчан в Італію і ЖОДЕН! не жалкує що звільнився і не бажає назад.
А тепер саме цікаве, жодне із них не був замінений повноцінним працівником. Прийшов повний шлак, нулі...
Це правда усі рядові прокурори, але ж генерали від малої зарплати і так не тікають?
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Гуморист, а хіба у старому Законі не було це передбачено? Було, і що? Та нічого, п'ять років не виконували Закон. А чому ж зараз будуть? Ну... можливо тому, що бюджетний комітет забракував його проект зазначивши що для реалізації змін коштів не має і скорше 2021 року не буде?
Є слова, а є реалії. Тільки на вихідну допомогу військовим прокурорам потрібно 100 лямів..
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