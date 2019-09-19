 У законі про реформу прокуратури прописано підвищення зарплат прокурорів, - Монастирський

Про це заявив журналістам у кулуарах парламенту голова комітету з питань правоохоронної діяльності, нардеп від "Слуги народу" Денис Монастирський, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми записали до закону доволі нормальну зарплату прокурорів, яка зростатиме протягом кількох років. Ми говоримо про те, що питання забезпечення цієї норми закону зараз за урядом", - зазначив Монастирський.

Крім того, він підкреслив, що зарплати будуть надавати тільки новим переатестованим прокурорам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відкривається можливість через переатестацію залишити саме професійні кадри, - Монастирський про реформу прокуратури

"Для них це буде мотивацією і можливістю: якщо вони проходять переатестацію, то після цього отримують гідну зарплату", - сказав Монастирський.

За його словами, підвищення зарплати відбудеться за рахунок скорочення кількості прокурорів.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкт (№1032), який передбачає реформування органів прокуратури та переатестацію прокурорів.