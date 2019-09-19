 У законі про реформу прокуратури прописано підвищення зарплат прокурорів, - Монастирський

Про це заявив журналістам у кулуарах парламенту голова комітету з питань правоохоронної діяльності, нардеп від "Слуги народу" Денис Монастирський, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Ми записали до закону доволі нормальну зарплату прокурорів, яка зростатиме протягом кількох років. Ми говоримо про те, що питання забезпечення цієї норми закону зараз за урядом", - зазначив Монастирський.
Крім того, він підкреслив, що зарплати будуть надавати тільки новим переатестованим прокурорам.
"Для них це буде мотивацією і можливістю: якщо вони проходять переатестацію, то після цього отримують гідну зарплату", - сказав Монастирський.
За його словами, підвищення зарплати відбудеться за рахунок скорочення кількості прокурорів.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкт (№1032), який передбачає реформування органів прокуратури та переатестацію прокурорів.
и восстанавливаем даунбасс за деньги украинских налогоплательщиков...и еще много лайна предлагают "эти молодые лица"...Только не говорят, откуда деньжат возьмут...
🤗
Только порошенковские прокуроры этого не получат , потому шо пан Рябошапка зачистит всю эту токсичную заразу . Сегодня как раз и закон приняли для этого
Великого зеленого приладу для гри на роялі?
Опять саботаж и профанация !!!
Ну это ж нужно. Это ж надо потерпеть. Не все сразу.
Политика / Общество 19-сен, 05:289 1 882 5
«Чтобы президент жил, как простой учитель, а учитель как президент», да?
Давайте теперь откроем бюджет, и посмотрим, как именно простой учитель теперь, когда уже наагитировал в школе и проголосовал, получит ****** на воротник, а не 4000 долларов в месяц.
• Повышение прожиточного минимума в первом полугодии 2020 года не запланировано. Если вы считаете, что хлеб и картошка стали слишком дорогими, попробуйте есть пирожные.
• Повышение пенсий в первом полугодии 2020 года не запланировано.
• Деньги, на повышение зарплат учителям в связи с введением новой тарифной сетки, не выделены.
• Общий объём субсидий уменьшен на 7 миллиардов гривень.
• Финансирование программы Фонда Президента по поддержке образовательных, научных и спортивных программ для молодёжи сокращено в два раза.
• Армия - без повышения, впервые за 5 лет. И без учёта инфляции.
А кому же на Руси будет жить хорошо?
• Средства на заработную плату налоговикам и таможенникам увеличены на 2 миллиарда гривень.
• Фискальная служба в целом, разделённая на налоговую и таможенную, почему-то стало требовать денег больше, а не меньше, и получит в общей сложности на 4 миллиарда гривень больше.
• Финансирование ДУС (Державне управління справами) с его закрытыми профилакториями, государственными дачами и заводом по производству бухла (********?!) - увеличено.
• Министерство внутренних дел получит средств на 100 миллионов больше, чем в 2019 году.
• Офис президента (бывшая администрация президента) потратит на 38.8 миллионов гривень больше, чем в 2019 году.
• Обычные суды получат на 510 миллионов больше, Верховный суд - на 100 миллионов больше, Высший антикоррупционный суд - на 55 миллионов больше.
• Генеральная прокуратура - на 398 миллионов больше.
• ДБР получит на 791 миллион гривень больше. Это ДВА МИЛЛИАРДА ГРИВЕНЬ в год. Два миллиарда за то, чтобы соколы ДБР выполняли команды вернувшегося в страну Портнова.
Ну как, нормально наш «президент из народа» зажигает, да?
Олигархов, я смотрю, там всех уже раскуркулили, да, учителя живут как президенты, коррупцию побороли, эпохе бедности закончилась, да?
Владимир Завгородний
А тепер саме цікаве, жодне із них не був замінений повноцінним працівником. Прийшов повний шлак, нулі...
Це правда усі рядові прокурори, але ж генерали від малої зарплати і так не тікають?
Гуморист, а хіба у старому Законі не було це передбачено? Було, і що? Та нічого, п'ять років не виконували Закон. А чому ж зараз будуть? Ну... можливо тому, що бюджетний комітет забракував його проект зазначивши що для реалізації змін коштів не має і скорше 2021 року не буде?
Є слова, а є реалії. Тільки на вихідну допомогу військовим прокурорам потрібно 100 лямів..