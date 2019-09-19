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Все про:Міноборони (2794) розвідка (1463)

 Окупанти інтенсивно застосовують ДРГ в "сірій зоні" для провокацій бойових зіткнень із підрозділами ОС, - розвідка

Командування російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях продовжує провокувати бойові зіткнення з передовими підрозділами Об'єднаних сил, серед іншого за рахунок інтенсивного застосування диверсійно-розвідувальних груп у "сірій зоні".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Як зазначають в українській розвідці, диверсанти працюють також в інтересах зйомок фейкових матеріалів російськими телевізійниками: "Вони підпалюють суху траву і під прикриттям "природних димових завіс" обладнають зручні позиції для обстрілу українських військ з метою провокування вогню".

"Сфабриковані таким чином репортажі плануються до використання російськими ЗМІ для дезінформації суспільства та дискредитації дій Об'єднаних сил", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вранці найманці РФ майже годину гатили по позиціях ОС у районі Богданівки з озброєння БМП і гранатометів, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149348
 
 
 Топ коментарі
 
надо срочно отводить войска за Днепр и не провоцировать ДРГ.
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Когда войска противника отступают - чего бы и не наступать?
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ВСУ отступают - сепары наступают, власть предатели. Благодаря вам зебилы.
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надо срочно отводить войска за Днепр и не провоцировать ДРГ.
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Когда войска противника отступают - чего бы и не наступать?
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То сепари посилають парламентарів до вазеліна, а їх мочкують цинічні бЕндери. Чомусь.
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ВСУ отступают - сепары наступают, власть предатели. Благодаря вам зебилы.
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Ща Сцикло швидко проблему вирішить.
Нема Українських військ в сірій зоні - нема сутичок.
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А где Джавелины, много было о них сказано, даже не по танках их запускать, а просто кацапов отправлять на удобрение, после ихних обстрелов.
Кацапы используют запрещённое оружие, а чего бы Джавелины не испробовать на кацапах, или Джавелинов уже нет?
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Какие джавелины, тут раненых вон лечить нечем.
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Вы, дефочки из Ольгино дружите после смены?
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опять российско-оккупационные, а где. млять терырысты. наемники там, или о них завтра будут говорить. когда у каски пластинка сменица?
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Реализация плана Зе по выборам на Донбасе.
Кандидата в депутаты от Слуги на Донбасе надо высунуть из окопа, и засечь время, как долго будет слушать предвыборную программу кацапский снайпер
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Отец Солдата

@uspenovka19632

Президенту та міністру оборони-це вам не в шахи грати!Не грайте з каталою в карти-ви програєте!Країну програєте.Не грайтеся в розведення зтим,хто нічого відводити не збирається!НЕ ви й ваші діти відбивали ті метри-кілометри,поливаючи їх кров*ю!Не грайтеся!
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Это проблемы лохов,которые за пять лет не удосужились закупить снайперское и электронное антидиверсионное оборудование.
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