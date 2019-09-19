 Окупанти інтенсивно застосовують ДРГ в "сірій зоні" для провокацій бойових зіткнень із підрозділами ОС, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
Як зазначають в українській розвідці, диверсанти працюють також в інтересах зйомок фейкових матеріалів російськими телевізійниками: "Вони підпалюють суху траву і під прикриттям "природних димових завіс" обладнають зручні позиції для обстрілу українських військ з метою провокування вогню".
"Сфабриковані таким чином репортажі плануються до використання російськими ЗМІ для дезінформації суспільства та дискредитації дій Об'єднаних сил", - сказано в повідомленні.
Нема Українських військ в сірій зоні - нема сутичок.
Кацапы используют запрещённое оружие, а чего бы Джавелины не испробовать на кацапах, или Джавелинов уже нет?
Кандидата в депутаты от Слуги на Донбасе надо высунуть из окопа, и засечь время, как долго будет слушать предвыборную программу кацапский снайпер
Отец Солдата
@uspenovka19632
Президенту та міністру оборони-це вам не в шахи грати!Не грайте з каталою в карти-ви програєте!Країну програєте.Не грайтеся в розведення зтим,хто нічого відводити не збирається!НЕ ви й ваші діти відбивали ті метри-кілометри,поливаючи їх кров*ю!Не грайтеся!