 Окупанти інтенсивно застосовують ДРГ в "сірій зоні" для провокацій бойових зіткнень із підрозділами ОС, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Як зазначають в українській розвідці, диверсанти працюють також в інтересах зйомок фейкових матеріалів російськими телевізійниками: "Вони підпалюють суху траву і під прикриттям "природних димових завіс" обладнають зручні позиції для обстрілу українських військ з метою провокування вогню".

"Сфабриковані таким чином репортажі плануються до використання російськими ЗМІ для дезінформації суспільства та дискредитації дій Об'єднаних сил", - сказано в повідомленні.

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