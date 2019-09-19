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 Політика України
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Все про:Вінницька область (377) Зеленський (2786) ОДА (664) Коровій (4)

 Зеленський призначив Владислава Скальського головою Вінницької ОДА

Президент Володимир Зеленський 19 вересня призначив Владислава Скальського новим головою Вінницької обладміністрації.

Про це йдеться в указі №706/2019, передає Цензор.НЕТ.

Також іншим своїм указом (№705/2019) звільнив з цієї посади Валерія Коровія.

"Звільнити Коровія Валерія Вікторовича з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України", - йдеться в тексті указу.

Владиславу Скальському - 43 роки, народився у Вінниці. За освітою - фахівець з теплогазопостачання, вентиляції та охорони повітряного басейну, закінчив Вінницький національний технічний університет. У 21 рік працював менеджером на підприємстві, яке займалося оптовою торгівлею алкоголем.

У 1999 році влаштувався на посаду заступника директора будівельної компанії "Європа". Через 7 років Скальський став менеджером у ТОВ "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" в Києві. Після низки підвищень у квітні 2007 року став директором однойменного торгового центру у Вінниці. У 2010 році переїхав працювати до Республіки Казахстан, де відповідав за розвиток мережі ТЦ регіону. За два роки переїхав до Російської Федерації, де почав працювати директором дивізіонів "Юг" і "Сибирь" у федеральній мережі гіпермаркетів компанії "Лента".

Ще через два роки - у 2014-му - повернувся в Україну, де почав керувати найбільшим ТЦ столиці Ocean Plaza. А на початку 2015 року Скальський звільнився і повернувся до Вінниці. Вже за рік він очолив комунальне підприємство "Інститут розвитку міст" Вінницької міської ради, а з 24 червня 2016 року призначений на посаду заступника міського голови Вінницької міськради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив Олександра Стадніка головою Миколаївської ОДА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149346
 
 
 Топ коментарі
 
>В 21 год работал менеджером на предприятии, которое занималось оптовой торговлей алкоголем.

Зекоманда, вы жжоте Зеленский назначил Владислава Скальского главой Винницкой ОГА - Цензор.НЕТ 10 Зеленский назначил Владислава Скальского главой Винницкой ОГА - Цензор.НЕТ 2815 Зеленский назначил Владислава Скальского главой Винницкой ОГА - Цензор.НЕТ 2815
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а вы ожидали, что он назначит какого нибудь офицера-героя с АТО, пускай даже с службы логистики? Зеленський призначив Владислава Скальського головою Вінницької ОДА - Цензор.НЕТ 1927
Подбарыжник правильной национальности... - обычный выбор Зе - арлекино...
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Поддерживаю эту кандидатуру! ))) Наш человек! "В 21 год работал менеджером на предприятии, которое занималось оптовой торговлей алкоголем."
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Гройсман молоток, получил за то что на выборах откусил у Порошенка 2,4% голосов - своего карманного губернатора...
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Гройсман - точно молоток, в смысле по составу. А Порошенку надо было кадры себе подбирать нормальные, чтобы выборы не проигрывать - не от президента все зависит, а от кадрового состава.
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Против Порошенко работала мощнейшая информационная машина - коалиция из российской пропаганды и Хозяев Коломойского.
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С кадрами там тоже правильное замечание...
Что: Гройсман, с Гонтаревой, что Аваков со Свинарчуком...(
Про мелких политических проституток и говорить нечего...
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Так не можете забыть власть Пороха ?
Этот режим, безусловно, рухнет. А вот следующий - тебе точно не понравится.
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>В 21 год работал менеджером на предприятии, которое занималось оптовой торговлей алкоголем.

Зекоманда, вы жжоте Зеленский назначил Владислава Скальского главой Винницкой ОГА - Цензор.НЕТ 10
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а вы ожидали, что он назначит какого нибудь офицера-героя с АТО, пускай даже с службы логистики? Зеленський призначив Владислава Скальського головою Вінницької ОДА - Цензор.НЕТ 1927
Подбарыжник правильной национальности... - обычный выбор Зе - арлекино...
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Поддерживаю эту кандидатуру! ))) Наш человек! "В 21 год работал менеджером на предприятии, которое занималось оптовой торговлей алкоголем."
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В 21 год работал менеджером на предприятии, которое занималось оптовой торговлей алкоголем. Источник: https://censor.net.ua/n3149346
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Можливо автор статті вже скуштував цю оптово-алкогольну продукцію
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арестович никогда не ошибается
17-02-2019, 18:48

Арестович: 101% - на этих выборах победит Порошенко, все это уже хорошо понимают
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Осталось назначить Юру Енакиевского советником Скалецкой по вопросам борьбы с алкоголизмом. Зеленський призначив Владислава Скальського головою Вінницької ОДА - Цензор.НЕТ 8149
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Разве он торговал водным раствором этанола ?
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Этого недостаточно для такой должности.
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Обратите внимание
2012-2014 работа на россии, затем вернулся в Украину и начал руководить крупнейшим ТЦ столицы Ocean Plaza поработал
на роттенбергов И лишь В начале 2015 Скальский уволился
Источник: https://censor.net.ua/n3149346
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Какой национальности это назначенец наверное можно даже не говорить ?
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Сомневаюсь, чтобы "той самой" - в Винницкой и южной части Житомирской областей есть сёла, где через одного Скальские
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одно тока огорчает, шо директору мясного рынка не нашлось места на батькивщине, цебольшая утрата для места
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В 21 год работал менеджером на предприятии, которое занималось оптовой торговлей алкоголем, ...., за два года переехал в Российскую Федерацию...
достойный кандидат от зекоманды
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