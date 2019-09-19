 Зеленський призначив Владислава Скальського головою Вінницької ОДА

Про це йдеться в указі №706/2019, передає Цензор.НЕТ.

Також іншим своїм указом (№705/2019) звільнив з цієї посади Валерія Коровія.

"Звільнити Коровія Валерія Вікторовича з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України", - йдеться в тексті указу.

Владиславу Скальському - 43 роки, народився у Вінниці. За освітою - фахівець з теплогазопостачання, вентиляції та охорони повітряного басейну, закінчив Вінницький національний технічний університет. У 21 рік працював менеджером на підприємстві, яке займалося оптовою торгівлею алкоголем.

У 1999 році влаштувався на посаду заступника директора будівельної компанії "Європа". Через 7 років Скальський став менеджером у ТОВ "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" в Києві. Після низки підвищень у квітні 2007 року став директором однойменного торгового центру у Вінниці. У 2010 році переїхав працювати до Республіки Казахстан, де відповідав за розвиток мережі ТЦ регіону. За два роки переїхав до Російської Федерації, де почав працювати директором дивізіонів "Юг" і "Сибирь" у федеральній мережі гіпермаркетів компанії "Лента".

Ще через два роки - у 2014-му - повернувся в Україну, де почав керувати найбільшим ТЦ столиці Ocean Plaza. А на початку 2015 року Скальський звільнився і повернувся до Вінниці. Вже за рік він очолив комунальне підприємство "Інститут розвитку міст" Вінницької міської ради, а з 24 червня 2016 року призначений на посаду заступника міського голови Вінницької міськради.

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