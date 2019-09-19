 Вранці найманці РФ майже годину гатили по позиціях ОС у районі Богданівки з озброєння БМП і гранатометів, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Так, на луганському напрямку близько години ночі з кулемета великого калібру були обстріляні позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу Золотого.
На донецькому напрямку також з кулемета противник вночі відкривав вогонь неподалік від Миколаївки.
Вранці окупанти з озброєння БМП, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів 50 хвилин вели вогонь по опорних пунктах українських військ в районі Богданівки, а біля Водяного застосували ручний протитанковий гранатомет і стрілецьку зброю.
"За наявною інформацією, з початку поточної доби жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений", - сказано в повідомленні.
У відомстві також зазначили, що підрозділи Об'єднаних сил надійно контролюють ситуацію на лінії зіткнення.
Нехорошо, надо бы извиниться...