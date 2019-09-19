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 Події
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Все про:Міноборони (2794) обстріл (5520) Донбас (13060)

 Вранці найманці РФ майже годину гатили по позиціях ОС у районі Богданівки з озброєння БМП і гранатометів, - Міноборони

Станом на 12.00 сьогодні, 19 вересня, російсько-окупаційні війська здійснили 4 обстріли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, на луганському напрямку близько години ночі з кулемета великого калібру були обстріляні позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу Золотого.

На донецькому напрямку також з кулемета противник вночі відкривав вогонь неподалік від Миколаївки.

Вранці окупанти з озброєння БМП, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів 50 хвилин вели вогонь по опорних пунктах українських військ в районі Богданівки, а біля Водяного застосували ручний протитанковий гранатомет і стрілецьку зброю.

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"За наявною інформацією, з початку поточної доби жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений", - сказано в повідомленні.

У відомстві також зазначили, що підрозділи Об'єднаних сил надійно контролюють ситуацію на лінії зіткнення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149345
 
 
 Топ коментарі
 
У клоуна устойчивое перемирие..
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А зеУроды продолжают нас грузить "перемириями" и "разводом" - это ли не ПРЕДАТЕЛЬСТВО?!!
Утром наемники РФ почти час били по позициям ОС в районе Богдановки из вооружения БМП и гранатометов, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6594
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просто прекратить стрелять ,да зебіли? Не забудьте телепки зірочку на лацкан нацепити Утром наемники РФ почти час били по позициям ОС в районе Богдановки из вооружения БМП и гранатометов, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9050 Утром наемники РФ почти час били по позициям ОС в районе Богдановки из вооружения БМП и гранатометов, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8945
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Причём тут Зеленский. Это проклятый Порох продолжает зарабатывать на крови. Только ему выгодна война. А Владимир Александрович готовится к миру. Богдан уже заказал для переговоров с ****** мягонькие наколенники
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А зеУроды продолжают нас грузить "перемириями" и "разводом" - это ли не ПРЕДАТЕЛЬСТВО?!!

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просто прекратить стрелять ,да зебіли? Не забудьте телепки зірочку на лацкан нацепити Утром наемники РФ почти час били по позициям ОС в районе Богдановки из вооружения БМП и гранатометов, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9050 Утром наемники РФ почти час били по позициям ОС в районе Богдановки из вооружения БМП и гранатометов, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8945
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Сепарня хоче миру з дружбою і жвачкою.
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Какие "наемники"? Потеплевшие партнеры!
Нехорошо, надо бы извиниться...
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Это такая подготовка к разведению и выборам, по методике Зеленмайера называется
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Главное - просто перестать стрелять в ответ. Ура клоуну-победителю!
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