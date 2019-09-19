 Суд скасував штраф у 3,5 млн, накладений АМКУ на компанію Ахметова: "Це була остання справа, яка також закінчилася перемогою ДТЕК"

Про це повідомила ексдержуповноважена Агія Загребельська на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Суд скасував останнє рішення АМКУ проти ДТЕК (рахунок 0:3)", - написала Загребельська.

Вона нагадала, що відповідні рішення про штраф комітет ухвалив у лютому 2019 року за підсумками розслідування, під час якого встановив, що відключення оператором системи розподілу підстанції (ПС) "Северная-150" призвело до припинення постачання електричної енергії споживачам. Тоді глава комітету Юрій Терентьєв повідомляв, що йдеться, зокрема, про 86 юридичних осіб та 1,596 тис. побутових споживачів міста Жовті Води.

"За рішенням суду, АМКУ невірно визначив товаром саме передачу електроенергії (розподіл). Також невірним суд вважає визнання споживачами осіб, яким ДТЕК постачає електроенергію, а товарними межами ринку - ринок розподілу (передачі)", - повідомила Загребельська.

За результатами дослідження матеріалів справи суд дійшов висновку про те, що під час ухвалення рішення АМКУ неправильно з'ясував обставини, що мають значення для справи, що є підставою для визнання рішення недійсним, додала ексдержуповноважена АМКУ.

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