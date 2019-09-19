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 Політика України
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Все про:суд (5534) Антимонопольний комітет (155) ДТЕК (37) Загребельська (46)

 Суд скасував штраф у 3,5 млн, накладений АМКУ на компанію Ахметова: "Це була остання справа, яка також закінчилася перемогою ДТЕК"

Господарський суд Києва визнав недійсним рішення Антимонопольного комітету України про накладення на "ДТЕК Дніпровські електромережі" штрафу в сумі 3,486 млн грн за зловживання монопольним становищем на ринку розподілу електричної енергії.

Про це повідомила ексдержуповноважена Агія Загребельська на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Суд скасував останнє рішення АМКУ проти ДТЕК (рахунок 0:3)", - написала Загребельська.

Вона нагадала, що відповідні рішення про штраф комітет ухвалив у лютому 2019 року за підсумками розслідування, під час якого встановив, що відключення оператором системи розподілу підстанції (ПС) "Северная-150" призвело до припинення постачання електричної енергії споживачам. Тоді глава комітету Юрій Терентьєв повідомляв, що йдеться, зокрема, про 86 юридичних осіб та 1,596 тис. побутових споживачів міста Жовті Води.

"За рішенням суду, АМКУ невірно визначив товаром саме передачу електроенергії (розподіл). Також невірним суд вважає визнання споживачами осіб, яким ДТЕК постачає електроенергію, а товарними межами ринку - ринок розподілу (передачі)", - повідомила Загребельська.

За результатами дослідження матеріалів справи суд дійшов висновку про те, що під час ухвалення рішення АМКУ неправильно з'ясував обставини, що мають значення для справи, що є підставою для визнання рішення недійсним, додала ексдержуповноважена АМКУ.

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Суд скасував штраф у 3,5 млн, накладений АМКУ на компанію Ахметова: Це була остання справа, яка також закінчилася перемогою ДТЕК 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149342
 
 
 Топ коментарі
 
Скупки? да вы оптимист, однако. Скорее всего при нынешних раскладах вернутся к практике вежливых предложений, от которых нельзя отказаться.... ну там, гривен по 5 за гектар...или мешок картошки...
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Базара не,все чисто конкретно ,по понятиям,что ренатик,что беня накапливают капиталы для скупки земли у зебанутых.
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Ахметке разрешили поднимать тарифы и отключать зимой должников - пусть хоть замерзнут, но платить должны.
Поздравляю зе-тыпильчиков:
"Ви зробили це разом!"
Суд отменил штраф в 3,5 млн, наложенный АМКУ на компанию Ахметова: "Это было последнее дело, которое также закончилось победой ДТЭК" - Цензор.НЕТ 8865
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Базара не,все чисто конкретно ,по понятиям,что ренатик,что беня накапливают капиталы для скупки земли у зебанутых.
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Скупки? да вы оптимист, однако. Скорее всего при нынешних раскладах вернутся к практике вежливых предложений, от которых нельзя отказаться.... ну там, гривен по 5 за гектар...или мешок картошки...
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а якщо не згідні за 5 грн, то спалим хату?
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Тю. Так ничего нового. При ПОПе было то же самое. С чем ты их поздравляешь? Суд отменил штраф в 3,5 млн, наложенный АМКУ на компанию Ахметова: "Это было последнее дело, которое также закончилось победой ДТЭК" - Цензор.НЕТ 4243
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Вы "Барыгу" типа за Ахметова выгнали.
А теперь вы же, Клоуна, за этого же самого Ахметова - вылизываете.
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При Порошенко с Ахметовым пытались судиться.
А при блаЗЕне, Ахметову сразу же отпускают все грехи и дают индульгенцию.
"Почувствуй разницу!" Зе-тыпильчик, если мозгов у тебя хватит.
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Ага пытались 😷и ротердамы тоже пытались, да соя?
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Зе-тыпил, а ТЕПЕРЬ тебе вещают, что "Ротердам - ХОРОШО!"
Но, продают ТЕБЕ уголь ДОРОЖЕ Ротердама.
А Коломойскому продают этот же уголь в ПЯТЬ раз ДЕШЕВЛЕ.
Ты счастлив, зе-тыпильчик?
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Ахметке разрешили поднимать тарифы и отключать зимой должников - пусть хоть замерзнут, но платить должны.
Поздравляю зе-тыпильчиков:
"Ви зробили це разом!"

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Ну кто б сомневался
Новые лица занимаются старыми делами,зебнявые,правда вы довольны?
Все,как вы хотели Суд отменил штраф в 3,5 млн, наложенный АМКУ на компанию Ахметова: "Это было последнее дело, которое также закончилось победой ДТЭК" - Цензор.НЕТ 3722
ПыСы ща обязательно высочит какая нить зеленая сопля и квакнет: а пэця лучше был?
зебнявые Он меня тоже не интересует
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Только в подохшем виде
А по последним новостям мертвечук особенно интересует зеленых тварей.Он имени своего кума будет капитуляцию зебнявых принимать
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Вряд-ли. Беня с мертвечуком в состоянии войны по ходу. Но посмотрим.
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Я вот пытаюсь понять: чего больше у зебнявого лохократа. Тупости или наивности?
Ну было же ясно задолго до выборов. Но зяблики упорно продолжали хавать кактус
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То бишь,по поводу капитуляции своих вошьдей ты протестовать не будеш?
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Если бы ты умел читать (ну или понимать прочитанное) ты бы спрочитал "своих"
Ну так тебя устраивает капитуляция зебнявых или нет?
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що не день то пабєда! тож чергові вітання Зе білятка
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бггг. крупных предпринимателей и вероятных инвесторов в бамбас зобижать низя. коррупция побеждена, олигархи все посажены, ура товарищи!
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Это, как после войны, до сих пор взрываются боеприпасы. 5 лет будем долго разгребать. НАРУКОВОДИЛИСЬ. За полгода не возможно перевернуть страну с коленей на голову. Если даже захотеть. Так что, не надейтесь на ЧУДО. Хотя сегодня и праздник.
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Какой? Очередного взятия за щеку?
Для зебнявых это не праздник.Обыденность и любимое занятие.
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Боже, какое ты создал ЧУДО - ЩЕДРИН ВИТАЛИЙ.
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Зависть - это очень плохое чуство. Присущее только нижним формам приматов
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Ну вы, порохатые, из за щеки и не вынимаете. Вам как дали в 2014-м, так вы уже шестой год и сосете поРОШЕНку.
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Спроси об этом у порохоботов, обиженный. Потом дальше кукарекать будеш И да,тебе чтото кукарекать мешает. Посмотри на себя в зеркало,может что и заметиш
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А судьи кто? Фекалии рехформ потужных 🐷, не??
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раскулачит щас беня ахметку по самое не горюй и пустит по миру с торбой на плече
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Це чергове підтвердження того ,що олігархічну систему НЕ можливо змінити завдяки зміни ПРІЗВИЩ будь то олігархів , чи їх представників , навіть таких яскравих як Зеленський !!! По Закону Природи = Державотворення ( теж сюди входить !) для того щоб змінити олігархічну систему керування треба обирати до Влади ДЕРЖАВНИХ ДІЯЧІВ ! А ми вперто 28 років поспіль змінюємо Прізвища олігархів і їх представників ! І що ? Ще не зрозуміли , що Системи це НЕ змінило !!! Була слабка надія що нарешті в 2019 році дійде і народ перестане танцювати Гопака НА ГРАБЛЯХ , але НІ ! І тут нічого не залишається або чекати що дійде до мозку , або може ВИВЧИТИ Вічні Закони по яким будується будь яка країна в Світі = Закони Державотворення !
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Ну справедливости ради поначалу обожествляли партийных бонз Которые и просрали все и олигархат развели
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да кто бы сомневался !!!! зеля знатно лизнул ахметке !!!!
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Суд скасував штраф у 3,5 млн, накладений АМКУ на компанію Ахметова: "Це була остання справа, яка також закінчилася перемогою ДТЕК" - Цензор.НЕТ 6484

жить хорошо... а хорошо жить....получается не у всех)))))
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Этот рыжий сепар давно должен сидеть с конфискацией так пригрели гниду властьимущие !!!
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а как они не увидели что он монополист??????????? за сколько????????????
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