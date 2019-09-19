 "Якщо не можеш керувати містом, то потрібні дострокові вибори мера", - нардеп Ткаченко про прохання Кличка розпустити Київраду

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, відповідаючи на запитання Цензор.НЕТ, чи готовий парламент розпустити Київраду у відповідь на прохання Кличка.

"Це звернення я тільки почув зі стрічок новин, очевидно, що воно теж буде розглядатися, але було б справедливо і чесно, в тому числі, меру говорити: якщо не можеш керувати містом, то потрібні і дострокові вибори мера", - сказав Ткаченко.

На думку Ткаченка, звернення Кличка свідчить "про недієздатність мера співпрацювати з Київською радою".

За його словами, питання про дострокові вибори як Київради, так і мера вже на порядку денному.

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Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко звернувся до Верховної Ради України з проханням розпустити Київську міську раду і призначити в столиці дострокові вибори.

16 вересня у Верховній Раді зареєстрували законопроект про позачергові вибори мера Києва.