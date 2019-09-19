 "Якщо не можеш керувати містом, то потрібні дострокові вибори мера", - нардеп Ткаченко про прохання Кличка розпустити Київраду

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, відповідаючи на запитання Цензор.НЕТ, чи готовий парламент розпустити Київраду у відповідь на прохання Кличка.
"Це звернення я тільки почув зі стрічок новин, очевидно, що воно теж буде розглядатися, але було б справедливо і чесно, в тому числі, меру говорити: якщо не можеш керувати містом, то потрібні і дострокові вибори мера", - сказав Ткаченко.
На думку Ткаченка, звернення Кличка свідчить "про недієздатність мера співпрацювати з Київською радою".
За його словами, питання про дострокові вибори як Київради, так і мера вже на порядку денному.
Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко звернувся до Верховної Ради України з проханням розпустити Київську міську раду і призначити в столиці дострокові вибори.
16 вересня у Верховній Раді зареєстрували законопроект про позачергові вибори мера Києва.
А тройное гражданство у Бени - это тебя устраивает?
одолели зелера,-
Карта прет им, а Кличку - пойду покличу!
Зубы щелкают у них -
видно, каждый хочет вмиг
занять Киев - и начать делить добычу."
На мой взгляд, эти слегка перефразированные строки Высоцкого, как нельзя лучше отражают данную ситуацию.
морделицу Ткаченко, что он хочет сделать киевлян счастливыми. Только это его волнует, только народное благо, и больше ничего.