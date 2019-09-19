EN|RU|UK
Теми дня: Замінування моста Метро в Києві Нова Рада Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України, Київські новини
  5841  129
Все про:вибори (4506) Київрада (230) Кличко (718) Ткаченко Олександр (30)

 "Якщо не можеш керувати містом, то потрібні дострокові вибори мера", - нардеп Ткаченко про прохання Кличка розпустити Київраду

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Ткаченко вважає, що потрібні дострокові вибори міського голови, якщо Віталій Кличко не може впоратися з Київрадою.

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, відповідаючи на запитання Цензор.НЕТ, чи готовий парламент розпустити Київраду у відповідь на прохання Кличка.

"Це звернення я тільки почув зі стрічок новин, очевидно, що воно теж буде розглядатися, але було б справедливо і чесно, в тому числі, меру говорити: якщо не можеш керувати містом, то потрібні і дострокові вибори мера", - сказав Ткаченко.

На думку Ткаченка, звернення Кличка свідчить "про недієздатність мера співпрацювати з Київською радою".

За його словами, питання про дострокові вибори як Київради, так і мера вже на порядку денному.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Звертаюся до Ради з проханням розпустити Київраду і призначити дострокові вибори в столиці, - Кличко

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко звернувся до Верховної Ради України з проханням розпустити Київську міську раду і призначити в столиці дострокові вибори.

16 вересня у Верховній Раді зареєстрували законопроект про позачергові вибори мера Києва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149341
 
   
 Топ коментарі
 
А этой пи...де с бородкой коломойской все неймется. Очень Киевом порулить охота...
 показати весь коментар
 
Зебилы, что с них взять. То есть то что пишло 38 депутатов из 120 эти норм?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Одно вижу Беня захватывает власть в Украине: преЗЕдент,Верховна Рада,кабмин,все эти ткаченки это люди Коломойского-это ручные,апрвильнее марионетки
 показати весь коментар
 
 
а каким боком это чмо имеет отношение к Киеву
 показати весь коментар
 
 
А вы хоть предполагаете кто выиграет выборы в Киеве, забитом сепарами и беженцами с даунбаса? Хотите мером Бойка или Вилкула?
 показати весь коментар
 
 
ооооо, ненене, витальку продлеваем!! еще пляжи остались.... какой вилкул, самому не смешно??))
 показати весь коментар
 
 
Может или не может-это гнилой базар и никакой конкретики!!!!Главное ведь что Кличко выполняет должностные обязанности мера!
 показати весь коментар
 
 
Забирай себе ткачанко на российский мухосранск мером. Тут без тебя разберутся
 показати весь коментар
 
я не против, даешь!! наше коммунарское даешь!! заодно свежесть мочи у киевлян замеряем)) а то странные у меня городяны(особенно классно это слово звучит в украинском тексте)))), то ночью к монастырю, а то за кличку или зелёненьких, замеры уровня писяшек просто необходимы))
 показати весь коментар
 
 
Контуженный цепляется за власть, как будто от этого зависит его жизнь.
 показати весь коментар
 
 
Это зелень вцепилась во власть, чтобы наконец поиметь Украину во главе с Беней
 показати весь коментар
 
По мнению Ткаченко, обращение Кличко свидетельствует "о недееспособности мэра осуществлять сотрудничество с Киевским советом" не интересно мнение "лукавого слуги" а мнение Украины и киевлян важнее...
 показати весь коментар
 
 
Дочь Кличко похвасталась американским паспортом. "Наконец я дома" - написала она в Инстаграм под пейзажем из Лос-Анджелеса.


 показати весь коментар
 
Ну и что? Что вам неймется? Он миллионер! Заработал своими руками в полном смысле этого слова.Вот и может позволить себе и для дочки купить...Вечная зависть
 показати весь коментар
 
Ничего он не покупал. Родил всех троих детей в Америке. И теперь они все граждане Америки.
 показати весь коментар
 
 
Агде тут, собственно дочь Кличко? Да и по-любому -она не во власти
А тройное гражданство у Бени - это тебя устраивает?
 показати весь коментар
 
Анекдот дня: "Слуга урода Шура Т. проти корупції , або бджоли проти меду" 😁😁😁😁😁😁
 показати весь коментар
 
 
"Шла неравная игра -
одолели зелера,-
Карта прет им, а Кличку - пойду покличу!
Зубы щелкают у них -
видно, каждый хочет вмиг
занять Киев - и начать делить добычу."

На мой взгляд, эти слегка перефразированные строки Высоцкого, как нельзя лучше отражают данную ситуацию.


 показати весь коментар
 
 
эта наглость от слуг переходит все границы. Никто не может, только они. Уже напринимались, наголосовались , накнопокдавились , а вот конкретных дел то нет.
 показати весь коментар
 
 
Да кие там дела - прибарахлиться землицей и нагнуть Киев
 показати весь коментар
 
Якщо не можеш керувати країною, то потрібні дострокові вибори до Верховної ради.
 показати весь коментар
 
 
Вот видно по морде лицу Ткаченко, что он хочет сделать киевлян счастливыми. Только это его волнует, только народное благо, и больше ничего.
 показати весь коментар
 
 
Ух, Сашенька, ты упал ниже плинтуса. В далеком 2004-2007 ты был одним из лучших журналистов Украины. Ради денег, ради власти ты предал и своих друзей, и себя тоже. Но самое главное-ради денег Бени ты предал Украину. Вспомни заповедь Господню: За добро человеку воздается до 4-го колена, за зло же его-до 7-го
 показати весь коментар
 
 
Теперь эта чебурашка хочет руководить Киевом
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору