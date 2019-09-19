 Скалецька підписала наказ про проведення аудиту в Національному інституті раку після корупційного скандалу, - МОЗ

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
"Міністерка охорони здоров`я України Зоряна Скалецька підписала наказ про проведення аудиту в Національному інституті раку. Період перевірки діяльності: 1 січня 2019 - 20 вересня 2019", - йдеться в повідомленні.
Перевіряти діяльність інституту буде Управління внутрішнього аудиту МОЗ під безпосереднім контролем міністерки.
"Керівництво інституту раку зобов’язане надати всю необхідну інформацію, документи і доступ до баз даних та створити належні умови для аудиторської групи", - зазначає пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Зазначається, що окрему увагу буде приділено процедурам державних закупівель.
"Міністерство тісно співпрацює із СБУ та МВС. До 8 жовтня аудиторська група надасть міністерші докладний звіт. У разі виявлення зловживань та підтвердження інформації правоохоронних органів, позиція міністерства буде жорсткою в рамках закону", - йдеться в повідомленні.
МОЗ зробить доповідь на засіданні Комітету з питань здоров'я нації Верховної Ради України.
Нагадаємо, 17 вересня прокуратура міста Києва за результатами розслідування корупційних схем, організованих посадовими особами Національного Інституту Раку (НДР) МОЗ України, повідомила про підозру завідувачу поліклінічного відділення Національного інституту раку та лікарю-онкологу, причетним до заволодіння коштами онкохворих громадян.
Аваков - это "крыша" режима. Которая, в случае народного недовольства, будет просто стрелять без разбора. Раскатают танками и БТРами любой Майдан.
Реформе хана. Предстоящие пять лет - проверки, инспекции, посадки.
Последние врачи уедут в Польшу.
Вообще, после этой Зекоманды - выжженная пустыня останется. С проданной землёй хрен знает кому.
Вам не нравилась Супрун, которая позволила вам выбирать себе врача, и гарантировала пакет бесплатных медицинских услуг ?
Халява закончилась. Вы теперь опять крепостные. В очередь в регистратуру, со своей зелёнкой и бинтами - ать-два !
Вы сделали это вместе
Ничто так не характеризует настоящего русского человека как его уголовный язык.
Семейный врач - это тот с кем пациент подписал декларацию. Он выбран пациентом.
Ты просто врёшь, как и все лахтинские прокладки.
Невже її назначили в 2018?