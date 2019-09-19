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 Події, Суспільство
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Все про:аудит (144) Мінздоров'я (961) онкологія (42) Зоряна Скалецька (13)

 Скалецька підписала наказ про проведення аудиту в Національному інституті раку після корупційного скандалу, - МОЗ

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька підписала наказ про проведення аудиту в Національному інституті раку.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерка охорони здоров`я України Зоряна Скалецька підписала наказ про проведення аудиту в Національному інституті раку. Період перевірки діяльності: 1 січня 2019 - 20 вересня 2019", - йдеться в повідомленні.

Перевіряти діяльність інституту буде Управління внутрішнього аудиту МОЗ під безпосереднім контролем міністерки.

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"Керівництво інституту раку зобов’язане надати всю необхідну інформацію, документи і доступ до баз даних та створити належні умови для аудиторської групи", - зазначає пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що окрему увагу буде приділено процедурам державних закупівель.

"Міністерство тісно співпрацює із СБУ та МВС. До 8 жовтня аудиторська група надасть міністерші докладний звіт. У разі виявлення зловживань та підтвердження інформації правоохоронних органів, позиція міністерства буде жорсткою в рамках закону", - йдеться в повідомленні.

МОЗ зробить доповідь на засіданні Комітету з питань здоров'я нації Верховної Ради України.

Нагадаємо, 17 вересня прокуратура міста Києва за результатами розслідування корупційних схем, організованих посадовими особами Національного Інституту Раку (НДР) МОЗ України, повідомила про підозру завідувачу поліклінічного відділення Національного інституту раку та лікарю-онкологу, причетним до заволодіння коштами онкохворих громадян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Спроба реваншу фармацевтичної мафії": Супрун повідомила, що в Міністерстві охорони здоров'я проведуть аудит тільки за роки її роботи

Скалецька підписала наказ про проведення аудиту в Національному інституті раку після корупційного скандалу, - МОЗ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149338
 
 
 Топ коментарі
 
Ну что, зебобики ?
Вам не нравилась Супрун, которая позволила вам выбирать себе врача, и гарантировала пакет бесплатных медицинских услуг ?
Халява закончилась. Вы теперь опять крепостные. В очередь в регистратуру, со своей зелёнкой и бинтами - ать-два !
Вы сделали это вместе Скалецька підписала наказ про проведення аудиту в Національному інституті раку після корупційного скандалу, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3264
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Телку по кличке "ХвЖ" научили ставить подпись? Ничесе. Быстро, и Трускавец не понадобился.
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Да уж - без СБУ никак! Сначала эти черти-рэкетиры "в погонах" ходят на рабочие группы МОЗ и указывают ЧТО у КОГО и ПО КАКОЙ ЦЕНЕ покупать по госзакупкам. Снимают кэш со "своего" поставщика. А теперь пытаются пристроиться к Институту рака, и там снять кэш уже с заказчика товара за закрытие уголовного дела. Дауны, Вы нажретесь когда -нибудь или нет???? Сколько же Вам в Ваши глотки надо бабла, чтобы Вы угомонились? Где закупка за бюджетные деньги - там уши СБУ! http://nashigroshi.org/2018/11/27/vidkat_dlia_semochka/
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а шо, зорянка капец достойная продолжательница дела ульянки де ла морт
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Телку по кличке "ХвЖ" научили ставить подпись? Ничесе. Быстро, и Трускавец не понадобился.
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Скалецкая, когда подпишешь указ о прекращении в Украине издевательства над онкобольными в назначении им обезболивающих? Тебе это трудно подписать? Или специально тянешь резину?
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Никогда она этого не подпишет, потому что иначе её грохнет героиновая мафия. Онкобольные - огромный рынок героина.
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Но она недавно заявляла, что будет исправлять ситуацию и что дальше? Зачем надо было идти на пост министра и ничего не изменять, чтобы и дальше наркомафия и фарммафия рулили в нашей медицине и стране?
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А что она собирается исправлять ? Уляна сумела наладить другие каналы поставок лекарств, вдвое-втрое дешевле чем было. Всё это теперь закончилось. А наркомафию крышует МВД. Кто ж решится воевать с Аваковым.
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Она такая же министр как и Аваков. А с Аваковым нечего воевать, его снимать нужно, при нем все бесчинства остались с прошлых лет - все мафии, вся преступность, полиция работает отвратительно, преступления раскрывать не хочет, списывает на самоубийства и несчастные случаи,берет взятки с убийц и не расследует преступления, тысячи людей убиты и убийцы не наказаны, крышуют бандитов, зачастую связанных с властью или которые сами у власти и все это не имеет ни конца ни края.Удивляюсь, что Зеленского он устраивает.Да ,на выборах полиция вела себя нейтрально, правильно, но это же не повод закрывать глаза на все остальное.
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Вы недооцениваете ситуацию.
Аваков - это "крыша" режима. Которая, в случае народного недовольства, будет просто стрелять без разбора. Раскатают танками и БТРами любой Майдан.
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Не раскатают. Выйдет хоть и тысяча людей и пусть попробуют. Украина - не кацапстан. Януковича отмороженного не испугались, а Зелю тем более.
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Майдана не будет на этот раз. Будет либо медленное сползание обратно в статус Центральной Африки, либо большая стрельба.
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Да уж - без СБУ никак! Сначала эти черти-рэкетиры "в погонах" ходят на рабочие группы МОЗ и указывают ЧТО у КОГО и ПО КАКОЙ ЦЕНЕ покупать по госзакупкам. Снимают кэш со "своего" поставщика. А теперь пытаются пристроиться к Институту рака, и там снять кэш уже с заказчика товара за закрытие уголовного дела. Дауны, Вы нажретесь когда -нибудь или нет???? Сколько же Вам в Ваши глотки надо бабла, чтобы Вы угомонились? Где закупка за бюджетные деньги - там уши СБУ! http://nashigroshi.org/2018/11/27/vidkat_dlia_semochka/
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A что вы хотите от юрыздки ? Она же в медицине ничего не понимает.
Реформе хана. Предстоящие пять лет - проверки, инспекции, посадки.
Последние врачи уедут в Польшу.
Вообще, после этой Зекоманды - выжженная пустыня останется. С проданной землёй хрен знает кому.
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Ну что, зебобики ?
Вам не нравилась Супрун, которая позволила вам выбирать себе врача, и гарантировала пакет бесплатных медицинских услуг ?
Халява закончилась. Вы теперь опять крепостные. В очередь в регистратуру, со своей зелёнкой и бинтами - ать-два !
Вы сделали это вместе Скалецька підписала наказ про проведення аудиту в Національному інституті раку після корупційного скандалу, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3264
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Приезжай, кэгэбэшник **********, в Украину и выбирай себе "врача", который не приходит к лежачим больным, не имеет связи по телефону, к которому в километровой очереди больные с температурой 42 градуса падают возле кабинета!!! За мзду в карманчик в 300 грн такой "семейный" врач еле-еле соизволил через три дня прийти к моей 86-ти летней маме, стонущей от боли сутками! "Она мозгами поехала, давайте психотропы!" Когда пришла, на три метра к маме не подошла!Скорая отвечала- "К таким престарелым больным не выезжаем, вызывайте "семейного"! Это как, твою руцькую мать, аквариум кэгэбэшный, понимать?! Заткнись, сволочь!
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Пиши, прокладка, лахтинская; я очень люблю твои выхлопы здесь.
Ничто так не характеризует настоящего русского человека как его уголовный язык.
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Детка, вы в своей Лахте хотя бы предмет изучите.
Семейный врач - это тот с кем пациент подписал декларацию. Он выбран пациентом.
Ты просто врёшь, как и все лахтинские прокладки.


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1 января 2019 - 20 сентября 2019"Источник: https://censor.net.ua/n3149338

Невже її назначили в 2018?

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Ще інститут серця дружбана Гордона на аудит поставити.
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