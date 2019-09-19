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 Суспільство
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 Житомирський військовий госпіталь потребує двох апаратів для відділення гнійної хірургії, - волонтерка Юсупова просить допомогти в лікуванні українських воїнів

Житомирський військовий госпіталь потребує двох апаратів, інфузоматів, для відділення гнійної хірургії.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє волонтерка Наталія Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам знову потрібна допомога. Терміново потрібні дуже важливі апарати для реанімації госпіталю. Шостий рік війни, воїнів багато, тисячі зазнали поранень і війна триває. Житомирський Госпіталь приймає колосальну кількість військових, тому що там розташовано багато військових частин. Апарат потрібен для гнійної хірургії, це дуже важке відділення, туди потрапляють тільки з найскладнішими діагнозами і захворюваннями. Я прошу Вас допомогти, кожна копійка, це одужання наших воїнів. Апарат коштує 24 тис. грн, їх потрібно два, є дешевший, він простіший - 15 тис., на які зберемо, такі і купимо. Картка приват 4627 0551 5008 4795 Ветвицька Наталія. Картка Монобанк 4441 1144 4022 0109", - закликала волонтерка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Від вакуумного апарату залежить відрізати руки, ноги чи ні", - волонтерка Юсупова просить допомогти бійцям у Житомирському військовому госпіталі. ФОТО

Житомирський військовий госпіталь потребує двох апаратів для відділення гнійної хірургії, - волонтерка Юсупова просить допомогти в лікуванні українських воїнів 01
Житомирський військовий госпіталь потребує двох апаратів для відділення гнійної хірургії, - волонтерка Юсупова просить допомогти в лікуванні українських воїнів 02
Житомирський військовий госпіталь потребує двох апаратів для відділення гнійної хірургії, - волонтерка Юсупова просить допомогти в лікуванні українських воїнів 03
Житомирський військовий госпіталь потребує двох апаратів для відділення гнійної хірургії, - волонтерка Юсупова просить допомогти в лікуванні українських воїнів 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149337
 
 
 Топ коментарі
 
Узеленські скоротили фінансування, зебіли.
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Шо слабО слугам народу який потребує ці прибори з партийноі каси виділити бабло ?
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Ого! Високий в тебе рівень допуску - так жорстко критикувати Зеленського...
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Шо слабО слугам народу який потребує ці прибори з партийноі каси виділити бабло ?
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Да ну ты что? Они по уши заняты сдачей Украины и планированием отдыха в Сен-Тропе, пох им на украинских воинов. Все равно армию распустят вскоре, зачем им какие-то военгоспиталя?
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Бабломойский нуждается в возврате Украиной 5,5 миллиардов $/

Поможем патриоту Украины ! Житомирський військовий госпіталь потребує двох апаратів для відділення гнійної хірургії, - волонтерка Юсупова просить допомогти в лікуванні українських воїнів - Цензор.НЕТ 517
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Уважаемая Наталья, пожалуйста покажите банковскую распечатку расходов хотя бы за последний месяц с карты, номер которой вы написали. Конечно мы верим что вы ничего не тратите на себя и без сомнения можете показать расход.
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Еще ни один волонтер Украины не выложил отчет, банковский отчет, не пустые писульки.
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Где угодно, можно прямо здесь. Но вы не выложите ничего никогда кроме дерьма, потому что карточка используется как угодно, но далеко не по назначению.
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Шановний, воно не коштує такого борошна - тут ось яка справа
Just spam him down.
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Волонтеры липовые подключились, ссылки на мои аналогичные просьбы выкладываете? А где ваш ответ, где хоть какое либо подтверждение что деньги не воруются. Про Порошенко тоже писали что он ПВО Киева оплатил и вообще один Украину спас, но ни одного чека предъявить никто не смог. Где деньги Зин? как я уже писал, выписку на стол.
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Та ні, не те.
Ти навіть не зрозумів, в чому справа.
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Справа в попрошайничестве и жульничестве, на всех уровнях.
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Я ж кажу - справа в іншому... Розумієш, стать аудиторії Цензора могли б повірити, що ти дійсно упадаєш за належними парафією та витратою волонтерських засобів, і щоб кожен волонтер замість теліпати мовою чесно виконував обіцяне - але тут їсти один, але ДУЖЕ важливий нюанс... Ось його ти і не зрозумів. Але він кардинально змінює усе.
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Да мне глубоко плевать на твои мычания. Я понимаю только одно - раз ни один волонтер не может показать расход, значит б0ольшая часть денег воруется.
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Ого! Високий в тебе рівень допуску - так жорстко критикувати Зеленського...
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та не долго ждать осталось, завтра же святой сердобольный петя со своих коштов пожертвует необходимые гроши
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Узеленські скоротили фінансування, зебіли.
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При Зеленском на армии ни копейки не дам!

При Хунте обязуюсь отдавать десятину на кровавые дела........

Таких как я много.

Ду-май-ТЕ, хлопцы военные!
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При Порохе помогал всегда, был бы Порох и сейчас помог бы.

А что, Зе не дает денег??? А как же "эпоха бедности прошла"???
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Пороху весь народ Украины помогал на крающечку хлебушка бедному. Хай ему всех блах дорогому Петру Алексеечу.
Бюджет проедания: миллиард гривен из государственной казны записали на фонд Порошенко

"Представляете, что из наших с вами налогов, кроме субсидий, мы отдаем Порошенко деньги, чтобы он мог реально подкупать малообеспеченных граждан", - заявляет внефракционный депутат Виктор Чумак.
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военный госпиталь нуждается в двух аппаратах..

А клоун со своих миллионов не может 224 тыс. грн военным подарить???? Пускай к Порошенко обратится, тот расскажет как можно личные деньги отдавать. Ах да.. Он-же барыга, потому миллионы своих денег на армию отдавал. А клоун - он слуга народа, потому все бабло в виллы заграничные....
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Так вот ты какая самая мощная и оснащенная армия в Европе... Сдайте люди по 5 гривень ато все деньги пошли Косюку на закупку заводов во Франции и Ахметову на покупку наших же Обленерго. Ах, да, еще Рюкзаков вертолетов и автомобилей, с квартирами на миллиард долларов закупил для мусоров.
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К Абромовичксу не пробовали обратиться, шото я уже не доверяю Украинским волонтерам😑
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