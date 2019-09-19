 Житомирський військовий госпіталь потребує двох апаратів для відділення гнійної хірургії, - волонтерка Юсупова просить допомогти в лікуванні українських воїнів

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє волонтерка Наталія Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.
"Нам знову потрібна допомога. Терміново потрібні дуже важливі апарати для реанімації госпіталю. Шостий рік війни, воїнів багато, тисячі зазнали поранень і війна триває. Житомирський Госпіталь приймає колосальну кількість військових, тому що там розташовано багато військових частин. Апарат потрібен для гнійної хірургії, це дуже важке відділення, туди потрапляють тільки з найскладнішими діагнозами і захворюваннями. Я прошу Вас допомогти, кожна копійка, це одужання наших воїнів. Апарат коштує 24 тис. грн, їх потрібно два, є дешевший, він простіший - 15 тис., на які зберемо, такі і купимо. Картка приват 4627 0551 5008 4795 Ветвицька Наталія. Картка Монобанк 4441 1144 4022 0109", - закликала волонтерка.
Поможем патриоту Украины !
Just spam him down.
Ти навіть не зрозумів, в чому справа.
При Хунте обязуюсь отдавать десятину на кровавые дела........
Таких как я много.
Ду-май-ТЕ, хлопцы военные!
А что, Зе не дает денег??? А как же "эпоха бедности прошла"???
Бюджет проедания: миллиард гривен из государственной казны записали на фонд Порошенко
"Представляете, что из наших с вами налогов, кроме субсидий, мы отдаем Порошенко деньги, чтобы он мог реально подкупать малообеспеченных граждан", - заявляет внефракционный депутат Виктор Чумак.
А клоун со своих миллионов не может 224 тыс. грн военным подарить???? Пускай к Порошенко обратится, тот расскажет как можно личные деньги отдавать. Ах да.. Он-же барыга, потому миллионы своих денег на армию отдавал. А клоун - он слуга народа, потому все бабло в виллы заграничные....
Roman Davydenko
@RomanDmitrich
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- Цікава інформація про бюджет 2020