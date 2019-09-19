 "Битовуха" через дівчину, можливо, під наркотиками, політика ні до чого. В Олексія вже є адвокат, - військовослужбовець ЗСУ Голтвянський про "мінера" Белька

У цьому переконаний військовослужбовець ЗСУ Олег Голтвянський. повідомляє Цензор.НЕТ.
"Щодо вчорашнього інциденту: "битовуха" через дівчину, можливо, в стані наркотичного сп'яніння (експертиза проводиться), політичний контекст відсутній", - зазначив він.
За словами Голтвянського, проблема полягає у відсутності реабілітації бійців і можливості інтеграції їх у суспільство після війни.
"Зараз, завдяки Георгію Туці, ми знайшли Олексію адвоката. Чим зможу, допоможу особисто я як депутат. Будемо намагатися максимально скоротити йому термін. Чоловік воював за Україну і не заслужив на довічне ув'язнення", - додав він.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 18 вересня невідомий заблокував рух на мосту Метро і погрожував підірвати його і державні установи.
Пізніше стало відомо, що це - уродженець Криму, ветеран Олексій Белько. Місяць тому він був звільнений із Сил спеціальних операцій.
Через кілька годин зловмисник здався поліції.
У Міністерстві у справах ветеранів заявили, що не дозволять використовувати те, що трапилося, для очорнення бійців та ветеранів.
не, мы верим, конечно.
Ветераны АТО просто сумасшедшие. Все 350 тысяч.
выйдут 300 тыс. ветеранов с прапорами и карабинами и попросят позвонить своим девушкам
Рюкзаков пусть сначала со своими рюкзаками разберется, как-то никто даже дня наказания не понес!
У тебе вже галюцинації почались.
Зебільні байки за плани порохоботів видавати.
p.s. когда мозгов нет, то несостыковки не учитываются, вещается последнее, что было услышано и что больше подходит.
вах, вах !
его РЕАЛЬНЫЕ требования засекречены, ты сейчас читаешь мысли какого-то человека и воспринимаешь как факт. Я даже не буду писать кто ты, после этого, сам догадаешься. Научись уже думать а потом печатать, клоун.
Он никогда не был депутатом.
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Микола Кокіш-Мельник Те, що приховали антиукраїнські ЗМІ та влада України!
Олексій Белько, який сьогодні, 18.09.2019 захопив міст метро у Києві - родом з Криму. Йому 42 роки, (учасник бойових дій, в/ч А3628, ССО - сили спец операцій). Він вимагає звільнити Бійців Добровольчого батальйону "Торнадо", та інших добровольців, яких уязнено вже більше 8 тисяч,
а також зупинити капітуляцію на Донбасі!!!
Під час затримання кричав "Не віддам Україну, ні ж..м, ні м...м!"
Мер Кличко назвав О.Белька п'яним, його вимоги незрозумілі, а поліція та ТБ взагалі заявили, що чоловік на мосту вимагав зустрічі зі своєю дівчиною!
Тож питання, чому всі приховали правду???
2) кто-то высказал какое-то мнение в соц.сети не понятно на чём основанное
p.s. зелибобы почему-то ликуют, а ефремка на свободе.
повторяя слова их любимого портнова "быдло в вышиванках хавает".