EN|RU|UK
Теми дня: Замінування моста Метро в Києві Нова Рада Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Суспільство
  4627  68
Матеріали за темою:
Все про:мінування (482) міст (293) Олексій Белько (1)

 "Битовуха" через дівчину, можливо, під наркотиками, політика ні до чого. В Олексія вже є адвокат, - військовослужбовець ЗСУ Голтвянський про "мінера" Белька

"Мінування" моста Метро в Києві ветераном війни на Донбасі Олексієм Бельком пов'язано з його важким психологічним станом.

У цьому переконаний військовослужбовець ЗСУ Олег Голтвянський. повідомляє Цензор.НЕТ.

"Щодо вчорашнього інциденту: "битовуха" через дівчину, можливо, в стані наркотичного сп'яніння (експертиза проводиться), політичний контекст відсутній", - зазначив він.

За словами Голтвянського, проблема полягає у відсутності реабілітації бійців і можливості інтеграції їх у суспільство після війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бельку, що захопив міст Метро в Києві, може загрожувати довічне, - Крищенко

"Зараз, завдяки Георгію Туці, ми знайшли Олексію адвоката. Чим зможу, допоможу особисто я як депутат. Будемо намагатися максимально скоротити йому термін. Чоловік воював за Україну і не заслужив на довічне ув'язнення", - додав він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 18 вересня невідомий заблокував рух на мосту Метро і погрожував підірвати його і державні установи.

Пізніше стало відомо, що це - уродженець Криму, ветеран Олексій Белько. Місяць тому він був звільнений із Сил спеціальних операцій.

Через кілька годин зловмисник здався поліції.

У Міністерстві у справах ветеранів заявили, що не дозволять використовувати те, що трапилося, для очорнення бійців та ветеранів.

Битовуха через дівчину, можливо, під наркотиками, політика ні до чого. В Олексія вже є адвокат, - військовослужбовець ЗСУ Голтвянський про мінера Белька 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149334
 
   
 Топ коментарі
 
Яке пожиттєве? Єфремова випускають, а ветерана АТО з проблемною психікою хочуть посадити.Зробили з мухи слона.
 показати весь коментар
 
Порохоботы было обрадовались и объявили горе-террориста с поехавшей крышей самым настоящим путчистом - но облом. Зато теперь понятно что в погоне за властью они готовы одобрять любые свинства.
 показати весь коментар
 
Щось тут не так, бо цього псевдотерориста брала поліція з прапором на бронетранспортері. Мабуть це був піар Авакова.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
седан с тонированными стеклами снайпера с обеих берегов уже расстреляли бы...а в кабриолете все на виду...заметнее только на мопеде...но откуда у чувака кабриолет?
 показати весь коментар
 
 
Ага и с украинским флагом из-за девушки, играем дальше на рояле...
 показати весь коментар
 
 
ты понимаешь, такая вот "бытовуха" у нас пошла, с украинскими прапорами.....

не, мы верим, конечно.
 показати весь коментар
 
 
Пусть даже бытовуха, но человек психически ненормальный и опасный для общества, мог убить массу людей, подорвать мост, такой заслуживает лет 25 тюрьмы.И второе - плохо в Украине реабилитируют военных после АТО, не работают с ними хорошие психологи. Так нельзя поступать с военными.
 показати весь коментар
 
 
Лора, психолог и уколы в голову нужны не АТОвцам, а тебе
 показати весь коментар
 
 
Ну вот и с тобой не поработали, а надо было бы.
 показати весь коментар
 
 
А які у вас є причини вважати, що він саме міг вбити та підірвати?
 показати весь коментар
 
 
В смысле? Поднял на ноги весь город, перекрыл на несколько часов мост и дороги, поднял всю полицию, угрожал взорвать мост и всех кто на нем, стрелял и это для тебя пустое место? Да, странные люди, очень странные...
 показати весь коментар
 
Вы в своем уме? Он практически весь город поставил на уши и остановил движение? Сколько людей получили моральную травму? Сколько денег ушло на ветер из-за этого выбрыка? Сколько денег бюджет потерял? Это самый настоящий теракт и другого быть не может пояснения.
 показати весь коментар
 
А, я зрозумів. Так краще: ета самий ужас-ужас-страх-божий-тьфу-тьфу. Правильно ж? Зараз піду пошукаю статтю КК за "ужас-ужас-страх-божий-тьфу-тьфу", скільки там років... о! За таке дають 28 років розстрілу через повішання.
 показати весь коментар
 
В общем ты тут на дурачка не падай. Нравится тебе террор в стране - это твое дело личное, ходи с оружием и отстреливайся каждый день, а мне не нравится.
 показати весь коментар
 
Та мені ваші особисті думки, бажання та страхи до сраки. Цей чувак не мав вибухівки, тож підірвати він міг хіба що чийсь пукан (простигосподи), що власне в нього і вийшло, так шо не треба людині приписувати те, чого не було і не могло бути.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Конечно. Причем тут предательство правительства ЗЕлемойского...
Ветераны АТО просто сумасшедшие. Все 350 тысяч.
 показати весь коментар
 
 
это событие в час пик настроило против ветеранов и бойцов весь киев...так, что операция удалась - новый майдан, если чё, не всякий киянин кинется поддержать
 показати весь коментар
 
 
ты - всякий или левый берег не покидаешь?...не расписывайся
 показати весь коментар
 
Я вчора сам не міг їхати, але мене ця історія не налаштувала проти ветеранів. Відповідно мої знайомі так само налаштовані.
 показати весь коментар
 
 
Теж саме говорили звичайні люди в метро. Злоби і ненависті не було.
 показати весь коментар
 
 
звичайні, це ті, що з правого берега на лівий повертались?
 показати весь коментар
 
Ничего не настроило. Все прекрасно понимают, что почем. АТОвцы тоже разными бывают: адекватные и не очень.
 показати весь коментар
 
 
неужели операция провалилась и все думают об адекватности ато-вца?...и кабриолет не помог
 показати весь коментар
 
и я не удивлюсь если завтра
выйдут 300 тыс. ветеранов с прапорами и карабинами и попросят позвонить своим девушкам "Битовуха" через дівчину, можливо, під наркотиками, політика ні до чого. В Олексія вже є адвокат, - військовослужбовець ЗСУ Голтвянський про "мінера" Белька - Цензор.НЕТ 1804
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
да он просто с перепою не тот мост выбрал, ему на шулявский надо было Бытовуха из-за девушки, возможно под наркотиками, политика ни при чем. У Алексея уже есть адвокат, - военнослужащий ВСУ Голтвянский о "минере" Белько - Цензор.НЕТ 5508
 показати весь коментар
 
Яке пожиттєве? Єфремова випускають, а ветерана АТО з проблемною психікою хочуть посадити.Зробили з мухи слона.
 показати весь коментар
 
 
Какое нафиг пожизненное, все живы никто не пострадал, да и взывать ничего не собирался! - хулиганство !
Рюкзаков пусть сначала со своими рюкзаками разберется, как-то никто даже дня наказания не понес!
 показати весь коментар
 
 
Конечно не заслужил пожизненное. Пусть компенсирует финансовые потери государства и города, ну а срок заключения посчитать примерно очень просто - количество пострадавших людей умножить на потерянное ими время. Например, 1 млн человек по 1 часу каждый, итого пусть отсидит 1 млн часов.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ИЗ УБЛЮДКА ЦЕМАХА ТОЖЕ ЛЕПИЛИ ГЕРОЯ ! АФГАНСКОГО !! 30 ЛЕТ.
 показати весь коментар
 
 
Порохоботы было обрадовались и объявили горе-террориста с поехавшей крышей самым настоящим путчистом - но облом. Зато теперь понятно что в погоне за властью они готовы одобрять любые свинства.
 показати весь коментар
 
 
Ватно-озебиленый мозг в поисках логической цепочки...
 показати весь коментар
 
 
Пролікуйся там зебілушка.
У тебе вже галюцинації почались.
Зебільні байки за плани порохоботів видавати.
 показати весь коментар
 
 
зебилы было задумались, что требования ЗАСЕКРЕТИЛИ а потом кто-то высказал какое-то мнение в соц.сети не понятно на чём основанное а зелебобы уже бурно и радостно обсуждают это как ФАКТ, вроде как сами своими ушами это услышали на мосту.

p.s. когда мозгов нет, то несостыковки не учитываются, вещается последнее, что было услышано и что больше подходит.
 показати весь коментар
 
 
А как же политические требования этого героя о которых вчера тут с пеной у рта кричали.))
 показати весь коментар
 
 
Каждой бабе по мужику, каждому мужику - по бутылке водки! Шо ещё треба порохоскоту? "Битовуха" через дівчину, можливо, під наркотиками, політика ні до чого. В Олексія вже є адвокат, - військовослужбовець ЗСУ Голтвянський про "мінера" Белька - Цензор.НЕТ 5143
 показати весь коментар
 
 
А Надя - террористка с аналогичным диагнозом?
 показати весь коментар
 
 
Надя с Рубаном это вообще треш, сколько было шума а кончилось пшиком, обоих отпустили.
 показати весь коментар
 
 
Я флагом Украины перекрыл главную артерию столивце изо девушки. Кушайте не обляпайтесь
 показати весь коментар
 
 
Ага, как то не альльО, народ поддерживает власть и тут же протестует против её действий прибегая к "минированиям" мостов ) Забрехались зелебобики!
 показати весь коментар
 
 
Разумков брешет про 80% поддержки и тут такая хрень в исполнении ветерана АТО.
 показати весь коментар
 
 
лично я вижу тут только сольную брехню порохоботов или их командное перебрёхивание.
 показати весь коментар
 
 
Помнится, что вчера Голтвянский в фейсбуке писал совсем другое.
 показати весь коментар
 
 
Нифига себе бытовука. Чуть мост на воздух не взлетел. А если завтра кому-нибудь захочется взорвать дамбу? "Битовуха" через дівчину, можливо, під наркотиками, політика ні до чого. В Олексія вже є адвокат, - військовослужбовець ЗСУ Голтвянський про "мінера" Белька - Цензор.НЕТ 8110
 показати весь коментар
 
 
что у "террориста" нашли коробок спичек для подрыва моста?

вах, вах !
 показати весь коментар
 
 
Щось тут не так, бо цього псевдотерориста брала поліція з прапором на бронетранспортері. Мабуть це був піар Авакова.
 показати весь коментар
 
 
Флаг там скорее для снайпера. Направление, сила ветра. Хоть психологический эффект имеет право быть.
 показати весь коментар
 
 
Просто Аваков зібрався на війну піариться "Битовуха" через дівчину, можливо, під наркотиками, політика ні до чого. В Олексія вже є адвокат, - військовослужбовець ЗСУ Голтвянський про "мінера" Белька - Цензор.НЕТ 8138
 показати весь коментар
 
и снимали с нескольких ракурсов... реалити шоу устроили.
 показати весь коментар
 
 
Вмовили щоб втюхати іншу легенду. Пообіцяли умовний термін, якщо піде на зговір.
 показати весь коментар
 
 
Кстати, стоило бы и добробаты проверить на психическую вменяемость, может без них бы и в 2014 году уже бы остановились посередине...
 показати весь коментар
 
 
Такую жирнючую зраду у порохоскота из-под носа увели... Суки!!!!
 показати весь коментар
 
 
кто увёл? когда? какого порохоскота? что ты несёшь, дурачок анонимный?
его РЕАЛЬНЫЕ требования засекречены, ты сейчас читаешь мысли какого-то человека и воспринимаешь как факт. Я даже не буду писать кто ты, после этого, сам догадаешься. Научись уже думать а потом печатать, клоун.
 показати весь коментар
 
"Чем смогу, помогу лично я, как депутат"

Он никогда не был депутатом. "Битовуха" через дівчину, можливо, під наркотиками, політика ні до чого. В Олексія вже є адвокат, - військовослужбовець ЗСУ Голтвянський про "мінера" Белька - Цензор.НЕТ 360
 показати весь коментар
 
Оголосити в судовому порядку суворе "Ай-яй-яй" (можна навіть "Ай-яй-яй-яй-яй!"), оштрафувати на 100 грн. за фулюганство - і відпустити.
 показати весь коментар
 
 
"уставшиє от вайни" трішечки обісрались через вітсутність метро і транспортний колапс. І це всього одна людина. Думай ТЕ
 показати весь коментар
 
 
А как киевляне обосрутся без аэропорта.....
 показати весь коментар
 
 
Ну, теперь девушка точно за такого замуж выйдет. Если размолвка какая - ищи мужа на мосту с поясом шахида. Нескучная семейная жизнь.
 показати весь коментар
 
За ще купив, за те і продаю
____________________
Микола Кокіш-Мельник Те, що приховали антиукраїнські ЗМІ та влада України!

Олексій Белько, який сьогодні, 18.09.2019 захопив міст метро у Києві - родом з Криму. Йому 42 роки, (учасник бойових дій, в/ч А3628, ССО - сили спец операцій). Він вимагає звільнити Бійців Добровольчого батальйону "Торнадо", та інших добровольців, яких уязнено вже більше 8 тисяч,
а також зупинити капітуляцію на Донбасі!!!
Під час затримання кричав "Не віддам Україну, ні ж..м, ні м...м!"
Мер Кличко назвав О.Белька п'яним, його вимоги незрозумілі, а поліція та ТБ взагалі заявили, що чоловік на мосту вимагав зустрічі зі своєю дівчиною!

Тож питання, чому всі приховали правду???
 показати весь коментар
 
 
Если реальной угрозы теракта не было, конечно, пожизненное - это перебор. Если никого на воле не убил не покалечил, отправить на лечение, а там по вердикту врачей, насколько будет готов к жизни в обществе.
 показати весь коментар
 
1) его требования ЗАСЕКРЕТИЛИ
2) кто-то высказал какое-то мнение в соц.сети не понятно на чём основанное

p.s. зелибобы почему-то ликуют, а ефремка на свободе.
повторяя слова их любимого портнова "быдло в вышиванках хавает".
 показати весь коментар
 
 
Порохняві мародери теж помовкують. Тому висновок один: порохняві і зеленодупі - одне і те саме. А їх суперництво удаване і постановочне. Щоб пошити українців в дурні
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору