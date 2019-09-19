 Рада ухвалила закон про реформу прокуратури

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", за відповідний закон проголосували 259 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту в четвер.
Відповідно до закону, всі прокурори мають пройти переатестацію. Також документом передбачено надання генпрокурору права ліквідовувати і реорганізовувати окружні та обласні прокуратури. Також генпрокурор зможе в разі потреби утворювати спеціалізовані прокуратури на правах структурного підрозділу Офісу генерального прокурора, обласних прокуратур, окружних прокуратур.
У законі йдеться про зменшення максимальної кількості працівників органів прокуратури з 15 тисяч осіб до 10 тисяч. Згідно з документом, брати участь у відборі на посади в прокуратурі зможуть всі кандидати з вищою юридичною освітою і стажем роботи в сфері права.
Законом також передбачено перетворення Національної академії прокуратури України на Тренінговий центр прокурорів.
"Основною метою законопроєкту є створення передумов для побудови системи прокуратури, діяльність якої базується на принципах ефективності, професіоналізму, незалежності і відповідальності", - йдеться в пояснювальній записці.
1. Старі продажні наймити влади
2. Нова часна влада проводить реформу і конкурс
3. Перемагають кращі
4. На керівні посади Генпрокурор припихує своїх
5. Луценко незаконно ліквідує самоврядування на рік, поки не міняє керівництво на своїх
6. Рядових на.бують із зарплатою яку вказали у Законі перед конкурсом
7. Рядові та усі хто має право на пенсію починають тікати з прокуратури
8. Рівень кадрів стрімко падає
9. Прийшла Весна, ура нарешті нова чесна влада...
10. починай з п №1.
З того що я бачу та знаю, при зарплаті у 2к і забезпеченні реальної незалежності від керівництва, 90% рядових прокурорів пошле на.уй усіх і буде працювати виключно по Закону.
Керівництво це не буде робити навіть і за 200к...
а, якщо без зв'язків, то за скільки у гірську прокуратуру?
Серед кого ж ви тоді хочете знайти чесних?
Бывшую главу Национального банка Украины Валерий Гонтареву пригласили в США для общения с американскими законодателями после нападений на нее.
Сопредседатель группы поддержки Украины в Палате представителей США, конгрессмен от Демократической партии Марси Каптур 18 сентября заявила, что обеспокоена нападениями на Гонтареву.
«Мы наблюдаем за этими событиями очень внимательно. Мы просто не можем принять мысль, что страх и криминал, убийство и разрушение является дорогой к будущему Украины», - сказала Каптур.
В конце августа эксглаву НБУ в столице Великобритании Лондоне сбил автомобиль. Через неделю она сообщила, что в Киеве подожгли машину ее невестки - также Валерии Гонтаревой. Позднее неизвестные сожгли дом Гонтаревой под Киевом. Во всех нападениях она обвиняет Коломойского.
.......ще раз
«Мы наблюдаем за этими событиями очень внимательно. Мы просто не можем принять мысль, что страх и криминал, убийство и разрушение является дорогой к будущему Украины», - сказала Каптур.
навіть за океаном вже помітили, а для 73% фсьо божья раса
🤣
🤔
Знаєте що це означає? Що ні копійки під реалізацію цього Закону виділено не буде, бо не має!
Від так, усі ці нові конкурси і набори знову закінчаться обманом нових працівників, втечею їх з роботи і повним крахом.
У нас успішні реформи (умовно успішні) патрульна поліція, НАБУ, ДБР не призвели до кадрової катастрофи, лишень тому, що їх фінансують наші зарубіжні партнери. Там де ми робили реформу за власні кошти (прокуратура, суд до 2019) там усюди отримали фіаско.