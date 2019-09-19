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 Політика України
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Все про:ВР (5751) прокуратура (1883)

 Рада ухвалила закон про реформу прокуратури

Верховна Рада ухвалила а в другому читанні і в цілому законопроєкт (№1032), який передбачає реформування органів прокуратури та переатестацію прокурорів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", за відповідний закон проголосували 259 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту в четвер.

Відповідно до закону, всі прокурори мають пройти переатестацію. Також документом передбачено надання генпрокурору права ліквідовувати і реорганізовувати окружні та обласні прокуратури. Також генпрокурор зможе в разі потреби утворювати спеціалізовані прокуратури на правах структурного підрозділу Офісу генерального прокурора, обласних прокуратур, окружних прокуратур.

У законі йдеться про зменшення максимальної кількості працівників органів прокуратури з 15 тисяч осіб до 10 тисяч. Згідно з документом, брати участь у відборі на посади в прокуратурі зможуть всі кандидати з вищою юридичною освітою і стажем роботи в сфері права.

Законом також передбачено перетворення Національної академії прокуратури України на Тренінговий центр прокурорів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чумака призначено головним військовим прокурором на період трансформації цього органу в спецпідрозділ прокуратури, - Рябошапка

"Основною метою законопроєкту є створення передумов для побудови системи прокуратури, діяльність якої базується на принципах ефективності, професіоналізму, незалежності і відповідальності", - йдеться в пояснювальній записці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149333
 
 
 Топ коментарі
 
Да уж, при пеце такого не было
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Гуд , теперь зачистят всю порошенковскую шоблу .
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Да, теперь прокуроры будут лично Бене присягать...
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Прикол у тому, що при Пеці було те саме.
1. Старі продажні наймити влади
2. Нова часна влада проводить реформу і конкурс
3. Перемагають кращі
4. На керівні посади Генпрокурор припихує своїх
5. Луценко незаконно ліквідує самоврядування на рік, поки не міняє керівництво на своїх
6. Рядових на.бують із зарплатою яку вказали у Законі перед конкурсом
7. Рядові та усі хто має право на пенсію починають тікати з прокуратури
8. Рівень кадрів стрімко падає
9. Прийшла Весна, ура нарешті нова чесна влада...
10. починай з п №1.

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Ты куда меня ведешь шапка каракулева, я @..ать тебя веду, тюбетейка #..ева!
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Влажные мечты у тебя в промежности. А по сути, точней тебе по сссути, объясняю. Какая нах реформа, какой нах прокуратуры! Все, от №1 до № 12000 поступали в ВУЗ за 25000$, добавь обучение 10, за должность 20=50$. Есть вопросы? Или ты думаешь, что если стае волков крутить песенку "про семеро козлят", они начнут жрать капусту?
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Спасибо. При чем Петя, он в 2000 году принимал экзамены в Юракадемии? Ты из психбольницы?
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Не вірите у міфи. Освіта в Україні не вартує 25к навіть якщо до неї додається посада, тим паче рядового прокурора. Старі кадри, це ще ті, які прийшли фактично за Совкової системи освіти. Там повно колишніх Афганців, бо це давало перевагу і т.п. Платити почали десь із 95-го року... таких розцінок (25к) взагалі ніколи не існувало 5 сама ходова цифра. За посаду в прокуратурі віддати 25-50 може лише тупий довб.б. Рядова посада не варта навіть 1к. Керівні посади... це вже зовсім інша історія.
З того що я бачу та знаю, при зарплаті у 2к і забезпеченні реальної незалежності від керівництва, 90% рядових прокурорів пошле на.уй усіх і буде працювати виключно по Закону.
Керівництво це не буде робити навіть і за 200к...
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за часів януковича рядова посада в прокуратурі коштувала 20 к.
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Де у Києві, Одесі, Харкові? На Закарпатті, десь у гірську прокуратуру спокійно по зв'язкам попадали... не люди з вулиці звісно, але безкоштовно.
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так зі зв'язками в Києві можна потрапити і у Верховний суд.
а, якщо без зв'язків, то за скільки у гірську прокуратуру?
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Покажите мне хоть одного ПРОКУРОРА который живет на одну зарплату? Только сажать с конфискацией!!! Первым ЛУЦИКА кружка с дыркой его уже ждет!!!
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Покажіть мені хоча би одного українця працездатного віку який живе виключно на легальні прибутки?
Серед кого ж ви тоді хочете знайти чесних?
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Прокуроры тоже конечно важны но судьи гораздо важнее, вот чем нужно в первую очередь заняться.
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Судді це каста. Там мега захист, зарплати і потоки, а прокурори це так... є керівники, а є НІХТО, раби системи.
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Гуд , теперь зачистят всю порошенковскую шоблу .
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Хто зачистить? Ось прокурор Закрапатської області Гаврилюк він Порошенківська шобла? А чого ж його Рябошапка не звільняє? Може тому що це одногрупник Богдана?
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Замінимо старих корупціонерів на нових?
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Гонтарева поедет в Конгресс США свидетельствовать против Коломойского

Бывшую главу Национального банка Украины Валерий Гонтареву пригласили в США для общения с американскими законодателями после нападений на нее.
Сопредседатель группы поддержки Украины в Палате представителей США, конгрессмен от Демократической партии Марси Каптур 18 сентября заявила, что обеспокоена нападениями на Гонтареву.
«Мы наблюдаем за этими событиями очень внимательно. Мы просто не можем принять мысль, что страх и криминал, убийство и разрушение является дорогой к будущему Украины», - сказала Каптур.
В конце августа эксглаву НБУ в столице Великобритании Лондоне сбил автомобиль. Через неделю она сообщила, что в Киеве подожгли машину ее невестки - также Валерии Гонтаревой. Позднее неизвестные сожгли дом Гонтаревой под Киевом. Во всех нападениях она обвиняет Коломойского.

.......ще раз
«Мы наблюдаем за этими событиями очень внимательно. Мы просто не можем принять мысль, что страх и криминал, убийство и разрушение является дорогой к будущему Украины», - сказала Каптур.
навіть за океаном вже помітили, а для 73% фсьо божья раса
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А может и не поедет, ее только пригласили. А то ты уже решаешь за Гонтареву.
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Шооо, опосля найпотужних рехформ 🐷??!
🤔
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Новітні рехворматори перерехвормовують рехворми папірєдніків?
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Луцику дать 5 лет, а может и больше, пусть заочно выучится на прокурора.
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Перекачка энергии по часовым поясам мировая практика .
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Чому? Вам відомо що бюджетний комітет розбив цей Закон у пух і прах?
Знаєте що це означає? Що ні копійки під реалізацію цього Закону виділено не буде, бо не має!
Від так, усі ці нові конкурси і набори знову закінчаться обманом нових працівників, втечею їх з роботи і повним крахом.
У нас успішні реформи (умовно успішні) патрульна поліція, НАБУ, ДБР не призвели до кадрової катастрофи, лишень тому, що їх фінансують наші зарубіжні партнери. Там де ми робили реформу за власні кошти (прокуратура, суд до 2019) там усюди отримали фіаско.
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Режет слух фраза Разумкова перед каждым голосованием по поправкам: "Комітет правку № ... не підтримує". Это условный сигнал СН - не голосовать ЗА
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