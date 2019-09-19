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 Економіка
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Все про:банкнота (8) гривня (76) НБУ (490)

 НБУ планує випустити 5 млн банкнот номіналом у 1000 гривень

Перший випуск в обіг банкнот номіналом 1000 гривень буде здійснено в обсязі 5 млн одиниць. Надалі НБУ планує друкувати ці банкноти залежно від заявок банків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це заявив директор департаменту грошового обігу Національного банку Віктор Зайвенко.

"Щодо попереднього випуску, ми плануємо його здійснити в обсягах 5 мільйонів штук банкнот. А далі, в міру надходження замовлень від банків та потреби економіки", - заявив Зайвенко.

Нагадаємо, 25 червня Національний банк України анонсував введення нової банкноти нового найвищого номіналу в 1 тис. грн. Нову банкноту буде введено в обіг із 25 жовтня.

Після завершення процесу виведення дрібних монет і введення нової банкноти номінальний ряд гривні скоротиться із 17 до 12 номіналів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найчастіше підробляють банкноти номіналом 50, 100, 200 і 500 гривень, - НБУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149332
 
 
 Топ коментарі
 
НЕ ПОНЯЛИ? Старые "барыги" это лохи- бабло возили в багажнике в чемодане , а эти "новые лица" (хари) будут возить те же суммы в косметичках на велосипедах. деЖИДАлиЗЕция.
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5 лярдов гривен не так уж и много НБУ планирует выпустить 5 млн банкнот номиналом в 1000 гривен - Цензор.НЕТ 5128
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и зачем казалось бы бакс и евро падают?
(сарказм если что)
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кто из нас их все посчитать сможет, но они будут
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не хватает банкнотов выплачивать пенсии пенсионерам
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То ті 5 лярдів, що їх мають виплатити МАУ за заборону літати до Криму та в Москву?
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ЧитайВ дальнейшем НБУ планирует печатать эти банкноты в зависимости от заявок банков.Источник: https://censor.net.ua/n3149332
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а может проще выпусьтить тысячу банкнот достоинством в 5 лямов каждая?
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Я тоже все время думаю, нафига на Потемкинской лестнице 192 ступеньки, Ну сделайте одну большую, чтобы ногами не семенить. Ррррааз и внизу, обратно сложнее, штаны порвать можно
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Урря! Скоро будемо мільйонерами, а пляшка вотки буде по 200 тищ, як і колись було.
НБУ планує випустити 5 млн банкнот номіналом у 1000 гривень - Цензор.НЕТ 6784
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Найбільша ціна була 200 тищ, а потім ввели гривню.
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НЕ ПОНЯЛИ? Старые "барыги" это лохи- бабло возили в багажнике в чемодане , а эти "новые лица" (хари) будут возить те же суммы в косметичках на велосипедах. деЖИДАлиЗЕция.
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И как это эти не сказали, что при поросе такого не было...
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Прекращение чеканки монет 1, 2, 5, 25 копеек с постепенным изътием из оборота, прекращение печати банкнот 1, 2, 5, 10 грн с постепенной заменой на монеты аналогичного номинала и ввод банкноты номиналом 1000 грн - реформа от НБУ времен Гонтаревой. Новая власть считает реформу обоснованной и просто продолжает ее реализацию.
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