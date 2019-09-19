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 Політика України, За кордоном
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Все про:оборона (677) Турчинов (866)

 Європейські лідери прагнуть зняти з порядку денного питання війни РФ проти України, - Турчинов

Західні партнери прагнуть зняти з переліку своїх пріоритетів українське питання.

Про це сказав Олександр Турчинов в інтерв’ю журналу "Український Тиждень", повідомили в пресслужбі Турчинова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми і зараз не можемо оголосити війну РФ, - Турчинов

За його словами, для європейських лідерів війна Росії проти України - це питання, яке вони прагнуть зняти з порядку денного на будь-яких умовах, "зокрема за рахунок інтересів нашої країни". "Дедалі голосніше звучать пропозиції щодо відновлення економічної співпраці з РФ", - сказав Олександр Турчинов, додавши, що Україну намагаються витиснути на другий план тільки недалекоглядні політики, "які не розуміють у цьому загрози для власних країн".

Він переконаний, що не можна відновити порядок у Європі та світі, коли визначальними є закон, право, інтереси людини, а не агресія і сила, без розуміння ваги того, що відбувається в нашій країні.

"Починаючи з 2014 року українці не просто захищають свою країну, а стримують агресивне просування РФ до Європи. Україна стала форпостом, східною межею європейської цивілізації", - зазначив Олександр Турчинов, пригадавши, як деякий час тому пропонував партнерам із НАТО створити єдину систему протиповітряної оборони від Балтійського до Чорного моря. "На жаль, ініціатива не знайшла належного відгуку", - сказав він.

За словами Турчинова, створення єдиного оборонного рубежу в країнах, що межують із Росією на Заході є питанням над яким вартувало б замислитися в ЄС, "адже небезпека великого збройного конфлікту в умовах непрогнозованої тоталітарної російської влади є реалією сьогодення".

"Водночас, - переконаний Турчинов, - Путін за жодних обставин не відмовиться від політики імперського реваншизму, а отже, і від намірів підкорення України, самостійність якої сама по собі становить загрозу для його імперського проекту.

"Ті, хто думає про майбутнє Європи, мають дбати про те, щоб Україна вистояла і перемогла. Адже це шанс відновити порядок, в основі якого є право, свобода і недоторканність кордонів. Якщо Росія переломить ситуацію на свою користь, знову пануватиме середньовічний принцип "хто сильніший, той і правий". А це шлях до нового глобального військового протистояння", - резюмував Олександр Турчинов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149328
 
   
 Топ коментарі
 
Европейских лидеров можно понять, нафига им это надо если в самой Украине 73% зебилов уставших от войны готовых на мир любой ценой.
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Самое главное он вас - русских предал! Как же он мог... Ой лол, зебилы тупорылые но вы у них пальму первенства по любому перехватываете.
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вдруг откеда ни возьмись появился в...пастор
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Европейских лидеров можно понять, нафига им это надо если в самой Украине 73% зебилов уставших от войны готовых на мир любой ценой.
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Сдавший Украинский КРЫМ -
без единого выстрела .
Предавший гражданку "Ю".,
Предавший раз - предаст и второй!
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Самое главное он вас - русских предал! Как же он мог... Ой лол, зебилы тупорылые но вы у них пальму первенства по любому перехватываете.
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Да Европа спокойна, как удав!
Русские столько раз приходили то в Париж, то в Берлин - и каждый раз, вломив гордым еврам по щам, возвращались к себе домой..... Европа знает, что если не бить русского медведя, а только щекотать(что они всегда и делают), то НИЧЕГО ИМ НЕ БУДЕТ!
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вонючие уроды до сих пор уверены что "победили Наполеона"
ты бы высрал такое европейцу - был бы осмеян и доставлен к психиатрам
а теперь еще раз понюхай то что ты высрал и вспомни как Сагайдачный сжег Москву, или Карл не раз бил лаптей по щам, только портянки трещали Європейські лідери прагнуть зняти з порядку денного питання війни РФ проти України, - Турчинов - Цензор.НЕТ 3242
и да - "флот" кацапский это как флот Чехии - есть ли, нет ли -
обосрался - подотрись хотя бы
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Европейские лидеры стремятся снять с повестки дня вопрос войны РФ против Украины.- Нормальная реакция на действия правителей Украины. "Это внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", Коломойский о войне на Донбассе.-Разъясняет старший, командированный в Украину миротворец из Израиля./Путин умный человек. можно договориться, - совладелец "Квартала-95" Шефир./"Не выстрелить бы себе в ногу": у Зеленского поддержали торговлю с РФ. -Это делает нашу экономику сильнее, рассказал Герус/ Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется/ Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ./ "Слугу народа" продали запрещенному российскому "Яндексу" . /Сериал "Слуга народа" вошел в тройку самых популярных в России.
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Европейские лидеры стремятся снять с повестки дня вопрос войны РФ против Украины, - Турчинов.
Как тут не вспомнить анекдот:
- Почему Разумков в Верховной раде вдруг начал защищать украинский язык? И даже наехал на Вадима Рабиновича по этому поводу?
- Видите ли, когда на русском языке произносят "На повестке дня...", то на втором слове Зеленский исчезает из зала. А вот когда "На порядку денному"- все нормально. Что поделать - рефлекс.
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Де юре у на нет войны, за 6 лет так и не признапи.
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Зе надо показать , что недоговопоспособен именно Пу. Грызлов и Песков уже ерзают по поводы безсмысленности самита четверки . Задача Зе вытянуть Пу на переговоры и после их провала умыть руки . Моральное состояние ВС сепоров и рфии хуже ВСУ на порядок , время на стороне Украины . Рфия входит в кризис .
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проблема Зеленского в том, что для того чтобы тянуть время, ожидая когда рфия одумается, нужно продолжать политику Порошенко. а это для новой власти - табу. им кровь из носа нужен результат здесь и сейчас, подтверждающий их самостоятельность и независимость от раскритикованных пАпередников. они готовы хоть в кусты залезть и там заблудиться, лишь бы не идти протоптанной дорогой. глупо конечно, но это - издержки демократии.
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Европейские лидеры стремятся снять с повестки дня вопрос войны РФ против Украины//

И сильнее всего им в этом помогает клоун. Скоро он героя россии получит от путина.
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Европейские лидеры стремятся снять с повестки дня вопрос войны РФ против Украины//

Конечно, зачем им гемор. У власти стоит клоун, который готов соснуть у уйла.
Давайте лучше поговорим о погоде в Сент-Тропе? А?
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Европейцев устраивает ситуация в Беларуси, только озабоченность демонстрируют время от времени, главное для них - спокойствие, даже концлагерь их здесь устроит, только бы им не досаждали и им бы не пришлось перед своим электоратом что-то делать, доказывая, что они придерживаются каких-то демократических правил...
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ну да всегда легче говорить о том что кто то там кого то предает чем о том почему самолеты с украинским спецназом так и не долетели до Крыма. к турчинову масса вопросов особенно по свинарчукам . не мог человек занимаемая такую должность не знать что твориться в укроборонпроме.
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Зебилам ещё не рассказали, что у Турчинова на даче была атомная бомба, но он не сбросил её на Кремль?
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Европейские лидеры стремятся снять с повестки дня вопрос войны РФ против Украины//

Ммда... Старая и подлая Э вропа падает в старческий маразм.
Рано радуетесь .....


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А какая страна мира, официально признала конфликт на Донбассе, войной? И Украина не признала, и не дай Бог признать, это что войну объявить, что является самоубийством.
Согласно резолюции ООН, на Востоке Украины "Внутренний конфликт, с участием других государств". Замечу, государств во множественном числе.
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А В КРЫМУ ТОЖЕ "Внутренний конфликт, с участием других государств"? ЕСЛИ Б НЕ НАЧАЛИ ЕПАШИТЬ КАЦАПНЮ, БЫЛО Б ТОЖЕ САМОЕ ЧТО И В КРЫМУ, ТИПО СДАЛИ БЕЗ ЕДИНОГО ВЫСТРЕЛА, А КАК ТОЛЬКО ********* ЛАПТЕНОГИМ ДАЛИ, ТАК СРАЗУ ХФАШИСТЫ. А ВОЙНУ НЕ ОБЯЗЯТЕЛЬНО ОБЯВЛЯТЬ, ЕСТЬ ФАКТ, А ФАКТЫ ГОВОРЯТ ЧТО РАШКА АГРЕССОР И ОКУПАНТ
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Не хочу комментировать твою чушь, капслюксовый.
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