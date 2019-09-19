 Європейські лідери прагнуть зняти з порядку денного питання війни РФ проти України, - Турчинов

Про це сказав Олександр Турчинов в інтерв’ю журналу "Український Тиждень", повідомили в пресслужбі Турчинова.

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За його словами, для європейських лідерів війна Росії проти України - це питання, яке вони прагнуть зняти з порядку денного на будь-яких умовах, "зокрема за рахунок інтересів нашої країни". "Дедалі голосніше звучать пропозиції щодо відновлення економічної співпраці з РФ", - сказав Олександр Турчинов, додавши, що Україну намагаються витиснути на другий план тільки недалекоглядні політики, "які не розуміють у цьому загрози для власних країн".

Він переконаний, що не можна відновити порядок у Європі та світі, коли визначальними є закон, право, інтереси людини, а не агресія і сила, без розуміння ваги того, що відбувається в нашій країні.

"Починаючи з 2014 року українці не просто захищають свою країну, а стримують агресивне просування РФ до Європи. Україна стала форпостом, східною межею європейської цивілізації", - зазначив Олександр Турчинов, пригадавши, як деякий час тому пропонував партнерам із НАТО створити єдину систему протиповітряної оборони від Балтійського до Чорного моря. "На жаль, ініціатива не знайшла належного відгуку", - сказав він.

За словами Турчинова, створення єдиного оборонного рубежу в країнах, що межують із Росією на Заході є питанням над яким вартувало б замислитися в ЄС, "адже небезпека великого збройного конфлікту в умовах непрогнозованої тоталітарної російської влади є реалією сьогодення".

"Водночас, - переконаний Турчинов, - Путін за жодних обставин не відмовиться від політики імперського реваншизму, а отже, і від намірів підкорення України, самостійність якої сама по собі становить загрозу для його імперського проекту.

"Ті, хто думає про майбутнє Європи, мають дбати про те, щоб Україна вистояла і перемогла. Адже це шанс відновити порядок, в основі якого є право, свобода і недоторканність кордонів. Якщо Росія переломить ситуацію на свою користь, знову пануватиме середньовічний принцип "хто сильніший, той і правий". А це шлях до нового глобального військового протистояння", - резюмував Олександр Турчинов.