 Європейські лідери прагнуть зняти з порядку денного питання війни РФ проти України, - Турчинов

Про це сказав Олександр Турчинов в інтерв’ю журналу "Український Тиждень", повідомили в пресслужбі Турчинова.
За його словами, для європейських лідерів війна Росії проти України - це питання, яке вони прагнуть зняти з порядку денного на будь-яких умовах, "зокрема за рахунок інтересів нашої країни". "Дедалі голосніше звучать пропозиції щодо відновлення економічної співпраці з РФ", - сказав Олександр Турчинов, додавши, що Україну намагаються витиснути на другий план тільки недалекоглядні політики, "які не розуміють у цьому загрози для власних країн".
Він переконаний, що не можна відновити порядок у Європі та світі, коли визначальними є закон, право, інтереси людини, а не агресія і сила, без розуміння ваги того, що відбувається в нашій країні.
"Починаючи з 2014 року українці не просто захищають свою країну, а стримують агресивне просування РФ до Європи. Україна стала форпостом, східною межею європейської цивілізації", - зазначив Олександр Турчинов, пригадавши, як деякий час тому пропонував партнерам із НАТО створити єдину систему протиповітряної оборони від Балтійського до Чорного моря. "На жаль, ініціатива не знайшла належного відгуку", - сказав він.
За словами Турчинова, створення єдиного оборонного рубежу в країнах, що межують із Росією на Заході є питанням над яким вартувало б замислитися в ЄС, "адже небезпека великого збройного конфлікту в умовах непрогнозованої тоталітарної російської влади є реалією сьогодення".
"Водночас, - переконаний Турчинов, - Путін за жодних обставин не відмовиться від політики імперського реваншизму, а отже, і від намірів підкорення України, самостійність якої сама по собі становить загрозу для його імперського проекту.
"Ті, хто думає про майбутнє Європи, мають дбати про те, щоб Україна вистояла і перемогла. Адже це шанс відновити порядок, в основі якого є право, свобода і недоторканність кордонів. Якщо Росія переломить ситуацію на свою користь, знову пануватиме середньовічний принцип "хто сильніший, той і правий". А це шлях до нового глобального військового протистояння", - резюмував Олександр Турчинов.
без единого выстрела .
Предавший гражданку "Ю".,
Предавший раз - предаст и второй!
Русские столько раз приходили то в Париж, то в Берлин - и каждый раз, вломив гордым еврам по щам, возвращались к себе домой..... Европа знает, что если не бить русского медведя, а только щекотать(что они всегда и делают), то НИЧЕГО ИМ НЕ БУДЕТ!
ты бы высрал такое европейцу - был бы осмеян и доставлен к психиатрам
а теперь еще раз понюхай то что ты высрал и вспомни как Сагайдачный сжег Москву, или Карл не раз бил лаптей по щам, только портянки трещали
и да - "флот" кацапский это как флот Чехии - есть ли, нет ли -
обосрался - подотрись хотя бы
Как тут не вспомнить анекдот:
- Почему Разумков в Верховной раде вдруг начал защищать украинский язык? И даже наехал на Вадима Рабиновича по этому поводу?
- Видите ли, когда на русском языке произносят "На повестке дня...", то на втором слове Зеленский исчезает из зала. А вот когда "На порядку денному"- все нормально. Что поделать - рефлекс.
И сильнее всего им в этом помогает клоун. Скоро он героя россии получит от путина.
Конечно, зачем им гемор. У власти стоит клоун, который готов соснуть у уйла.
Давайте лучше поговорим о погоде в Сент-Тропе? А?
Ммда... Старая и подлая Э вропа падает в старческий маразм.
Рано радуетесь .....
Согласно резолюции ООН, на Востоке Украины "Внутренний конфликт, с участием других государств". Замечу, государств во множественном числе.